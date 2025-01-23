株式会社シンプリックがドメイン評価向上を目的とした「外部リンク獲得支援サービス」を開始

株式会社シンプリック

企業のコンテンツマーケティングを支援する株式会社シンプリック（東京都渋谷区、代表取締役：谷口雅敏）は、2025年1月23日より「外部リンク獲得支援サービス」の提供を開始しました。

同サービスは「記事をたくさん公開しているのに、トラフィックが思うように増えない…」「狙いたいキーワードで上位表示が取れず、コンバージョンが増えない…」とお悩みのWeb担当者に向けて、適切な外部対策（被リンク獲得）を提示し、ドメインパワー向上のサポートを提供するものです。

▼「外部リンク獲得支援サービス」資料ダウンロードはこちら

https://simplique.jp/dl_page/service006/

●サービス内容

弊社は15年以上、SEOコンサルティング、SEO記事制作代行サービスを提供してきておりますので、 外部対策においても戦略設計を行ったうえで、着実にドメインパワーを高める支援を行います。

1.競合調査およびドメイン評価向上ロードマップの作成

競合との外部リンク獲得状況を比較して、1ドメインランク向上に必要なドメイン数を算出します。 同時に中長期的にどのようにを向上させていくか、ロードマップを設計します。

2.リンク獲得プラン立案

どのように外部リンクを獲得していくかプランニングをいたします。

3～４.アプローチ企画及びアプローチ代行

外部リンク獲得プランにあわせたアプローチ内容を設計します。 弊社のこれまでの実績から交渉成功率の高い方法をご提案させていただきます。その後、アプローチ先をリストアップ、実際のアプローチを代行します。

5.レポーティング（月次）

リンクの獲得状況やドメイン評価について現状の成果や課題についてデータを元にレポーティングして、最適な改善案をご提案させていただきます。

●サービス価格

月額15万円～よりご提供しております。

【新規ご契約キャンペーンのご案内】

「2/14（金）」までにご発注いただいたお客様には、特別価格でご提供しております。

ぜひこの機会にご検討くださいませ。

特典内容：

通常月額料金から5万円ディスカウント（例：15万円/月 → 10万円/月）

※ご契約期間は6ヶ月～

株式会社シンプリック（東京都渋谷区、代表取締役：谷口雅敏）は、15年以上、SEOコンサルティング、SEO記事制作代行サービスを提供してきた実績があり、外部対策においても、戦略設計を行ったうえで、着実にドメインパワーを高める支援を行います。

外部リンク獲得戦略の設計から具体的なプランニング、アプローチ代行までを行いますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

▼「外部リンク獲得支援サービス」資料ダウンロードはこちら

https://simplique.jp/dl_page/service006/

▼ お問い合わせはこちら

https://simplique.jp/contact/

【会社概要】

会社名：株式会社シンプリック

代表者：谷口雅敏

本社所在地：東京都渋谷区代々木5-7-5 4G

URL：https://simplique.jp/

設立：2014年03月

事業内容：コンテンツマーケティング制作支援/コンテンツマーケティング内製化支援/SEOコンサルティング/その他Web集客コンサルティング