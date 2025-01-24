令和7年2月5日 姫路いちごフェアを開催します
姫路市
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/233_1_b350241efde2db52ec20aeec2cdec8a5.jpg ]
- 直売コーナー いちごの直売
- 試食コーナー いちごの無料試食（午前10時30分から開始、なくなり次第終了）、アンケートにご協力いただいた方に限ります
- 商談コーナー 姫路いちご振興協議会の生産者と商工業者とのマッチング商談会
- 西播磨地域の生産者も参加します
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/233_1_b350241efde2db52ec20aeec2cdec8a5.jpg ]
趣旨・目的
本イベントは、「いちご」の特長や栽培方法など生産者のこだわりを紹介し、消費者の認知度向上を図ることでブランド価値を高めることを目的として開催します。
開催内容
- 直売コーナー いちごの直売
- 試食コーナー いちごの無料試食（午前10時30分から開始、なくなり次第終了）、アンケートにご協力いただいた方に限ります
- 商談コーナー 姫路いちご振興協議会の生産者と商工業者とのマッチング商談会
- 西播磨地域の生産者も参加します