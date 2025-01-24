Similarweb¡¢2025Ç¯ÈÇ¡ØDigital 100¡Ù¤òÈ¯É½ ～¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢ÆüËÜ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÇÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤È¥¢¥×¥ê¤ò¾Ò²ð～
2025Ç¯¤Î¡ÖDigital 100¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¡¢ËÜÆü¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ëSimilarweb¡ÊNYSE: SMWB¡Ë¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥é¥ó
¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢ÆüËÜ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤â¸²Ãø¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖDigital 100¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤Ê¬Ìî¤ÇÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Similarweb¤ÎCEO¤ÇÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ëOr Offer¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÍÍÑ¤ÊÊ¬ÀÏ¥Äー¥ë¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×
º£Ç¯¤Î¡ØDigital 100¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¶È³¦ÊÌ¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë²Ã¤¨¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡ÖBig Winners¡×¥«¥Æ¥´¥êー¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤È¥¢¥×¥êÁÐÊý¤ÇÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡Ö¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥£¥Êー¡×¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó½é¤á¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥®¥ê¥¹ÈÇ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿100¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤È¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±Åù¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢ÆüËÜ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¼õ¾Þ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤è¤êÃ»¤¤¥ê¥¹¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢OpenAI¤¬³«È¯¤·¤¿À¸À®AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡ÖChatGPT¡×¤Ç¤¹¡£Æ±¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¡ÖBig Winners¡×¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï1°Ì¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç3°Ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç4°Ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ーÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Î¡ÖSubstack¡×¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡ÖBig Winners¡×¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥Ë¥åー¥¹¡õ¥á¥Ç¥£¥¢¡×¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖBig Winners¡×¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¥Ë¥åー¥¹¡õ¥á¥Ç¥£¥¢Ê¬Ìî¤Î¥µ¥¤¥È¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ò¤â¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î³Æ¹ñ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Similarweb¤ÎVP Global Research Solutions¤òÌ³¤á¤ëMarta Sułkiewicz¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥±ー¥¹¤Ç¡¢¥«¥Æ¥´¥êーÆâ¤Î¥È¥Ã¥×¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤È¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¤¬°Û¤Ê¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Î¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬»ý¤ÄÀïÎ¬Åª¤ÊÌò³ä¤Î°ã¤¤¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤È¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¢¼ý±×²½¡¢¸ÜµÒ°Ý»ý¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÅª¤òÊä´°¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ali Express¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¥¦¥§¥Ö¤È¥¢¥×¥ê¤ÎÎ¾Êý¤ÇÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¡¹¤Ç¡Ø¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥£¥Êー¡Ù¤Î¾Î¹æ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
³Æ¹ñ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡§
¥¢¥á¥ê¥«
#1 ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ Just Answer (justanswer.com)
Ë¬Ìä¼Ô¿ô¤¬81¡óÁý²Ã¤·¡¢·î´Ö940Ëü·ï¤ÎÁý²Ã¤òµÏ¿¡£¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¸¡º÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀìÌç²È¤«¤é¤Î²óÅú¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ýー¥¿¥ë¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
#1 ¥¢¥×¥ê¡§ NYT Games: Word Games & Sudoku
·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æー¥¶ー¡ÊMAU¡Ë¤¬135¡óÁý²Ã¤·¡¢250Ëü¿ÍÁý²Ã¡£¥á¥Ç¥£¥¢Âç¼ê¤Î¥²ー¥àÉôÌç¤¬¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÁ´ÂÎ¤Î¥¦¥£¥Êー¡Ê¥¦¥§¥Ö¡õ¥¢¥×¥ê¡Ë¡§ Substack
Ë¬Ìä¼Ô¿ô¤¬37¡óÁý²Ã¤·¡Êsubstack.com¡Ë¡¢MAU¤Ï139¡óÁý²Ã¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ä¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥¿ー¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ë¥åー¥¹¡õ¥á¥Ç¥£¥¢ÉôÌç¤Ç¤Î#1¥¢¥×¥ê¤Ë²Ã¤¨¡¢·î´ÖË¬Ìä¼Ô¿ô500Ëü¿Í°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¡£
±Ñ¸ìÈÇ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.similarweb.com/corp/digital-100/)
Ãæ¹ñ¸ìÈÇ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.similarweb.com/corp/zh/digital-100/)
¥¤¥®¥ê¥¹
#1 ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ GB News (gbnews.com)
113¡óÁý²Ã¡£±¦ÇÉ´ó¤ê¤Î¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È¡£
#1 ¥¢¥×¥ê¡§ Octopus Energy
64¡óÁý²Ã¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÅÅÎÏ¡¦¥¬¥¹²ñ¼Ò¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÁ´ÂÎ¤Î¥¦¥£¥Êー¡§ AliExpress
Ë¬Ìä¼Ô¿ô¤¬65¡óÁý²Ã¤·¡¢MAU¤â44¡óÁý²Ã¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.similarweb.com/corp/digital-100-uk/)
¥Õ¥é¥ó¥¹
#1 ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ ChatGPT (chatgpt.com¡¢°ÊÁ°¤Ïchat.openai.com)
Ë¬Ìä¼Ô¿ô¤¬88¡óÁý²Ã¡£
#1 ¥¢¥×¥ê¡§ Brawl Stars
95¡óÁý²Ã¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¤Î¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê3v3¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥äー¡õ¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¥²ー¥à¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÁ´ÂÎ¤Î¥¦¥£¥Êー¡§ Reddit
Ë¬Ìä¼Ô¿ô¤¬66¡óÁý²Ã¤·¡¢MAU¤â17¡óÁý²Ã¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¸ìÈÇ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.similarweb.com/corp/fr/digital-100-france/)
±Ñ¸ìÈÇ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.similarweb.com/corp/digital-100-france/)
¥É¥¤¥Ä
#1 ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ Sportschau (sportschau.de)
Ë¬Ìä¼Ô¿ô¤¬72¡óÁý²Ã¡£¥¹¥Ýー¥Ä¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È¡£
#1 ¥¢¥×¥ê¡§ Brawl Stars
97¡óÁý²Ã¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¤Î¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê3v3¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥äー¡õ¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¥²ー¥à¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÁ´ÂÎ¤Î¥¦¥£¥Êー¡§ AliExpress
Ë¬Ìä¼Ô¿ô¤¬51¡óÁý²Ã¤·¡¢MAU¤â23¡óÁý²Ã¡£
¥É¥¤¥Ä¸ìÈÇ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.similarweb.com/corp/de/digital-100-germany/)
±Ñ¸ìÈÇ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.similarweb.com/corp/digital-100-germany/)
ÆüËÜ
#1 ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ ½÷À¼«¿È (jisin.jp)
Ë¬Ìä¼Ô¿ô¤¬60.93¡óÁý²Ã¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Î¸÷Ê¸¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡£
#1 ¥¢¥×¥ê¡§ ¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤Ï¥¿¥¤¥ßー / ¤ª¶â¤¬¤¹¤°¤Ë¤â¤é¤¨¤ë
56¡óÁý²Ã¡£ÌÌÀÜÉÔÍ×¤Ç¤¹¤°¤ËÆ¯¤±¤ëÃ»´ü¥Ð¥¤¥ÈÃµ¤·¥¢¥×¥ê¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÁ´ÂÎ¤Î¾¡¼Ô¡§ Note¡Ê¥Îー¥È¡Ë
Ë¬Ìä¼Ô¿ô¤¬37¡óÁý²Ã¤·¡¢MAU¤â20¡óÁý²Ã¡£
ÆüËÜ¸ìÈÇ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.similarweb.com/corp/ja/digital-100-japan/)
±Ñ¸ìÈÇ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.similarweb.com/corp/digital-100-japan/)
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢
#1 ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ Temu (temu.com)
Ë¬Ìä¼Ô¿ô¤¬72¡óÁý²Ã¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¡¢²ÈÄíÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ò¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡£
#1 ¥¢¥×¥ê¡§ myGov
63¡óÁý²Ã¡£1¤Ä¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤ÇÀ¯ÉÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò°ÂÁ´¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÁ´ÂÎ¤Î¾¡¼Ô¡§ AliExpress
Ë¬Ìä¼Ô¿ô¤¬29¡óÁý²Ã¤·¡¢MAU¤â24¡óÁý²Ã¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.similarweb.com/corp/digital-100-au/)
¥¤¥ó¥É
#1 ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ Jansatta (jansatta.com)
17¡óÁý²Ã¡£ºÇ¿·¤Î¥Ò¥ó¥Ç¥£ー¸ì¥Ë¥åー¥¹¡¢Â®Êó¡¢¥é¥¤¥Ö¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÄó¶¡¡£
#1 ¥¢¥×¥ê¡§ Blinkit: Grocery in minutes
77¡óÁý²Ã¡£¿ôÉ´Ëü¤Î¥æー¥¶ー¤¬¿®Íê¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢10,000¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÆüÍÑÉÊ¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÇÛÃ£¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÁ´ÂÎ¤Î¾¡¼Ô¡§ Groww
Ë¬Ìä¼Ô¿ô¤¬71¡óÁý²Ã¤·¡¢MAU¤â51¡óÁý²Ã¡£¸Ä¿Í¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.similarweb.com/corp/digital-100-india/)
¥Ö¥é¥¸¥ë
#1 ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ Brazino 777 (brazino777.com)
368.1¡óÁý²Ã¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¡£
#1 ¥¢¥×¥ê¡§ e-Titulo
95¡óÁý²Ã¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÁªµóID¤ª¤è¤ÓÅÐÏ¿½ñÎà¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¥¢¥×¥ê¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÁ´ÂÎ¤Î¾¡¼Ô¡§ Drogasil
Ë¬Ìä¼Ô¿ô¤¬36¡óÁý²Ã¤·¡¢MAU¤â30¡óÁý²Ã¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ìÈÇ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.similarweb.com/corp/pt/digital-100-brazil/)
±Ñ¸ìÈÇ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.similarweb.com/corp/d100-brazil/)
Ä´ººÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¡ØDigital 100¡Ù¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢Similarweb¤¬¿ä·×¤·¤¿¥¦¥§¥Ö¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¥¢¥×¥ê¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ë´ð¤Å¤¡¢ºÇ¤âµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈË¬Ìä¿ô¡¢¥¢¥×¥ê¤Î·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æー¥¶ー¡ÊMAU¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¡ÖBig Winner¡×¥¢¥ïー¥É¤Î¸õÊä¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î´ð½à¤òÀßÄê¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÀ¼Ò¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¼êÆ°¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò·Ð¤¿¾å¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®²Ì¸þ¾å¤òºÇ¤âÅª³Î¤Ë¼¨¤¹»öÎã¤È¤·¤ÆÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Similarweb¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
Similarweb¡ÊNYSE: SMWB¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ´ë¶È¤¬»Ô¾ì¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¥¢¥×¥ê¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Çー¥¿¡¢Ê¬ÀÏ¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÈ¯¸«¡¢¶¥¹ç¤Î¶¼°Ò¤ÎÇÄ°®¡¢ÀïÎ¬¤ÎºÇÅ¬²½¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¡¢¤½¤·¤Æ¼ý±×¤Î¸þ¾å¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Similarweb¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Ë¥¹¥àー¥º¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡úSimilarweb¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾Ü¤·¤¤¾Ò²ð¤Ï¤³¤Á¤é¡§
Similarweb ¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.similarweb.com/ja/) | ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»(https://www.similarweb.com/corp/ja/research/contact-us/) | ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë(https://account.similarweb.com/journey/registration?)
¡ú¥Õ¥©¥íー¤Ï¤³¤Á¤é:
¥Ö¥í¥°(https://www.similarweb.com/blog/ja/) | LinkedIn(https://jp.linkedin.com/company/similarweb-japan) | YouTube(https://www.youtube.com/user/similarweb) | X(https://x.com/SimilarWebJapan) | Facebook(https://www.facebook.com/Similarweb/)
-----------------------------------------------
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ï¡¢1933Ç¯¾Ú·ôË¡Âè27A¾ò¤ª¤è¤Ó1934Ç¯¾Ú·ô¼è°úË¡Âè21E¾ò¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤ëÆÃÄê¤Î¡Ö¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î°Õ¿Þ¡¢À½ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢·×²è¡¢´üÂÔ¡¢ÀïÎ¬¤ª¤è¤Ó¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î¸½ºß¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÅö¼Ò¤¬¸½ºßÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ª¤è¤ÓÅö¼Ò¤¬¹Ô¤Ã¤¿²¾Äê¤Î²¼¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¤«¤«¤ë¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢2021Ç¯5·î11Æü¤ËÊÆ¹ñ¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿Åö¼Ò¤Î¿·µ¬³ô¼°¸ø³«¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÌÜÏÀ¸«½ñ¤ò´Þ¤àÅö¼Ò¤Î¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÄó½Ð½ñÎà¤ª¤è¤ÓÊó¹ð½ñ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÅö¼Ò¤Ë¤è¤ë¾Íè¤ÎÄó½Ð½ñÎà¤ª¤è¤ÓÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò´Þ¤á¡¢Åö¼Ò¤¬À©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤ÍÍ¡¹¤Ê²¾Äê¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¡¢¥ê¥¹¥¯¡¢Í×°ø¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ Ë¡Î§¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¾ðÊó¡¢¾Íè¤Î½ÐÍè»ö¡¢Í½ÁÛ¤ÎÊÑ²½¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ò¹¹¿·¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£