ZEROGRAM、POLARTEC ALPHAシリーズを発売

株式会社ZEROGRAM

株式会社ZEROGRAM(所在地:東京都港区、代表取締役社長 スコットキム、以下 ZEROGRAM)は、Polartec社「Alpha Direct」素材にZEROGRAMの技術をプラスしたPOLARTEC ALPHAシリーズを2025年1月25日より発売いたします。第一弾は春秋冬の3シーズン対応するAlpha Direct 120を採用したアクティブインサレーションで、生地独自の機能性に行動時の動きやすさ加えました。

■シリーズ特長および商品

POLARTEC ALPHA(ポーラテックアルファ)シリーズは、温かさと同時に優れた速乾性を発揮し常にドライな着心地を保つPolartec社のAlpha Directを採用したZEROGRAMのテクニカルウエアラインです。

全ての切開ラインを曲線パターンにし、肌擦れを抑えるオードランプ縫製を採用、生地独自の機能性に行動時の動きやすさ加えました。

第一弾はAlpha Direct 120を採用したアクティブインサレーションで3種類あります。

1.プルオーバー

「POLARTEC ALPHA120 PULLOVER」

販売価格 27500円税込

2.フーディー

「POLARTEC ALPHA120 HOODIE T」

販売価格 25300円税込

3.フルジップジャケット

「POLARTEC ALPHA120 HOODIE JACKET」

販売価格 30800円税込

■スペック・発売情報

▪️ Sizes:

S / M / L / XL(unisex)

▪️ Weight:

Pullover 230g / Hoodie 245g / Zip-up Jacket 315g (based on size L)

▪️ Material:

100% POLYESTER, POLARTEC ALPHA DIRECT 120

▪️ Color:

Pullover / Zip-up Jacket : BLACK, Light GRAY

Hoodie : BLACK, Light GRAY, Light BLUE, Light YELLOW, LAVENDER

2025年1月25日より発売開始

POLARTEC ALPHA 商品ページ :https://www.zerogram.co.jp/view/category/ct102

GO LIGHT GET MORE

ZEROGRAM(ゼログラム)は、

人が自然に入る影響を限りなく「ゼロ」にしたいという強い意志から生まれました。

ライトバックパッカーがストレスフリーで前に進めることこそ、自然に寄り添えるとZEROGRAMは考えます。

身心ともに軽くなるほど、より高く登り、より遠くへ進み、より多くの仲間とつながるでしょう。そのためZEROGRAMにとっての軽量性は、単に物質的な意味だけに留まりません。

【株式会社ZEROGRAM について】

社名:株式会社ZEROGRAM

代表者:代表取締役社長 スコットキム

所在地:東京都港区三田2-7-12徳文堂ビル4F

事業内容:テント、キャンプ用品、登山用品、スポーツ用品、衣料品の輸出入及び卸売り、小売業、インターネット上のショッピングモールの開設および運営、インターネットを利用した情報提供サービス、電子商取引に関するコンサルティング、通信販売業およびこれに関連する支援事業、広告代理店業、前各号に付帯する一切の業務 衣料品の輸出入及び卸売り、小売業