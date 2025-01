¼é¤ê¤¿¤¤¡¢Äê»þ(¤¤¤Þ)¤¬¤¢¤ë!! ¡Ø¥Ä¥­¥ß¥ÁÎ¹Æüµ­¡Ù¡ß¡Ø¥®¥ë¥É¤Î¼õÉÕ¾î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ä¶È¤Ï·ù¤Ê¤Î¤Ç¥Ü¥¹¤ò¥½¥íÆ¤È²¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¥³¥é¥Ü¡¢ËÜÆü¤è¤ê³«ºÅ¡ª

CTW株式会社

CTW株式会社は、「G123」にて配信中のHTML5ゲーム『月が導く異世界道中 天下泰平旅日記』で、新作アニメ『ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います』とのコラボイベントを本日より開催します。

アニメでは見られないイラストが多数!描き下ろしの特別スキンが登場!

今回のコラボイベントでは、2025年1月から放送中のアニメ『ギルます』より、「アリナ」「ルルリ」「ライラ」の3キャラクターが参戦!

さらに、各キャラクターには2種類の描き下ろしイラストスキンが用意されています。

小悪魔風の「アリナ」や晴れ着姿の「ライラ」など、アニメでは見られない特別なデザインは必見です!

コラボ開催期間:2025年1月24日~2月6日

ゲーム開始はこちら:https://s.g123.jp/16p4b0un

完全新規描き下ろしイラストが実装!

本コラボでは、「アリナ」「ルルリ」「ライラ」の3キャラクターそれぞれに、完全新規の描き下ろしイラストが2種類ずつ実装されます!

ここでは、そのうちの一部全身イラストをご紹介します。

他のキャラクターのスキンや動く姿が気になる方は、ぜひゲームにログインしてチェックしてみてください!

ルルリ 小悪魔

ルルリ 小悪魔

ライラ 晴れ着

■定時退社成功で限定イラストゲット!Amazonギフト券が当たるガチャキャンペーン開催!

コラボ開催を記念して、Amazonギフトキャンペーンを実施中!

期間中、「ツキミチ」公式Xに毎日投稿されるキャンペーンポストからゲームを起動すると、イラストガチャを引くことができます。

「処刑人アリナ」が出たら、「定時退社、大成功!」 記念としてAmazonギフト券10,000円をプレゼント!毎日1回参加して、全イラストのコンプリートを目指しましょう!

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル:月が導く異世界道中 天下泰平旅日記

ジャンル:RPG

価格:無料(ゲーム内アイテム課金制)





■TVアニメ「月が導く異世界道中」とは?

【作品概要】

平凡な高校生だった「深澄 真」は、とある事情により“勇者”として異世界へ召喚された。しかし、その世界の女神に「顔が不細工」と罵られ、“勇者”の称号を剥奪され、荒野に飛ばされてしまう。

元の世界との環境の違いから、魔術や戦闘において、常識外な力を発揮する「真」

多種多様な出会いを経て、この世界でどう生き抜くのか……



公式サイト:https://tsukimichi.com/

公式X:https://x.com/tsukimichi_PR



■『ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います』とは?

〈ギルドの受付嬢〉。

業務内容は絶対安全。公務だから 立場も安定。

可愛い制服に身を包み、カウンター越しに笑顔で冒険者たちをご案内。

受付時間が終わったら、のんびりと事務作業を済ませて定時に帰宅。

愛しの我が家でくつろいで、さあ、明日も元気に働こう――。

アリナ・クローバーは、そんな理想の職業に就いたはずだった。

しかし。その実態は、理想とは程遠かった―

ひとたびダンジョンの攻略が滞れば、カウンターは大混雑。めんどくさい対応を求める冒険者もちらほら。

顔で笑って心で泣いて、厄介な顧客をやり過ごしても、今度は大量の書類仕事が待っている。やる気は残ってないけれど、明日に回せばなおしんどい。

おかげで来る日も来る日も残業地獄…。アリナが不満を爆発させると、隠し持った一面が顔を出す。

チームで挑むことすら危険なダンジョンにソロで乗り込み、銀に輝く大鎚で、強大なボスを叩き伏せる――。

何を隠そう彼女こそ、正体不明、神出鬼没、街で噂の凄腕冒険者〈処刑人〉その人だったのだ!!

でも、そのことは絶対に隠し通さなければならない。なぜなら受付嬢は副業禁止で、バレたら即刻クビだから…。

アリナの平穏な暮らしは、守られるのか!?

第27回電撃小説大賞《金賞》受賞作、待望のTVアニメ化!

公式サイト:https://girumasu.com/

公式X:https://x.com/girumasu001





■G123(ジーイチニサン)とは?

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=j)サービスです。

公式サイト:https://g123.jp/





■CTW株式会社について

ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 : CTW株式会社

所在地 : 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 : 佐々木 龍一

設立 : 2013年8月

資本金 : 1億円

事業内容: プラットフォーム事業

URL : https://ctw.inc/

(C)あずみ圭・アルファポリス/月が導く異世界道中製作委員会

(C)2024 香坂マト/KADOKAWA/イフール労働組合

(C) CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。