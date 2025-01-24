Steam「SEGA YEAR OF THE SNAKE SALE」開催中

株式会社セガ

株式会社セガは、Steamにて販売中の一部PC用セガ・アトラスタイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「SEGA YEAR OF THE SNAKE SALE」を開催中です。

今回のセールでは、アトラスのタイトルからThe Game Awards 2024「BEST RPG」を含む３部門を受賞した『メタファー：リファンタジオ』が、30％オフでセールに登場いたします。また、『ペルソナ３ リロード』や『真・女神転生V Vengeance』も特別価格で販売されています。

さらに、セガから、『龍が如く 極』と『龍が如く 極２』のセットパックがセールに登場いたします。また、『龍が如く８』や『ぷよぷよ(TM)テトリス(R)２』といった人気タイトルを特別価格でラインナップされています。

セールは2025年2月6日（木）までの期間限定開催です。ぜひこの機会にお楽しみください。

(C)SEGA

Tetris (R) & (C) 1985~2025 and Tetris trade dress are owned by Tetris Holding.

(C)ATLUS. (C)SEGA.

「SEGA YEAR OF THE SNAKE SALE」

https://store.steampowered.com/publisher/Sega/sale/YearOfTheSnakeSale

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。