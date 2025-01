株式会社ホリプロインターナショナル

「From Tokyo To The World」を掲げJUVENILE Worldともいうべき独自のCity musicを発信し続けるDJ/アーティスト、音楽プロデューサーJUVENILEの2025年、年明け一発目の新曲でK-POP界注目の新星”82MAJOR”のメインボーカルであるキム・ドギュンを迎えた「Letter feat. KIM DO GYUN(82MAJOR)」が本日デジタルリリースされた。

今作は、作曲・編曲はJUVENILEが、作詞はキム・ドギュンと82MAJORのメンバーであるファン・ソンビン、そしてJUVENILEによる共作となっており、キム・ドギュンの情感溢れる歌声がJUVENILEのエモーショナルなメロディラインに絶妙にクロスオーバーし聴く人全てが涙する、この冬最大の失恋ソングとなっている。先日公開されたMVも話題となっており世界中から多くのメッセージがよせられている。

本リリースを記念して、2月1日からはカラオケまねきねこでのコラボキャンペーンが開催。全国のカラオケまねきねこにて2月1日~2月28日まで、「『Letter』歌唱チャレンジ!」に参加し上位10名に入るとJUVENILE、キム・ドギュン(82MAJOR)サイン入り賞状がプレゼントされるので是非参加してほしい。

そして、2月1日には東京・渋谷のカラオケまねきねこにて歌唱キャンペーン記念イベントとしてJUVENILE×KIM DO GYUN(82MAJOR)ミニトーク&視聴会が開催される。参加の応募締め切りは1月29日(水)18:00までで、抽選後に当選した方にのみメールで案内される。なお、キャンペーン期間中、全国のカラオケまねきねこにて同曲が店内放送されているのでそちらも要チェックだ。

JUVENILEは、高校ダンス部初のダンスカンパニー「Wonder School」初の自主公演のテーマソングをプロデュースすることも本日発表されており、グローバルを視野に入れた本プロジェクト以外にも次世代クリエイターとのセッションにも力を注いでいる。一方、キム・ドギュンはK-POP界注目の新星“82MAJOR”のメインボーカルとして2025年も全世界で精力的な活動を予定している。

各自、今後の展開は随時オフィシャルSNS等で発信していくとの事。

2025年、JUVENILEとキム・ドギュンから目が離せない。

■楽曲情報■

2025/01/24(Fri) Digital Release

「Letter feat. KIM DO GYUN(82MAJOR)」

作詞:JUVENILE、KIM DO GYUN(82MAJOR)、HWANG SEONG BIN(82MAJOR)

作曲/編曲 : JUVENILE

MIX&MASTERING by JUVENILE

https://lnk.to/JUVENILE_Letter

■「Letter feat. KIM DO GYUN(82MAJOR)」×カラオケまねきねこ コラボキャンペーン■

◆歌唱キャンペーン「『Letter』歌唱チャレンジ!」開催

【開催日時】 2025年2月1日~2月28日

【開催店舗】 カラオケまねきねこ 全店

【対象楽曲】「Letter」

【対象カラオケ機種】JOYSOUND

◆「『Letter』歌唱チャレンジ!」記念イベント「JUVENILE×KIM DO GYUN(82MAJOR)ミニトーク&視聴会」も開催!

【開催日時】2025年2月1日(土)

第一部11:00~ 第二部14:00~ 第三部17:00~

【開催店舗】 カラオケまねきねこ 渋谷本店

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-29-5 渋谷プライム4F

※ 詳細は下記予約受付サイトをご確認ください。

【予約受付サイト】

https://forms.gle/PD6LjvoSVV4bhyhy9

■カラオケ配信情報■

2025/1/24配信開始

JOYSOUND.com楽曲情報表示ページ

≪JUVENILE≫

Letter feat. KIM DO GYUN(82MAJOR)

▼アーティスト検索

JOYSOUND公式サイト

JOYSOUND.comアーティスト情報表示ページ)

■JUVENILEプロフィール■

「From Tokyo To The World」を掲げJUVENILE Worldともいうべき独自のCity musicを発信し続けるDJ/アーティスト、音楽プロデューサーJUVENILE(ジュブナイル)。

RADIO FISH「PERFECT HUMAN」の作編曲をはじめ、手がけた楽曲のYouTube総再生数は一億回を越える。

☆taku takahashi、Teddy Loid、向井太一、claquepot、Shin Sakiura、百足、DAZBEE、コレサワ、藤森慎吾等、国内外を問わず様々なアーティストとコラボしたセッションアルバム「INTERWEAVE」シリーズで話題を呼んでおり、第3弾となる『INTERWEAVE03』を2023年11月29日にドロップ。2024年1月9日にはTVアニメ『望まぬ不死の冒険者』のOPテーマ「IMMORTAL」をリリースし初歌唱を果たした。TALKBOXプレイヤーとしては、トークボックス界のNO.1プロデューサー”FINGAZZ”の来日公演で共演を果たし、2021年には『関ジャム完全燃SHOW』にトークボックス奏者を代表して出演し話題となった。アーティスト・トークボックスプレイヤー・DJなど、幅広くマルチに活動する音楽プロデューサー。

映画「バックトゥザフューチャー」をこよなく愛す。

[JUVENILE Official YouTube]

https://www.youtube.com/channel/UC0b1SmDZx4erO45vWjdkVzA

■KIM DO GYUNプロフィール■

6人組のK-POPアーティスト『82MAJOR』のメインボーカル。メンバーの中では最年少の18歳。かわいくて都会的なビジュアルとは裏腹に格闘技が得意で緑豊かな田舎ですくすく育った。『82MAJOR』は韓国の国家ナンバー「82」と「MAJOR」を用いてK-POPの本拠地韓国からスタートしグローバルでメジャーになるという意味を持つ。2023年10月、爽やかでありながらパワフルという相反するコンセプトでデビュー。「公演型アイドル」と言われるようになる。90年代のヒップホップを今風に表現するかっこよくパワーフルな音楽性を持ち、ヨーロッパや北米を中心にグローバルで注目されている。

[82MAJOR Official YouTube]

https://www.youtube.com/channel/UC6H_3Rv-q8Z23jtMofgPGsw