大人気ゲーム「マインクラフト」のドリルシリーズに「ひらがな・カタカナ　小学1年」が新登場！　ひらがな・カタカナの読み書きや使い方が楽しくマスターできる!!

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛)は、『学習ドリル マインクラフトで学ぶひらがな・カタカナ 小学1年』(監修:青山由紀)を2025年1月29日(水)に発売します。

『学習ドリル マインクラフトで学ぶひらがな・カタカナ 小学1年』は、マイクラの世界観を楽しみながら「ひらがな・カタカナ」の書き方や使い方を身につけることができるドリルです。さまざまな言葉を通じて文字を身につける構成になっているので、語彙力UPも期待できます。

どの問題も大人気ゲーム「マインクラフト」に登場するキャラクターたちのイラストで分かりやすく出題しているので、飽きることなく最後まで取り組むことができるのが特徴です。また、オリジナルのシールがついており、解き終わったページに貼ることで意欲的に学習することができます。

※学習指導要領対応

▼書き順や書き方のポイントを押さえながら文字を書く練習をします。

▼子どもたちがつまずきやすいポイントを重点的に扱っています。

▼対義語や助詞の使い方、「わ」と「は」などの使い分けなどについても楽しく学習することができます。

▼ゲーム感覚で楽しく復習できる教材も充実しています。

※これらの本はMinecraftの公式製品ではなく、Mojang社より承認されておりません。

※NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT.NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG

<書誌情報>

書名:学習ドリル マインクラフトで学ぶひらがな・カタカナ 小学1年

監修:青山由紀

発売日:2025年1月29日(水)

定価:1,078円(本体980円+税)

判型:B5判

ページ数:80ページ

ISBN:978-4-04-607269-6

発行:株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ >>(https://www.kadokawa.co.jp/product/322408001216/)

<監修者プロフィール>

青山由紀(あおやま ゆき)

筑波大学附属小学校教諭。 日本国語教育 学会常任理事、全国国語授業研究会常任理事、 ことばと学びをひらく会理事、光村図書・小 学校国語教科書編集委員。「光村の国語くらべて、かさねて、読む力(全3巻)」(光村教育図書)など著書多数。