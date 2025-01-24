“音”で楽しむ！イオンシネマ港北ニュータウン映画祭＜ライブ音響上映＞2/7(金)～11(火・祝)開催！～期間限定で特設されたライブスピーカーで映画を浴びるように楽しむ映画祭～

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合同会社丸与工芸



映画を“音”で楽しむ！というコンセプトをもとに、映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機器をセッティングし、映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で浴びるように楽しむ映画祭『“音”で楽しむ！イオンシネマ港北ニュータウン映画祭≪ライブ音響上映≫』が、2025年2月7日(金)～2月11日(火・祝)≪5日間限定≫にて、神奈川県横浜市のイオンシネマ港北ニュータウンにて開催決定！「映画は、映画館の大スクリーン＆大迫力で存分に楽しんでもらいたい」という思いを込めて、映画・アニメ・ミュージカル・ライブ映像など、あらゆるジャンルから選りすぐりの傑作ラインナップ14作品を集めてお届けいたします。

本映画祭のために開催期間中、イオンシネマ港北ニュータウンのシアター内にライブ音響機材を、外部から持ち込み特設することで、映画をライブ感覚で浴びるように楽しめる、これまでには決して体験することのできなかった、新たな感動をお届けいたします。“音”で楽しむ！イオンシネマ港北ニュータウン映画祭≪ライブ音響上映≫ぜひお楽しみください！



●会場
　イオンシネマ港北ニュータウン
　神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1　ノースポート・モール内


　Tel:045-914-7677 /24時間上映案内＆FAX案内サービス

●開催期間
　2025年2月7日(金)～2月11日(火・祝)≪5日間限定≫



●上映作品／全14作品


・レ・ミゼラブル　デジタルリマスター／リミックス


・トップガン マーヴェリック


・グレイテスト・ショーマン


・オペラ座の怪人 ４Kデジタルリマスター


・劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK


・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ


・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪　マジLOVEキングダム


・銀河鉄道９９９ ４Kリマスター版


・劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD


・劇場版　忍たま乱太郎　ドクタケ忍者隊最強の軍師


・劇場版プロジェクトセカイ　壊れたセカイと歌えないミク


・劇場版ポールプリンセス!!


・BLUE GIANT


・中島みゆきコンサート「歌会VOL.1」 劇場版



●レ・ミゼラブル　デジタルリマスター／リミックス　(C)2012,2023 UNIVERSAL STUDIOS


●グレイテスト・ショーマン　(C)2017 Twentieth Century Fox Film Corporation


●オペラ座の怪人 4Kデジタルリマスター　(C)2004 The Scion Films Phantom Production Partnership

●料金
　2,500円（税込）


　※中島みゆきコンサート「歌会VOL.1」 劇場版のみ3,800円（税込）



●チケット
　◎イオンシネマ港北ニュータウン WEB、及び劇場窓口にて発売中！


　　◆WEBでのご購入はコチラから https://www.aeoncinema.com/cinema/kohoku/



●公式サイト
　https://www.aeoncinema.com/cinema/kohoku/vcmsFolder_2226/vcms_2226.html

●“ライブ音響上映”について
　映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機材をセッティングし、
　映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で楽しむ上映スタイル。