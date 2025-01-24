【早期償還のお知らせ】らくたま8号（横浜４.）、らくたま10号（横浜５.）

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株式会社フロンティアグループ

株式会社フロンティアグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役：金子嘉徳）が運営する不動産クラウドファンディング『らくたま』において運用中の「らくたま8号（横浜４.）」ならびに「らくたま10号（横浜５.）」において対象不動産の売却による早期償還が決定いたしました。


らくたま初の早期償還となり、ファンドの付帯条件となっていた「全期間配当保証」適用により、アップサイド配当を実施したことをお知らせいたします。運用期間および償還予定日は以下の通り変更しております。





らくたま8号 （横浜４.）

想定年利：5.5%


実質年利：8.76％


運用期間変更前：2024年10月3日～2025年3月31日（6ヶ月）


運用期間変更後：2024年10月3日～2025年1月23日（4ヶ月）


配当予定日：2025年1月24日





らくたま10号（横浜５.）

想定年利：5.5%


実質年利：15.72％


運用期間変更前：2024年10月3日 ～ 2025年6月30日（8ヶ月）


運用期間変更後：2024年10月31日～2025年1月23日（3ヶ月）


配当予定日：2025年1月24日



●　らくたま16号（麻布十番1）募集中！





現在『らくたま16号（麻布十番1）』を募集中です！


是非お気軽にご応募くださいませ。



募集画面はこちら！　⇒　★らくたま16号（麻布十番1）★(https://rakutama.jp/projects/16)



皆さまからのご応募心よりお待ちしております。



●　運営会社



社名：株式会社フロンティアグループ


本社：東京都千代田区外神田5-2-5


代表者：代表取締役 金子 嘉徳


資本金：1億円


宅地建物取引業：東京都知事（3）第91374号


不動産共同特定事業許可：東京都知事 第180号


・不動産事業


・不動産クラウドファンディング事業


・投資アドバイザリー事業


　（東邦レマック(株)＜東証S＞の筆頭株主等）


URL：https://frogro.co.jp/



【 本件に関するお問い合わせ 】


株式会社フロンティアグループ


クラウドファンディング事業部　担当：高橋・山形


TEL：03-6803-0337


Mail：rakutama@frogro.com