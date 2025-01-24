バリュエンス、インドネシアにてブランド買取「ALLU Bali Ubud」をオープン！

バリュエンスホールディングス株式会社

Valuence International Singapore Pte. Ltd.（本社：シンガポール、代表取締役社長：アントニオ・リー）は、インドネシアのバリ島にてブランド買取「ALLU Bali Ubud」を2025年1月25日（現地時間）にオープンいたします。

インドネシア・バリ島中部に位置するウブドに新規出店！

Valuence International Singaporeは、2020年8月よりインドネシアでブランド買取サービス「ALLU（アリュー）」の展開を開始し、現在、インドネシア国内で複数の店舗を展開しております。この度、新たにオープンするウブドは、自然の美しさと伝統文化が融合したエリアとして、国内外から多くの人々に愛されています。一方で、バリ島全体ではまだリユース文化が十分に浸透していないのが現状です。数多くのヴィラや外国人居住者が集まるこのエリアに「ALLU Bali Ubud」をオープンし、現地の方はもちろん、バリ島に移住された外国人の方々にも「ALLU」をご利用いただきながら、リユース文化の普及を目指します。

今後もバリュエンスグループでは、世界各国でのブランド買取店舗の展開を加速させ、より多くのお客さまがリユースの魅力を体験できる場を提供し、リユース文化の浸透と循環型社会の実現に向けた取り組みを一層強化してまいります。

■ALLU Bali Ubud 概要

・店舗名：ALLU Bali Ubud

・オープン：2025年1月25日（土）

・営業時間：10:00～19:00（現地時間）

・住所：Jl Raya Mas no 47 Ubud Bali Indonesia

・買取ジャンル：時計、バッグ、ジュエリー、貴金属

・対応言語：英語、インドネシア語

・Facebook : https://www.facebook.com/people/ALLUIndonesia/100090888876014/

・Instagram：https://www.instagram.com/allu.indonesia/?hl=en

■Valuence International Singapore Pte. Ltd. ※Valuence International Ltd. 100%出資

・設立：2019 年 12 月

・代表：アントニオ・リー

・本社所在地：33 New Bridge Road,#17-10,ChinaTown Point Singapore 059413

■Valuence International Ltd.

・設立：2008 年 11 月 19 日（グループ化：2015 年 9 月）

・代表：六車 進

・本社住所：16/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, Kowloon, Hong Kong

・事業内容：ブランド品、貴金属等の買取、販売

※Valuence International Ltd.および Valuence International Singapore Pte. Ltd.は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270／https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。