ANAYI¡Ê¥¢¥Ê¥¤¡Ë½Õ¤Î¥Ä¥¤ー¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖLOVE FOR TWEED¡×¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¤¬1·î24¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡õLOOK BOOK ¸ø³«
LOVE FOR TWEED 2025
¡ÈFor More Beautiful Elegance¡È ¤è¤êÈþ¤·¤¯¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤Ëー¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤òÄó°Æ¤¹¤ëANAYI¤Ï¡¢¡ÖLOVE FOR TWEED¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò È¯É½¡£
1·î24Æü(¶â)¤è¤ê¡¢OFFICIAL ONLINE STORE¤Ë¤ÆÀè¹ÔÍ½Ìó¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£2·î19Æü(¿å)¤è¤êANAYIÁ´Å¹¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾å¼Á¤Ê¥Ä¥¤ー¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤¦ANAYI¤Î¡ÖLOVE FOR TWEED¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£Ï·ÊÞ¥Ä¥¤ー¥É¥áー¥«ー¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬¸÷¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ä¥¤ー¥ÉÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤¿½Õ¤é¤·¤¤¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Î¥Ôー¥¹¤Ï¡¢»×¤ï¤º¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Èþ¤·¤¤°Õ¾¢»å¤È¡¢ÁÇºà¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¡£¿È¤ËÅ»¤¦¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëANAYI¤é¤·¤¤¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
VIEW MORE :
https://www.anayi.com/info/CSfLookBook.jsp?file=lookbook
LOOKBOOK¤Ï¤³¤Á¤é
Jacket \110,000 Camisole \19,800 Pants \37,400
Cardigan \49,500¡¡Skirt \38,500¡¡
Dress \132,000 Earrings \17,600
Jacket \154,000¡¡Pullover \27,500¡¡Skirt \74,800
VIEW MORE :
https://www.anayi.com/info/CSfLookBook.jsp?file=lookbook
LOOK BOOK¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÚPOPUP¾ðÊó¡Û2/19(¿å)¤è¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
²¼µÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæPOP UP¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§´ü´Ö¡§2/19(¿å)-2/25(²Ð)
¡¦essence of ANAYI¡¡ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡¿4F ¥³¥È¥³¥È¥¹¥Æー¥¸41
¢§´ü´Ö¡§2/26(¿å)-3/4(²Ð)
¡¦ANAYI LA PLACE¡¡²£ÉÍ¹âÅç²°Å¹¡¿1F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¡¦essence of ANAYI¡¡¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¹âÅç²°Å¹¡¿5F ¥íー¥º¥Ñ¥Æ¥£¥ª
¢§´ü´Ö¡§3/5(¿å)-3/11(²Ð)
¡¦essence of ANAYI¡¡¿·½É¹âÅç²°Å¹¡¿2F¥á¥¤¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢
¡¦essence of ANAYI¡¡ÆüËÜ¶¶»°±Û¡¿1F¥¹¥Æー¥¸
¢§´ü´Ö¡§3/26(¿å)-4/1(²Ð)
¡¦ANAYI »¥ËÚÂç´Ý¡¿1F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
ANAYI¡Ê¥¢¥Ê¥¤¡Ë
"For More Beautiful Elegance"
¤è¤êÈþ¤·¤¯¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤Ë
ANAYI¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚOFFICIAL ONLINE STORE¡Û
https://www.anayi.com
¡ÚSNS¡Û
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/anayi_official/ @anayi_official
¸ø¼°LINE¡§https://page.line.me/569cnbsh