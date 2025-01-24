『仮面』『代償』など、立て続けに話題作を発表する最注目ヒットメーカー伊岡瞬の新連載が始動！　今年最初の配信号を豪華ラインナップで華やかにお届け！

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、月刊文芸小説誌『小説　野性時代』電子版2025年2月号（vol.254）を2025年1月25日（土）より配信いたします。




◆ニュース

【新連載】


伊岡瞬『獲物』


「最悪」対「極悪」――。


日常に潜む怪物を描く、待望の新連載！





【好評連載第2回】


神永学『怪盗探偵山猫　楽園の蛇』


死んだと思った山猫は、生きていた――!?


「怪盗山猫」シリーズ新章、第2回！




◆おすすめ連載

米澤穂信（著者）／星野源（写真）『石の刃』


弁護士・絵島が直面する、謎多き被告人とセンセーショナルな殺人事件。


華麗なるリーガルミステリ第三回。



寺地はるな『町は今日も』


防災まつりの炊き出しをめぐり、自治会の会議は紛糾するが――。


「今日」を優しく照らし出す、ある町の物語。



増田俊也『七帝柔道記III　友たれ永く友たれ』


卒部してから初めての〈七帝戦〉が幕を開ける――。


北大柔道部の青春を描く、大人気シリーズ3作目！



◆書誌情報

『小説 野性時代』電子版


・「2025年2月号」配信開始日：2025年1月25日（土）


・配信日：毎月25日


・ダウンロード型の電子書籍に加えて「角川文庫・ラノベ読み放題」や、「カドブン」「カクヨム」「note」などのサイト内でも作品を展開予定。


・定価：385円（本体350円＋税）



KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322401001062/)


BOOK☆WALKER販売ページ＞＞(https://bookwalker.jp/decfae3cb9-dfc3-4ca2-a81a-3fe8ebbb6e1e/)