第７チャクラに波及する963Hz。脳の高次機能に影響して自律神経を穏やかに導く音楽『Growing of Consciousness and Spirit』

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:戸部田 馬準)が運営する癒やしのレーベル「CROIX HEALING(クロアヒーリング)」から、数多くの著書や監修CDを発表している音楽療法の第一人者、理学博士の和合治久先生監修によるRELAX WORLDの最新アルバム『Growing of Consciousness and Spirit』の配信が2025年1月24日より、Apple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトからスタートしました。

理学博士:和合治久先生による、RELAX WORLDへの監修アルバムとなる最新作『Growing of Consciousness and Spirit』

都会で生活する多くの現代人は、日々、騒音と機械音など人工的なサウンド環境に身をおいて生活しています。小鳥や昆虫などの身近な生物に出会う機会が減少したため、生物が発する自然音を聞くことがほとんどありません。このため、健康に役立つ非常に高い周波数の音にさらされることがなく、脳神経系も穏やかに機能することがありません。この結果、精神的なストレスを解消して心と体をリセットできない状況が生じ、心身に不調をもたらしています。



ここに収録されている963Hzの音楽はゆったりとしたメロディが静かに流れ、心身の疲労を癒やし、緊張を和らげてくれる要素が豊富に含まれています。第7チャクラに波及する963Hzは脳の高次機能に影響して自律神経を穏やかに導き、イライラ感や不安を除いて自己の意識を正常に調節してくれるものです。日々の生活の中で、963Hz音楽に耳を傾けて、生きる活力や直感力、そして集中力を高め、健康な毎日を過ごしてほしいと思います。加えて、ソルフェジオ音階が示す作用を直接感じ取って頂き、自己意識の豊かな向上に役立てて下さい。



監修:和合治久

松本大学客員教授・埼玉医科大学短期大学名誉教授・理学博士

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/relax-world/chdd-1828

タイトル:Growing of Consciousness and Spirit

アーティスト:RELAX WORLD

配信日:2025年1月24日(金)

レーベル:CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶ https://lnk.to/de6gMjeV45

配信サービス一覧▶ https://lnk.to/PdiGfLpp21

本作品はApple Music、Amazon Musicにてドルビーアトモスでお楽しみいただけます。

【ドルビーアトモス】による、究極の音楽体験を。

今作は世界中の一流アーティストも利用している、新しい次元の創造性を解き放ち、より明瞭で、より広々とした、より深みのあるサウンドを実現する【ドルビーアトモス】対応作品としてリリース。

※ドルビーアトモスは、Apple Music、Amazon Musicにてお楽しみいただけます。

Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)とは映画・音楽・ゲームなどの分野で広く採用されている立体音響技術です。さまざまな音が頭上を含むあらゆる方向から聞こえることにより、驚くほど鮮明かつ豊かな臨場感あふれるオーディオ体験ができます。

【ドルビーラボラトリーズ】

HP: https://www.dolby.com/ja

☆ソルフェジオ周波数関連ページ

聴いた時に心地良さを感じ、心身に良い効果があるソルフェジオ周波数で心と身体のバランスを整えましょう。

▶https://www.croixhealing.com/solfeggio-special

和合治久先生 プロフィール

理学博士:和合治久先生

和合治久(Haruhisa Wago)

松本市生まれ。東京農工大学大学院修了後、京都大学にて理学博士取得。埼玉医科大学短期大学教授・学科長・学長補佐を経て埼玉医科大学・大学院教授・初代学科長歴任。これまでに中国・長春中医薬大学、および東北師範大学客員教授、東京農工大学、首都大学東京、名古屋大学、早稲田大学、お茶の水女子大学、尚美学園大学、放送大学などで非常勤講師。現在、埼玉医科大学短期大学名誉教授、松本大学客員教授、東京都立大学、新渡戸文化短期大学で講師を兼務。国際個別化医療学会顧問、日本作家クラブ名誉理事、日本臨床音楽研究会理事、公益社団法人「虹の会」理事長、USEN放送番組審議会委員、一般社団法人「まつもとユニバーサルデザイン研究会」理事長、「UNIV H&H大学院」顧問、「エア・ウォーター」顧問などを務める。専門は免疫音楽医療学、比較免疫生物学で人間を含めた動物の健康維持機構を研究。これまでに、国際比較免疫学会アジア・オセアニア会長、日本比較免疫学会副会長、日本生体防御学会理事、日本臨床検査学教育学会理事などを歴任。

著書に「21世紀の音楽療法を考える」「音楽療法元年」「心と体が安まる周波数528Hz CDブック」「免疫力を高めるアマデウスの魔法の音」「粘膜力でぜんぶよくなる」「最恐ストレスからあなたの自律神経を守りぬくCDブック」「認知症にならないためのCDブック」「動物免疫学入門」「昆虫の生体防御」「動物の血液細胞と生体防御」など他多数。

音楽療法監修CDに「最新健康モーツァルト音楽療法」「治・未病音楽療法CD」「心と体を整える~愛の周波数528Hz」「癒やしのモーツァルトシリーズ」「育脳モーツァルト」「心と体を整える愛の周波数528Hz」「脳活性のためのミュージックセラピー」「心の不安を和らげる周波数396Hz」など他多数。

受賞歴に、文部大臣賞、日本応用動物昆虫学会賞、日本臨床検査学教育学会精励賞、日本レコード大賞企画賞(監修CD)。

テレビ・ラジオ等出演多数。全国各地で音楽セラピーコンサートを開催し治未病活動を展開している。

和合治久先生監修作品 特集ページ:https://www.croixhealing.com/haruhisawago-special

<RELAX WORLD>プロフィール

RELAX WORLD

ヒーリングアーティスト

世界各地から採取した様々な自然音や民族楽器を取り込んだアンビエント音楽が特徴的。大手配信サイトでは常に上位にランクインし、100万ダウンロードの配信ヒットを連発し星野リゾートの館内BGMにも使用されるほか、USENでは専門チャンネルも複数開設している。また国連の国際環境会議(COP10/MOP5/2010年)の開会式の楽曲や国土交通省のミズベリングJAPANの楽曲も手掛けている。



YouTubeチャンネル

▶https://www.youtube.com/c/relaxworlds

X

▶https://twitter.com/CroixRelaxWorld

Instagram

▶https://www.instagram.com/croix_relaxworld/

Facebook

▶https://www.facebook.com/relaxworld.jp



