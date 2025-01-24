[ne Quittez pas]25Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥íー¥ó¥Á¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ç¥¯¥êー¥ó¤Ê¡¢¥ïー¥¯¥·ー¥ó¤Ë¤â±Ç¤¨¤ë¿·¤·¤¤¥ïー¥É¥íー¥Ö
2025 Spring Summer Collection Visual
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Îne Quittez pas/¥Ì¥¥Æ¥Ñ ¡Ï¤Ï¡¢¡ÖNew Journey¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë2025 Spring Summer Collection¤òÅ¸³«¡£¼«¿È¤ÎÊÑ²½¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Æü¡¹¤ò³Ú¤·¤à½÷À¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¹¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹¤òÀ¸¤¤ë¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥àー¥É
¥¤¥ó¥É¤Î¿¦¿Íµ»¤È¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É ¡Îne Quittez pas/¥Ì¥¥Æ¥Ñ¡Ï¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒPasand=ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢2025 Spring Summer Collection¡ÖNew Journey¡×¡£2025Ç¯1·î¤è¤ê¡¢Pasand by ne Quittez pas³ÆÅ¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë³Ú¤·¤ß¤ò¸«½Ð¤·¡¢Î¹¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹¤òÀ¸¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥àー¥É¤ò¹þ¤á¤Æ¡£
¥¤¥ó¥É¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¹âÍÈ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤Þ¤¿È©¿¨¤ê¤äÃå¿´ÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ë¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¡Îne Quittez pas/¥Ì¥¥Æ¥Ñ¡Ï¤Ï¡¢º£µ¨¤â¤Þ¤¿¡¢»É½«¤ä¥×¥ê¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿¦¿Íµ»¤ò¶î»È¤·¤¿Á¡ºÙ¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
On¤ÈOff¡£¿·Á¯¤ÊÆóÌÌÀ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
º£µ¨¤«¤é¡¢¡ÖNew Journey¡Ê¿·¤¿¤ÊÎ¹¡Ë¡×¤Î¥Æー¥Þ¤ËÁê±þ¤·¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÄÀ¤ò½É¤·¤¿Å¸³«¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¥ê¥é¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¹âÍÈ´¶¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦´Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤¬»ý¤Ä¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¡¢¤½¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò¥¯¥ê¥¢¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¿§»È¤¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¦¿Íµ»¤Ç¥Ç¥£¥Æー¥ë¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ó¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤â±Ç¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò
¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤Ï¼º¤ï¤º¡¢¥ëー¥º¤¹¤®¤Ê¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¥¯¥êー¥ó¤Ê°õ¾Ý¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Çö¤¯Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¿¥Ã¥¯¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ÇÃ¼À°¤Ë¡£¥»¥ß¥¿¥¤¥È¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«ー¥È¤Ï¡¢¥·¥ãー¥ê¥ó¥°¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡£¥Ç¥¤¥êー¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤à¡Îne Quittez pas/¥Ì¥¥Æ¥Ñ¡Ï ¤é¤·¤¯¡¢»Å»öÉþ¤Î¥ëー¥ë¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Îne Quittez pas¡Ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò»×¤¤ÀÚ¤êÉ½¸½¤·¤¿¥¦¥£ー¥¯¥¨¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò
¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ê¿§ºÌ¤È¡¢¹âÍÈ´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥ê¥ó¥È¤ä»É½«¡£Á¡ºÙ¤Ê¥®¥ã¥¶ー¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¹¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¥É¥ì¥¹¡£ßê¤á¤¤Î¤¢¤ë»å¤ò»È¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¤Î¥¶¥ê»É½«¤Ê¤É¡¢¿ï½ê¤Ë¼ê»Å»ö¤Î¿¦¿Íµ»¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ËÃÆ¤±¤ë´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖOrdinary Happiness¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Ç¥¤¥êー¥¦¥§¥¢
¡Îne Quittez pas/¥Ì¥¥Æ¥Ñ¡Ï¤Ï¡¢¡ÖOrdinary Happiness¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡¢Æü¾ï¤Î´î¤Ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Î¹¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÆü¾ï¤òÀ¸¤¤ë¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¿·Á¯¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥ª¥ó¥ª¥Õ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·ー¥ó¤òÁÛÁü¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¤¥êー¥¦¥§¥¢¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¡¢¾¯¤·²Ú¤ä¤«¤Ê¾ì¤Ë¤âÃå¤Æ¤¤¤±¤ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤½¤·¤ÆµÙ²Ë¤äÎ¹Àè¤Ëµ¤·Ú¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÉþ¡£Î¢ÃÏ¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¤Ë¤Þ¤Çµ¤¤òÇÛ¤Ã¤¿Ãå¿´ÃÏ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë20Ç¯°Ê¾å¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤æ¤¨¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
Pasand by ne Quittez pas (¥Ñ¥µ¥ó¥É ¥Ð¥¤ ¥Ì¥¥Æ¥Ñ)
Pasand by ne Quittez pas AOYAMAËÜÅ¹
¡ÎPasand/¥Ñ¥µ¥ó¥É¡Ï¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¤®¤å¤Ã¤È½¸¤á¤¿À¤³¦¡£¡ÖOrdinary Happiness¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥Ûー¥à¥×¥í¥À¥¯¥Èetc. ¤½¤·¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¿´Ã¥¤ï¤ì¤¿¤¹¤Æ¤¤Ê¤â¤Î¡£¤â¤Î¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¥Ñ¥ïー¥Á¥ãー¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤µ¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Official site : https://www.nequittezpas.jp(https://nequittezpas.jp)
Instagram : @pasand_by_nequittezpas(https://www.instagram.com/pasand_by_nequittezpas)
https://www.instagram.com/pasand_by_nequittezpas/
¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ
Pasand by ne Quittez pas¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
Pasand by ne Quittez pas AOYAMA
Pasand by ne Quittez pas NEWoMan¿·½É
Pasand by ne Quittez pas ¥¢¥È¥ì·ÃÈæ¼÷
Pasand by ne Quittez pas NEWoMan²£ÉÍ
Pasand by ne Quittez pasÂç´Ý¿À¸Í