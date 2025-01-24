テレビ愛知が協力する『にっぽん城まつり2025』が3月１日(土)、２日(日)に名古屋市中小企業振興会館 吹上ホールで開催！

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テレビ愛知株式会社


にっぽん城まつり実行委員会（構成：あいちの歴史観光推進協議会（事務局：愛知県観光振興課）等）は、県内外の様々な城の魅力を紹介するイベント「にっぽん城まつり2025」を開催します。


全国の様々なお城の情報や限定グッズが集まる「お城情報エリア」を始め、お城のスペシャリストによるトークショー、武将隊や忍者隊による演武、お食事・おつまみ・地酒の販売など、多くの方に楽しんでいただける内容となっています。


さらに、2025年は、長篠・設楽原の戦いから450年という節目の年であることから、長篠城や設楽原古戦場などに関連する展示やトークが盛りだくさんです。是非御来場ください。



１　日　時

2025年3月1日（土）及び3月2日（日）


午前10時から午後5時まで



２　会　場

名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール


名古屋市千種区吹上二丁目6番3号　電話：052-735-2111



３　入場料（税込み）

当日 2,000円　前売 1,800円


※高校生以下は無料。


※障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は、当日でも前売料金にて入場可能です。



４　前売券

2024年12月20日（金）から、チケットぴあ、イープラス、ローソンチケットほかで販売開始



５　内容

（１）イベント


[表: https://prtimes.jp/data/corp/14948/table/655_1_094c6b4f7a4e7b5b7eada15b31b6eb74.jpg ]


（２）城(じょう)愛(あい)ステージ（お城のスペシャリストによる城(じょう)愛(あい)あふれるトークショーほか）



３月１日（土）



クリス・グレン　お城好きラジオDJ・日本城郭協会理事

柴裕之　東洋大学文学部・駒澤大学文学部非常勤講　(C)KADOKAWA


中井均　日本城郭協会評議員

平山優　歴史学者・健康科学大学特任教授


３月２日（日）



三浦正幸　広島大学名誉教授

前田慶次　名古屋おもてなし武将隊(R)　(C)2019 Nagoya Omotenashi Busho-Tai Secretariat


久保井朝美　お城好き気象予報士・防災士

小和田哲男　日本城郭協会理事長　(C)今井一詞

両日



MC:れきしクン　歴史ナビゲーター





※内容は変更となる場合があります。最新の情報は公式Webサイトで御確認ください。


（公式Webサイト　https://shiromatsuri.com/）



６　主催等

（１）主催：にっぽん城まつり実行委員会


構成：あいちの歴史観光推進協議会（事務局：愛知県観光コンベンション局観光振興課）、株式会社電通名鉄コミュニケーションズ　他


（２）後援：株式会社ZIP-FM


（３）協力：東海テレビ放送株式会社、テレビ愛知株式会社




７　問合せ先　　

にっぽん城まつり実行委員会


【公式Webサイト】https://shiromatsuri.com/


　　【電話】090-8667-4702（平日午前10時から午後5時まで）