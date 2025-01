ビームスが主催する音楽フェスティバル『BE FES!!』が行う初のオールナイトイベント『NIGHT and BEAT』。全出演アーティストと会場コンテンツが決定！

株式会社ビームス

株式会社ビームス(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:設楽洋)は、2025年2月8日(土)に渋谷 MIDNIGHT EAST (Spotify O-EAST&AZUMAYA)で公演される、同社が主催・プロデュースする音楽フェスティバル“BEAMS MUSIC FESTIVAL ”『BE FES!! 』のオールナイトイベント『NIGHT and BEAT』の追加出演のDJと会場コンテンツを発表いたします。

2025年2月8日(土)24時~29時に渋谷 MIDNIGHT EAST (Spotify O-EAST&AZUMAYA)で開催する『NIGHT and BEAT presented by BE FES!!』の追加出演DJは、凸凹。・やけのはら・DJ STYLISH a.k.a 鎮座DOPENESS・MOODMANに決定しました。

さらに、地域のコミュニティと共に本イベントを作りたいという想いから、今回は東京を拠点に数多くのパーティをメイクしてきたErectionと制作いたします。

会場では、ビームスがセレクトするクリエイターが出店する『BE FES!! NIGHT MARKET』も開催。個性豊かなアーティストやブランドが集います。ワークショップも展開し、訪れる人々が直接クリエイターと交流できる空間にいたします。

また、フードでは吉祥寺に拠点を持つThe Daps Famous Hood Jointが出店。

NYはHarlem 生まれのchopped cheese sandwichをはじめ、チキンオーバーライスやナチョチップスが会場で味わえます。

世の中に明るさや楽しさを提供することが“Happy Life Solution Comunities”を掲げるビームスの使命だと考えており、“BEAMS MUSIC FESTIVAL『BE FES!!』”も「音楽が大好きなビームスが、音楽を通じて皆様にハッピーをお届けしたい」という想いから発足したプロジェクトです。

皆様と特別な夜を共有できることを楽しみにしております。

<開催概要>

NIGHT and BEAT presented by BE FES!!

出演者:

■O-EAST

【LIVE】

CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN

kanekoayano

TRIPPYHOUSING(Skaai,yuya saito,Alex Stevens) × w.a.u BAND Set

【DJ】

凸凹。

やけのはら

■AZUMAYA

【DJ】

DJ STYLISH a.k.a 鎮座DOPENESS

MOODMAN

okadada

VIDEOTAPEMUSIC

■NIGHTMARKET

KENDAI

マトバユウコ

楽園倶楽部

ベイブひかり

MADE IN KEY

■FOOD

The Daps Famous Hood Joint

日程:2025年2月8日 (土) ※2月9日(日) 0:00~5:00

会場:MIDNIGHT EAST (Spotify O-EAST&AZUMAYA)

時間:OPEN / START 24:00

価格:前売り4,500円(全自由・税込・整理番号付/ドリンク代別\700)

問い合わせ:Spotify O-EAST:03-5458-4681

最終先行販売:2025年1月11日(土)10:00~

■NIGHT and BEAT presented by BE FES!

e+(イープラス)

https://eplus.jp/night-and-beat-0208/

主催・企画・制作・運営:株式会社ビームス

企画・制作:ビームス / Erection

備考:

20歳未満の方の入場はお断りしています。

顔写真付きの身分証を必ずご持参ください。

整理番号順での入場となります。

いかなる理由でもチケットの返金対応は行いませんので、ご了承頂ける方のみチケットのご購入をお願いします。

<出演アーティスト>

O-EAST

【LIVE】

CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN

小学4年生で結成するも、全員がギターだったため小学5年生で解散。その後1人が中南米音楽に傾倒し、キューバのハバナ大学に留学。現地でコンガを学び、リズムパターン「cho co pa co cho co quin quin」を習得。2021年に再結成し、パーカッションを軸にした電子音楽にフェイクのシャーマニズムを足した音楽を模索中。InstagramではAbletonギャングと呼ばれている。

2023年7月に1stアルバム『tradition』を配信リリース。世界各国さまざまな文化の音楽性がクロスオーバーした「四畳半トロピカリア」とでもいうべき音楽性が注目を集めた。結成わずかながら、同年10月には「朝霧JAM」、11月には「FESTIVAL de FRUE」への出演を果たす。2024年1月には、全国流通では初のパッケージ作品となる1stアルバム『tradition』CD&アナログ盤をリリース。さらに同月Spotifyが2024年に躍進を期待する次世代アーティスト 「RADAR: Early Noise 2024」に選出される。3月には楽曲「ワタツミ」がJR東日本「TOHOKU Relax」CMソングに起用され、9月には楽曲「tradition」がグリコ『ポッキー』のTVCM『ポッキーって、楽器じゃん。』篇に起用される。また、「FUJI ROCK FESTIVAL」、「CIRCLE」、「森、道、市」、「りんご音楽祭」など数々の大型フェスへの出演を果たし、今後の活躍が期待される。

HP:https://lit.link/chocopacochocoquinquin

TikTok:https://www.tiktok.com/@cho_co_pa

Instagram:https://www.instagram.com/chocopa_co/

X(旧Twitter):https://twitter.com/youdo80837332

YouTube Channel:https://www.youtube.com/@chocopacochocoquinquin7718

kanekoayano

ソロ名義「カネコアヤノ」、バンド名義「kanekoayano」で音楽活動を行っている。

2016年4月に初の弾き語り作品『hug』、2017年9月には初のアナログレコード作品『群れたち』を発表。2023年に発表したアルバム『タオルケットは穏やかな』は第16回CDショップ大賞2024に入賞。

2024年4月に配信シングル「ラッキー/さびしくない」をリリース。5月にはイギリスツアーと国内の全国13箇所14公演の「Livehouse Tour 2024」を開催。

8月に開催した日比谷野外音楽堂公演にて、共に活動していたサポートメンバーが正式バンドメンバーとなることを発表。

バンド「kanekoayano」としての活動をスタートした。

TRIPPYHOUSING(Skaai,yuya saito,Alex Stevens) × w.a.u BAND Set

それぞれがソロミュージシャンとして活動しているSkaai、yuya saito (yonawo)、Alex Stevensによって構成された音楽ユニット。Skaaiはヒップホップアーティスト、yuya saitoはバンドyonawoのギタリスト兼プロデューサー、そしてAlex Stevensシンガーソングライターとしても活動しており、2024年2月から3人が共同生活を始めたことを契機に楽曲制作を開始。ヒップホップやソウル、ファンクやロックなど多様な音楽ジャンルを背景に、衝動的でアンバランスだが気持ちの良い音像を追求しながら、なにより生活を共にする3人だからこそ語ることのできる物語と世界観を提示している。

Instagram:https://www.instagram.com/trippy_housing

X(旧Twitter):https://x.com/trippy_housing

YouTube Channel:https://www.youtube.com/@TRIPPYHOUSING

【DJ】

凸凹。(南&YAYA子)

高校生の頃に出会い、共通のHIPHOPのルーツをはじめとして、当時から音楽を共有し合う。関係は今も変わらず、2人のDJはその延長線上にあるものと言える。

現在は東京を拠点にし、ジャンルにとらわれることなく、様々なクラブやBARで幅広く活動している。セットは多様でありながらも、互いの異なる要素を融合させたウォーミーかつドープなサウンドは、風呂アをモクモクと湯立たせていく...!

やけのはら

DJや作曲、ラップ、執筆業など、多様なフィールドを独自の嗅覚で渡り歩く。

「FUJI ROCK FESTIVAL」などのビッグ・フェスティバルから、アンダーグラウンド・パーティーまで、日本中の多数のパーティーに出演。THE BLUE HEARTS、山下達郎、YUKIといったポップ・アーティスト、ロック・バンド、ダンス・ミュージックなど、100を超える幅広い作品にREMIXなどで参加。

2009年に七尾旅人×やけのはら名義で『Rollin' Rollin'』をリリース。2010年、ラップ・アルバム『THIS NIGHT IS STILL YOUNG』を、2013年には、セカンド・アルバム『SUNNY NEW LIFE』をリリース。最後の手段が製作した、楽曲『RELAXIN'』のMVが、「第17回文化庁メディア芸術祭」で新人賞を受賞。

DJとしては、ハウスやテクノ、ディスコを中心としたロング・セット、またTPOに応じた幅広い選曲を得意とし、Stones Throw15周年記念のオフィシャルミックス『Stones Throw 15 mixed by やけのはら』など、数多くのミックスを手がけている。

アンビエント・ユニット「UNKNOWN ME」のメンバーとしても活動。2017年には、亜熱帯をテーマにした作品『subtropics』が、英国「FACT Magazine」の注目作に選ばれ、アンビエント・リバイバルのキー・パーソン「Gigi Masin」の来日公演や、電子音楽×デジタルアートの世界的な祭典「MUTEK」にも出演している。2021年4月、4作目となる待望の1st LP 『BISHINTAI』を、米LAの老舗インディー・レーベル「Not Not Fun」からリリース。

TARO NOHARA名義では、2022年4月、ドイツ「GROWING BIN」からニューエイジ・テクノのアルバムを、9月にはスイスの「WRWTFWW」からアンビエントのアルバムをリリース。2023年には、自動音楽構築システム「AISO」のためのアルバム『PARADISE LOST』を制作。

雑誌「POPEYE」でのコラム連載など、文筆業も行い、2018年10月に初の著作『文化水流探訪記』を青土社から刊行。

AZUMAYA

【DJ】

DJ STYLISH a.k.a 鎮座DOPENESS

DJ スタイリッシュは鎮座DOPENESSが DJする時の名義です。

友達にDJスカイフィッシュという方がいまして、彼の名を聞き間違えた人が『スタイリッシュ?』と言った事から僕がそのままその名を頂戴いたしました。ノリです。そしてすべからくノリノリです。

以下でMIX聴けます⤵︎

https://m.youtube.com/watch?v=B125f-Isi4A&pp=ygUKZGogc3R5bGlzaA%3D%3D(https://m.youtube.com/watch?v=B125f-Isi4A&pp=ygUKZGogc3R5bGlzaA%3D%3D)

MOODMAN