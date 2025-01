【東京グレートベアーズ】川野琢磨選手 海外派遣のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

このたび、東京グレートベアーズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司)所属の

川野琢磨選手が、公益財団法人日本バレーボール協会より強化選手に選出され、イタリア1部リーグ・セリエAのRana Verona(ヴェローナ)への海外派遣が決まりましたので、お知らせいたします。派遣期間は2025年1月25日(土)から3月31日(月)までを予定しております。

東京グレートベアーズといたしましては、シーズン後半戦へ向けて新加入選手を迎え、さらに強化を図るタイミングではございますが、この経験が川野選手、そして日本バレーボール界の発展に繋がると判断し、今回の海外派遣へ送り出すことにいたしました。

引き続き、川野選手へのご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。

■川野 琢磨(かわの・たくま)選手プロフィール

【ポジション】アウトサイドヒッター/オポジット

【 生年月日 】2006年7月25日(18歳)

【 出 身 】東京都足立区

【 経 歴 】駿台学園高校(在学中)/東京グレートベアーズ

【身長/体重】197cm/74kg

【 利き腕 】右

【 背番号 】30

【主な戦績】

2021年

全日本中学校バレーボール選手権大会 優勝、優秀選手賞受賞

JOC杯 優勝、 JOC・JVAカップ(最優秀選手賞)受賞

2023年

全日本バレーボール高等学校選手権大会(春の高校バレー2023)優勝

全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会(北海道インターハイ2023) 優勝

2024年

全日本バレーボール高等学校選手権大会(春の高校バレー2024)優勝

全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会(北部九州インターハイ2024)優勝、ベスト6受賞

2025年

全日本バレーボール高等学校選手権大会(春の高校バレー2025)優勝、最優秀選手賞、ベスト6受賞

■川野 琢磨 選手コメント

今回、海外派遣への選手に選んでいただいたことを光栄に思います。

東京グレートベアーズへ入団したばかりではありますが、クラブにも快く送り出していただき、海外挑戦させていただけること、感謝しています。

また、先週のホームゲームではたくさんのご声援をありがとうございました。みなさまの前で初めてご挨拶させていただき、新人の私たちを快く受け入れてくださる雰囲気を感じ、非常に嬉しく思いました。

イタリアでは現地のバレーを体験することで、サーブやブロックを重点的に磨き、成長した姿で日本に戻ってきたいと思います。引き続き応援よろしくお願いいたします。

■カスパー・ヴオリネン監督 コメント

川野選手は、日本の高校バレーボール界で活躍してきた若き才能のある選手です。グレートベアーズはこれまで若い才能を積極的に採用してきたチームであり、川野選手はその中でも、最年少の加入選手となります。彼は非常に興味深い選手で、多くの分野で大きな可能性を秘めています。また、非常に前向きで明るい性格の持ち主でもあります。

私たちクラブは、選手一人ひとりを大切にし、若い選手たちに長期的な視野で個人に合わせたプランニングを心掛けています。川野選手の場合、異なる環境やバレーボールを経験するため、ヨーロッパへの遠征をサポートすることを決定しました。この経験が彼を選手として、また人としての成長に繋がることを期待しています。

これからもクラブ全体でともに成長し、バレーボール界の未来を明るいものにしていきます。

Kawano is young talent who have been dominating High school volleyball in Japan. Greatbears have been good at recruiting young talents and Kawano will be youngest add in this regard. He is very interesting player, as he has a lot of potential in many areas of the game. Also he is very positive and delightful person.

We, as a club want to, take good care of our players and design tailored long-term solutions for each of our young players. In case of Kawano, we have decided to support Kawano's trip to Europe to experience different environment and volleyball.

We hope that this experience will help him to grow as a player and person. We continue to grow together and make the future of volleyball bright.

■クラブ運営会社

社名 株式会社グレートベアーズ

所在地 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者 代表取締役 久保田健司

設立 2022年5月

業種名 プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動