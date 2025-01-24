2·î8Æü(ÅÚ)°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¤ー¥³¥Þー¥¹»ö¶È¶¨²ñ¼çºÅ¡ØSOY¼õ¾Þ¥·¥ç¥Ã¥×3¼Ò¤¬1¼Ò¤¬¼ÂÁ©¡ª³ÚÅ·¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥ì¥Ó¥åーÂÐºö¤È2025Ç¯ºÇ¿·LINE³èÍÑË¡¡Ù¤ËEC¥Þ¥¹¥¿ー¥ºÂåÉ½ À¶¿å¤È¥°¥ê¥Ë¥Ã¥¸ÂåÉ½ ÅÄÃæ¤¬ÅÐÃÅ
¢¨2025Ç¯2·î6Æü(ÌÚ)Àµ¸áÄù¤áÀÚ¤ê
ÄêÎã²ñ¤Î»²²Ã¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://202502ebs.peatix.com/
³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ì¥Ó¥åー¤Î¼Á¤ÈÎÌ¤ÏÇä¾å¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢SOY¡Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄEC¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥ì¥Ó¥åー³ÍÆÀ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤ä¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þÊýË¡¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯ºÇ¿·¤ÎLINE³èÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´¾Ò²ð¡£¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨¸þ¾å¤ä¥Õ¥¡¥ó²½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î±¿ÍÑÊýË¡¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÇÛ¿®Àß·×¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¹Ö»Õ¤Ï¡¢EC»Ù±ç¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒECX¥°¥ëー¥×¤ÎÀ¶¿å¾Ê¿»á¤ÈÅÄÃæÍµÇ·»á¡£³ÚÅ·»Ô¾ì¤ÇÇä¾å¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤Å¹ÊÞ±¿±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢É¬¿Ü¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
(Îã¡§ÄêÎã²ñ¡Ü¾ðÊó¸ò´¹²ñ¤Î2¼ïÎà)
ÊÀ²ñ¤Ï²ñ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢Ç¼ÀÇ¤ÎµÁÌ³¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÄÂÎ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÅ¬³ÊÀÁµá½ñÈ¯¹Ô»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹À©ÅÙ¤Ë¤½¤Ã¤¿Å¬³ÊÀÁµá½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¤´Î»¾µ¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»²²ÃÈñ¢¨
¡¦¥¤ー¥³¥Þー¥¹»ö¶È¶¨²ñ²ñ°÷¡¿ÌµÎÁ
¡¦Èó²ñ°÷¡¿10,000±ß ¢¨½é²óÌµÎÁ
Èó²ñ°÷¤µ¤Þ¤Ï¡¢½é²óÌµÎÁ¤Ç¸«³Ø¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
jimukyoku@ebs-net.or.jp¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡°Ñ°÷²ñ(13¡§00～13¡§50)
¢¡Âè1Éô(14¡§15～15¡§45)
¹Ö±é¥¿¥¤¥È¥ë¡¿¡ØÇä¤ê¾å¤²¥¢¥Ã¥×¤ÎÈë·í¤Ï¡ÖÍ¥ÎÉ¸ÜµÒ¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤òÃÎ¤ë¡×»ö¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡ª¸½Ìò³ÚÅ·¥³¥ó¥µ¥ë¤¬À®¸ù¤ÎÈë·í¤òÂç¸ø³«¡ª¡Ù
¹Ö»Õ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ
¡¡¡¡¡¡Éû¼ÒÄ¹
¡¡¡¡¡¡ÀîÂ¼ µ®»Î »á
¢§¿¦Îò¡¦·ÐÎò
¡¦¹áÀî¸©¥Õ¥êー¥Úー¥Ñ»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²£·Ç¯
¾®ÇäÅ¹ÊÞÈô¤Ó¹þ¤ßË¬Ìä20,000·ï°Ê¾å·Ð¸³
¡¦³ÚÅ·³ô¼°²ñ¼Ò4Ç¯¡ÊÃæ¹ñ¥¨¥ê¥¢¥êー¥Àー¡Ë
³ÚÅ·¾Þ¼õ¾Þ
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¡¡Éû¼ÒÄ¹
¡¦Á´¹ñ¤ÇÌó100Å¹ÊÞ¤ÎECÄÌÈÎÅ¹ÊÞ¤ò¥µ¥Ýー¥È
ECÄÌÈÎ¥³¥ó¥µ¥ë¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ½¾»ö
Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£¡Ö¥ß¥é¥µ¥Ý¡×ECÄÌÈÎÀìÌç¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë
°¦É²¸©±§ÏÂÅç»Ô¤ä·§ËÜ¸©Ä£°ÑÂ÷»ö¶È¤ÇECÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÛÍÑÂ¥¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÀìÇ¤¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¢¡Âè2Éô(16¡§05～17¡§35)
¹Ö±é¥¿¥¤¥È¥ë¡¿¡ØSOY¼õ¾Þ¥·¥ç¥Ã¥×3¼Ò¤¬1¼Ò¤¬¼ÂÁ©¡ª³ÚÅ·¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥ì¥Ó¥åーÂÐºö¤È2025Ç¯ºÇ¿·LINE³èÍÑË¡¡Ù
¹Ö»Õ¡§³ô¼°²ñ¼ÒECX¥°¥ëー¥×
¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¡¡¡¡¡¡À¶¿å ¾Ê¿»á
¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹
¡¡¡¡¡¡ÅÄÃæ ÍµÇ· »á
¢§¿¦Îò¡¦·ÐÎò
À¶¿å ¾Ê¿»á
³ô¼°²ñ¼ÒECX¥°¥ëー¥× ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
ÆüËÜEC¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1975Ç¯ÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¡£
´ØÀ¾Âç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥êー¥à¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡ÊDTI¡Ë¤Ë¤Æ¥µ¥Ýー¥ÈÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¡¢³ÆÀìÌç»ï¤Ç¥µ¥Ýー¥ÈËþÂÅÙNo.1¤ò³ÍÆÀ¡£2003Ç¯¤Ë³ÚÅ·³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢EC¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤äÂ¿¿ô¤ÎÉô½ð¤ò·óÌ³¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¼õÃíAPI¤ä·èºÑAPI¤òÃ´Åö¡£¥Õ¥êー¥Ó¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¡¢DTI¤ÎÇã¼ý¤Ë·È¤ï¤ê¡¢2010Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£³ÚÅ·¥·¥ç¥Ã¥×2,600¼Ò°Ê¾å¤¬½êÂ°¤¹¤ë²ñ°÷À©¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖEC¥Þ¥¹¥¿ー¥º¥¯¥é¥Ö¡×¤ò±¿±Ä¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍEC¥¹¥¥ëÇ§Äê¶¨²ñ¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤âÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¤ÎEC¶È³¦¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÄÃæ ÍµÇ·»á
³ô¼°²ñ¼ÒECX¥°¥ëー¥× ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹
¥°¥ê¥Ë¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1973Ç¯ËÌ³¤Æ»ÈþËÚÄ®À¸¤Þ¤ì¡£
Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï±Ç²è¤ò³Ø¤Ó¡¢Â´¶È¸å¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£TBS¤Î¤ªÃë¤Î¥É¥é¥Þ¿ôËÜ¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¤Î°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£±ï¤¢¤Ã¤Æ³ÚÅ·¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÅ¹Ä¹¤ò2Ç¯¤Û¤ÉÌ³¤á¤¿¤Î¤Á¤Ë2003Ç¯¤ËÆÈÎ©¡¢°ÊÍè¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥·¥¹¥Æ¥àÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤Ù¤¯»ö¶È¤òÅ¸³«¡£³ÚÅ·¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¼õ¾ÞÅ¹ÊÞ¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Î±¿±Ä¤ò»Ù±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¡ã¡ã¡¡ÄêÎã²ñ¡¦¾ðÊó¸ò´¹²ñ¡¡https://www.ebs-net.or.jp/regular_meeting/latest_info/(https://www.ebs-net.or.jp/regular_meeting/latest_info/)¡¡¡ä¡ä
ÄêÎã²ñ¤Î»²²Ã¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://202502ebs.peatix.com/