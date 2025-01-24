“音”で楽しむ！イオンシネマ港北ニュータウン映画祭＜ライブ音響上映＞2/7(金)～11(火・祝)開催！～期間限定で特設されたライブスピーカーで映画を浴びるように楽しむ映画祭～
映画を“音”で楽しむ！というコンセプトをもとに、映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機器をセッティングし、映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で浴びるように楽しむ映画祭『“音”で楽しむ！イオンシネマ港北ニュータウン映画祭≪ライブ音響上映≫』が、2025年2月7日(金)～2月11日(火・祝)≪5日間限定≫にて、神奈川県横浜市のイオンシネマ港北ニュータウンにて開催決定！「映画は、映画館の大スクリーン＆大迫力で存分に楽しんでもらいたい」という思いを込めて、映画・アニメ・ミュージカル・ライブ映像など、あらゆるジャンルから選りすぐりの傑作ラインナップ14作品を集めてお届けいたします。
●会場
イオンシネマ港北ニュータウン
神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポート・モール内
Tel:045-914-7677 /24時間上映案内＆FAX案内サービス
●開催期間
2025年2月7日(金)～2月11日(火・祝)≪5日間限定≫
●上映作品／全14作品
・レ・ミゼラブル デジタルリマスター／リミックス
・トップガン マーヴェリック
・グレイテスト・ショーマン
・オペラ座の怪人 ４Kデジタルリマスター
・劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK
・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ
・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム
・銀河鉄道９９９ ４Kリマスター版
・劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD
・劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師
・劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク
・劇場版ポールプリンセス!!
・BLUE GIANT
・中島みゆきコンサート「歌会VOL.1」 劇場版
●レ・ミゼラブル デジタルリマスター／リミックス (C)2012,2023 UNIVERSAL STUDIOS
●グレイテスト・ショーマン (C)2017 Twentieth Century Fox Film Corporation
●オペラ座の怪人 4Kデジタルリマスター (C)2004 The Scion Films Phantom Production Partnership
●料金
2,500円（税込）
※中島みゆきコンサート「歌会VOL.1」 劇場版のみ3,800円（税込）
●チケット
◎イオンシネマ港北ニュータウン WEB、及び劇場窓口にて発売中！
◆WEBでのご購入はコチラから https://www.aeoncinema.com/cinema/kohoku/
●公式サイト
https://www.aeoncinema.com/cinema/kohoku/vcmsFolder_2226/vcms_2226.html
●“ライブ音響上映”について
映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機材をセッティングし、
映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で楽しむ上映スタイル。