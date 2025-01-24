『仮面』『代償』など、立て続けに話題作を発表する最注目ヒットメーカー伊岡瞬の新連載が始動！ 今年最初の配信号を豪華ラインナップで華やかにお届け！
株式会社KADOKAWA
◆ニュース
◆おすすめ連載
◆書誌情報
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、月刊文芸小説誌『小説 野性時代』電子版2025年2月号（vol.254）を2025年1月25日（土）より配信いたします。
◆ニュース
【新連載】
伊岡瞬『獲物』
「最悪」対「極悪」――。
日常に潜む怪物を描く、待望の新連載！
【好評連載第2回】
神永学『怪盗探偵山猫 楽園の蛇』
死んだと思った山猫は、生きていた――!?
「怪盗山猫」シリーズ新章、第2回！
◆おすすめ連載
米澤穂信（著者）／星野源（写真）『石の刃』
弁護士・絵島が直面する、謎多き被告人とセンセーショナルな殺人事件。
華麗なるリーガルミステリ第三回。
寺地はるな『町は今日も』
防災まつりの炊き出しをめぐり、自治会の会議は紛糾するが――。
「今日」を優しく照らし出す、ある町の物語。
増田俊也『七帝柔道記III 友たれ永く友たれ』
卒部してから初めての〈七帝戦〉が幕を開ける――。
北大柔道部の青春を描く、大人気シリーズ3作目！
◆書誌情報
『小説 野性時代』電子版
・「2025年2月号」配信開始日：2025年1月25日（土）
・配信日：毎月25日
・ダウンロード型の電子書籍に加えて「角川文庫・ラノベ読み放題」や、「カドブン」「カクヨム」「note」などのサイト内でも作品を展開予定。
・定価：385円（本体350円＋税）
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322401001062/)
BOOK☆WALKER販売ページ＞＞(https://bookwalker.jp/decfae3cb9-dfc3-4ca2-a81a-3fe8ebbb6e1e/)