¡ØÂÐ³°Èë¡ÙBlu-ray¡õDVD 4/16(¿å)È¯Çä·èÄê¡ª

〈それ〉を知ったら、“納品”される。

公式HP :https://taigaihi.jp/

■国家を転覆させる極秘文書を奪え!交錯する頭脳戦と肉弾戦!

韓国で公開されるやいなや、世界的スーパーヒット映画『THE FIRST SLAM DUNK』を抑えて、初登場No.1を記録。さらに、カナダ、イタリア、ハワイ、オーストラリア、イランなどの映画祭に出品され、1秒たりとも目が離せないストーリー・迫真の演技で知られる韓国俳優の中でも最も熱い名優たちの競演・90年代初頭の刺激的な街、釜山を再現した迫力の映像──そのすべてが未体験の刺激と衝撃の連続だと絶賛された、必見の話題作。

■『悪人伝』のイ・ウォンテ監督最新作!韓国映画が誇る3人のトップ俳優の演技対決!

主人公のヘウンを演じるのは、『警官の血』、『お嬢さん』、『工作 黒金星(ブラック・ヴィーナス)と呼ばれた男』のチョ・ジヌン。初めは「弱者に寄り添い正義を貫く政治家」になろうとしていた善良で人々に愛されていた男・ヘウンが、巨大権力に立ち向かいながらも、やがてその権力を手に入れるために変貌していく姿をリアルに演じ、人間存在の底知れない恐ろしさを表現する。監督は韓国の観客動員数が336万人を超え、カンヌ国際映画祭のミッドナイト・スクリーニング作品に選ばれた『悪人伝』のイ・ウォンテ。海外メディアからもクライムアクションの名手と讃えられ、世界中にファンを持つイ・ウォンテが、自身の最高傑作を本作で塗り替えた。

『対外秘』Blu-ray&DVD店舗別特典

【Amazon.co.jp】L判ブロマイド4枚セット

【楽天ブックス】2L判ブロマイド1枚

『対外秘』商品情報

【発売日】

2025年4月16日(水)

※レンタルDVDも同日リリースとなります。

【価格】

Blu-ray 5,500円(税込)

DVD 4,400円(税込)

【映像特典】

■Blu-ray

・メイキング

・リズミカル・メイキング・映像

・予告編集(特報/予告編/キャラクター映像/韓国版予告編ほか)

■DVD

・特報+予告編

『対外秘』作品情報

【キャスト】

チョ・ジヌン

イ・ソンミン

キム・ムヨル

【スタッフ】

監督:イ・ウォンテ『悪人伝』

【ストーリー】

1992年、釜山。党の公認候補を約束されたヘウンは、国会議員選挙への出馬を決意する。ところが、陰で国をも動かす黒幕のスンテが、公認候補を自分の言いなりになる男に変える。激怒したヘウンは、スンテが富と権力を意のままにするために作成した〈極秘文書〉を手に入れ、チームを組んだギャングのピルドから選挙資金を得て無所属で出馬する。地元の人々からの絶大な人気を誇るヘウンは圧倒的有利に見えたが、スンテが戦慄の逆襲を仕掛ける。だが、この選挙は、国を揺るがす壮絶な権力闘争の始まりに過ぎなかった―。