テレビ愛知が協力する『にっぽん城まつり2025』が3月１日(土)、２日(日)に名古屋市中小企業振興会館 吹上ホールで開催！
にっぽん城まつり実行委員会（構成：あいちの歴史観光推進協議会（事務局：愛知県観光振興課）等）は、県内外の様々な城の魅力を紹介するイベント「にっぽん城まつり2025」を開催します。
全国の様々なお城の情報や限定グッズが集まる「お城情報エリア」を始め、お城のスペシャリストによるトークショー、武将隊や忍者隊による演武、お食事・おつまみ・地酒の販売など、多くの方に楽しんでいただける内容となっています。
さらに、2025年は、長篠・設楽原の戦いから450年という節目の年であることから、長篠城や設楽原古戦場などに関連する展示やトークが盛りだくさんです。是非御来場ください。
１ 日 時
2025年3月1日（土）及び3月2日（日）
午前10時から午後5時まで
２ 会 場
名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール
名古屋市千種区吹上二丁目6番3号 電話：052-735-2111
３ 入場料（税込み）
当日 2,000円 前売 1,800円
※高校生以下は無料。
※障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は、当日でも前売料金にて入場可能です。
４ 前売券
2024年12月20日（金）から、チケットぴあ、イープラス、ローソンチケットほかで販売開始
５ 内容
（１）イベント
[表: https://prtimes.jp/data/corp/14948/table/655_1_094c6b4f7a4e7b5b7eada15b31b6eb74.jpg ]
（２）城(じょう)愛(あい)ステージ（お城のスペシャリストによる城(じょう)愛(あい)あふれるトークショーほか）
３月１日（土）
クリス・グレン お城好きラジオDJ・日本城郭協会理事
柴裕之 東洋大学文学部・駒澤大学文学部非常勤講 (C)KADOKAWA
中井均 日本城郭協会評議員
平山優 歴史学者・健康科学大学特任教授
３月２日（日）
三浦正幸 広島大学名誉教授
前田慶次 名古屋おもてなし武将隊(R) (C)2019 Nagoya Omotenashi Busho-Tai Secretariat
久保井朝美 お城好き気象予報士・防災士
小和田哲男 日本城郭協会理事長 (C)今井一詞
両日
MC:れきしクン 歴史ナビゲーター
※内容は変更となる場合があります。最新の情報は公式Webサイトで御確認ください。
（公式Webサイト https://shiromatsuri.com/）
６ 主催等
（１）主催：にっぽん城まつり実行委員会
構成：あいちの歴史観光推進協議会（事務局：愛知県観光コンベンション局観光振興課）、株式会社電通名鉄コミュニケーションズ 他
（２）後援：株式会社ZIP-FM
（３）協力：東海テレビ放送株式会社、テレビ愛知株式会社
７ 問合せ先
にっぽん城まつり実行委員会
【公式Webサイト】https://shiromatsuri.com/
【電話】090-8667-4702（平日午前10時から午後5時まで）