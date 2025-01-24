金曜日の夜、K-POPアイドルのオリジナルチャートをカウントダウン形式で届ける音楽番組がパワーアップ『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』動画配信スタート

株式会社エフエム東京

TOKYO FMで放送中のK-POP アイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』（毎週金曜18:00-18:25 放送）は、PENTAGONのユウトとしてもお馴染みの安達祐人がパーソナリティを務める音楽番組。このたび番組コーナー「Pick up Artist」に登場したゲストトークやアフタートークの収録模様の動画配信がスタート！第1弾は元TREASUREで現在ソロとして活躍しているMASHIHO(2025年1月10日OA)が、第2弾は8人組ボーイズグループ・YOUNITE(1月24日OA)が出演時の模様を配信します。音だけでなくアーティストの表情や動きなども楽しめる動画配信も、ラジオと合わせてお楽しみください！

【動画配信概要】

◇第1弾：MASHIHO(近日公開予定)

◇第2弾：YOUNITE (近日公開予定)

以降、毎週のラジオ放送を動画でもお楽しみいただけます。

◇視聴方法：韓国の音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」と連動したK-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP (アイドルチャンプ)』内、ホームの「おすすめ動画」より視聴いただけます。

アプリダウンロード (無料)

＜App Store＞https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018

＜Google Play＞https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US)

【放送概要】

◆タイトル：『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

◆放送日時： 毎週金曜日18:00～18:25

◆放送局： TOKYO FM

◆パーソナリティ： 安達祐人

◆提供：株式会社ゲームオン

◆番組HP： https://www.tfm.co.jp/pop-k/

◆番組X： https://twitter.com/popktop10friday ハッシュタグ #ポプコン

◆「K-STAR CHART」の公式サイト: https://kstar-vote.com/