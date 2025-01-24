¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤ËÍýÁÛ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×ÄÉ²Ã¡¡¥ä¥Þ¥Ï ¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¡ØFG9 X¡Ù¡ØFS9 X¡Ù
¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡ØFG9 X¡Ù¡ØFS9 X¡Ù¤ò2025Ç¯4·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ä¥Þ¥Ï¡¡¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¡ØFG9 RX¡Ù
¥ä¥Þ¥Ï¡¡¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¡ØFG9 MX¡Ù
¥ä¥Þ¥Ï¡¡¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¡ØFS9 RX¡Ù
¥ä¥Þ¥Ï¡¡¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¡ØFS9 MX¡Ù
Åö¼Ò¤Ï¡¢1966Ç¯¤Î¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¡ÖFG180¡×¡ÖFG150¡×È¯Çä¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥®¥¿ーÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥×¥í¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹Ç¯Â³¤¤¤¿FG¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¾ï¤ËÉÊ¼Á¸þ¾å¤Èµ»½Ñ³×¿·¤òÂ³¤±¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖFG9¡×¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡ÖFS9¡×¤òÈ¯Çä¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»³Ú¥·ー¥ó¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥×¥ìー¥äー¤Î²»³ÚÉ½¸½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯Çä¤¹¤ë¡ØFG9 X¡Ù¡ØFS9 X¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÎÄÉµá¤Î¤¿¤á¤ËÂÅ¶¨¤Ê¤¯³«È¯¤·¤¿¡ÖFG9¡×¡ÖFS9¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¤Ç¤¹¡£¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï½¦¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥®¥¿ー¤Î²»À®Ê¬¤ò½¸²»¤¹¤ë3Way¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖAtmosfeel(TM)¡Ê¥¢¥È¥â¥¹¥Õ¥£ー¥ë¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¤â¥¢¥ó¥×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥®¥¿ー¤Î¼«Á³¤ÊÀ¸²»¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤ËÍýÁÛ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖFG9¡×¡ÖFS9¡×¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÕ¼Ô¤Ë¿·¤¿¤Ê±éÁÕÂÎ¸³¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/934_1_02a00ce007ff6f8aaa02d72f458a07e9.jpg ]
¢¨¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¡§FG9¡á¥É¥ì¥Ã¥É¥Îー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢FS9¡á¥³¥ó¥µー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¢¨ÉÊÈÖ¸åÉô¤ÎR¤ÈM¤ÏÂ¦Î¢ÈÄ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÌÚºà¤Î¼ïÎà¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£R¡á¥íー¥º¥¦¥Ã¥É¡¢M¡á¥Þ¥Û¥¬¥Ëー
Atmosfeel¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
3Way¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖAtmosfeel¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï½¦¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥®¥¿ー¤Î²»À®Ê¬¤ò¼«Á³¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥¢¥ó¥Àー¥µ¥É¥ë¤Î¥Ô¥¨¥¾¥»¥ó¥µー¤Ç¸¹¤Î¿¶Æ°¤ò¡¢¥Ü¥Ç¥£ÆâÉô¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ç¥ó¥µー¥Þ¥¤¥¯¤ÇÆ¹Æâ¤Î¶õµ¤´¶¤ò¡¢É½ÈÄÎ¢ÌÌ¤ËÅ½¤é¤ì¤¿Çö¤¯¤ÆÂÑµ×À¤Î¤¢¤ë°µÅÅÀ¹çÀ®»æ¤ò»È¤Ã¤¿¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥µー¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬É½ÈÄ¤Î¿¶Æ°¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¹â²»°è¤ò½¸²»¤·¡¢3¤Ä¤Î²»¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥®¥¿ーËÜÍè¤Î¼«Á³¤Ê¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Î¥µ¥¤¥É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤Î¥Î¥Ö¤òÁàºî¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë²»ºî¤ê¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£Master Volume¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê²»¿§¤ÎÉ½¸½¤òÄ´À°¤·¡¢Mic Blend¤ÇÈ¢ÌÄ¤ê´¶¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Bass EQ¤Ç¥Ôー¥¯¤È¤Ê¤ëEQ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Atmosfeel¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¶õµ¤¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë"Atmosphere"¤È¡¢¡ÖÊ·°Ïµ¤¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë"Feel"¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥µー¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ý¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¾®ÎÓÍý³Ø¸¦µæ½ê¡¢¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¶¦Æ±¸¦µæ³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
3¤Ä¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
²»ºî¤ê¤ò´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤ëÁàºî¥Î¥Ö
À½ÉÊ»ÅÍÍ
À½ÉÊ»ÅÍÍ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://jp.yamaha.com/products/musical_instruments/guitars_basses/ac_guitars/fg_series/fg_9/index.html
´ØÏ¢¥ê¥êー¥¹
FG9¡§https://www.yamaha.com/ja/news_release/2023/23041301/
FS9¡§https://www.yamaha.com/ja/news_release/2024/24061901/
¢¨Ê¸Ãæ¤Î¾¦ÉÊÌ¾¡¢¼ÒÌ¾Åù¤ÏÅö¼Ò¤ä³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤Î¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ê¤É¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
È¯É½Æü°Ê¹ß¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£