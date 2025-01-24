ËÌ³¤Æ»´ë¶ÈÎ©ÃÏ¥»¥ß¥Êー2025¡ÊÂçºå¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯£¶·î¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¤Ï¡¢»¥ËÚ¤Ç¤Î¶âÍ»µòÅÀ¤Î·ÁÀ®¤ÈËÌ³¤Æ»Á´°è¤Ç¤Î£Ç£Ø»º¶È¤Î¿¶¶½¡¦Å¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö£Ç£Ø¶âÍ»¡¦»ñ»º±¿ÍÑÆÃ¶è¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¤Î£´£°Ãû±ß¤ÎÅê»ñ¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Ë¸þ¤±¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÃ¶è¤Î»ØÄê¤ò·Àµ¡¤Ë¹¤¬¤ë¡¢£Ç£Ø´ØÏ¢»º¶È¤äÀ½Â¤¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ä¾ÍèÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥»¥ß¥ÊーHP¡§https://osa.invest-all-hokkaido.net/¡Ë
¢¡³«ºÅÆü»þ
¡¡2025Ç¯2·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë13¡§30～16¡§30
¡¡¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ±»þ³«ºÅ¡£
¢¡²ñ¾ì
¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå 2F HINOKI
¡¡¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®3-60¡Ë
¢¡ÆâÍÆ
¡¦³«²ñ°§»¢¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
¡¡ËÌ³¤Æ»ÉûÃÎ»ö¡¡»°¶¶¡¡¹ä
¡¦´ðÄ´¹Ö±é¡Ö£Ç£Ø¡¦£Ä£Ø¤¬Âó¤¯ËÌ³¤Æ»¤ÎÌ¤Íè¡×
¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê »ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£
¡¡É÷ÎÏ»ö¶È¿ä¿Ê¼¼Ä¹ Ê»ËÌ³¤Æ»£Ç£Ø¿ä¿Ê´±¡¡Ê¡²¬ ¸ù·Ä ÍÍ
¡¦¼«¼£ÂÎ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊÆîËÚÄ®¡¢ÀéºÐ»Ô¡¢¾®Ã®»Ô¡Ë
¡¦´ë¶È¹Ö±é¡ÖËÌ³¤Æ»Æâ¤ÎÃÏ°è»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¨¥¢¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¼èÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
¡¡¥¨¥¢¡¦¥¦¥©ー¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥× ¥°¥êー¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³«È¯¥»¥ó¥¿ー
¡¡¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¡ÅÄÃæ ¿¿»Ò ÍÍ
¡¦¼«¼£ÂÎ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊÆÑ¾®ËÒ»Ô¡¢°°Àî»Ô¡¢ÂÓ¹»Ô¡Ë
¡¦¸òÎ®²ñ
¡¡¹Ö±é¼Ô¤äÆ»Æâ¼«¼£ÂÎ¤È¾ðÊó¸ò´¹¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥Úー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»²²Ã¼«¼£ÂÎ¡§ÆîËÚÄ®¡¦ÅöÊÌÄ®¡¦ÀéºÐ»Ô¡¦¾®Ã®»Ô¡¦ÆÑ¾®ËÒ»Ô¡¦°°Àî»Ô¡¦ÂÓ¹»Ô
¢¡¤ª¿½¹þ¤ß
¡¡¼¡¤Î¥¦¥§¥Ö¥Úー¥¸¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://osa.invest-all-hokkaido.net/
¢¡¼çºÅ
¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ³¤Æ»´ë¶ÈÍ¶Ã×¿ä¿Ê²ñµÄ