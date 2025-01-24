¡Ú´ØÀ¾½é¡ÛÂæÏÑ¿Íµ¤No.1¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡Ö¹¿¿ðÄÁ¡Ê¥Û¥ó¥ì¥¤¥¼¥ó¡Ë¡×¤¬´ØÀ¾½é¤È¤Ê¤ë¾ïÀßÈÎÇä¤òÂæÏÑÅ¼¾¦Å¹ ÇßÅÄºåµÞ»°ÈÖ³¹Å¹¤Ç³«»Ï¡ª
ÂæÏÑ¤ÎÈþ¿©¤È¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÀìÌçÅ¹¡ÖÂæÏÑÅ¼¾¦Å¹¡Ê¤¿¤¤¤ï¤ó¤Æ¤ó¤·¤ç¤¦¤Æ¤ó¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥°¥ì¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´É ÂîÌÀ¡Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ç¿Íµ¤No.1¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¹¿¿ðÄÁ¡Ê¥Û¥ó¥ì¥¤¥¼¥ó¡Ë¡×¡Ê±¿±Ä¡§ÎÉÉÊ¸·Áª³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¹âÅÄÇÏ¾ì¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²«Å¯À¿¡Ë¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò2025Ç¯1·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÂæÏÑÅ¼¾¦Å¹ ÇßÅÄºåµÞ»°ÈÖ³¹Å¹¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¾Ò²ð
ÂæÏÑÅ¼¾¦Å¹¡Ê¤¿¤¤¤ï¤ó¤Æ¤ó¤·¤ç¤¦¤Æ¤ó¡Ë¡¡https://taiwan-ten.com/
¡ÖÂæÏÑÅ¼¾¦Å¹¡×¤Ï¡Ö¿´¤òÌþ¤¹¡¢ÂæÏÑ»þ´Ö¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤äÈþ¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆüËÜ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢2017Ç¯¤ËÂçºå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï4ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾ìÂæÏÑ¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿À¸¥¿¥Ô¥ª¥«¥É¥ê¥ó¥¯¤ò»Ï¤á¡¢ÂæÏÑ¤Î¹ñÌ±Åª¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¢¤ëÆ¦²Ö¡Ê¥Èー¥Õ¥¡ー¡Ë¤ä°òÔ¤¡Ê¥æー¥æ¥§¥ó¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ëー¥íーÈÓ¤äµíÆùÌÍ¤Ê¤É¤ÎÈþ¿©¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÂæÏÑ¥°¥ë¥á¤òÉý¹¤¯¤ª¼è¤ê°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¿¿ðÄÁ¡Ê¥Û¥ó¥ì¥¤¥¼¥ó¡Ëhttps://www.instagram.com/hungruichen.japan/
¡Ö¹¿¿ðÄÁ¡Ê¥Û¥ó¥ì¥¤¥¼¥ó¡Ë¡×¤Ï1947Ç¯¤ËÂæÏÑÃæÉô¤Î¾´²½ËÌÅÍ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç·ò¹¯Åª¤ÊÁÇºà¤Ê¤¬¤é¤â²û¤«¤·¤µ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÀ÷¤ßÆþ¤ê¡¢¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÃæ¤äÂæËÌ¤ÎÂæÏÑÁ´ÅÚ¤Ë35Å¹ÊÞ½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¹á¹Á¤ä´Ú¹ñ¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÌó10ÇÜ¤È¤Ê¤ë360Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÇ°´ê¤ÎÆüËÜ1¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¿Íµ¤No.1¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡Ö¹¿¿ðÄÁ¡Ê¥Û¥ó¥ì¥¤¥¼¥ó¡Ë¡×¤òÂæÏÑÅ¼¾¦Å¹ ÇßÅÄºåµÞ»°ÈÖ³¹Å¹¤Ë¤Æ¡¢¾ïÀßÈÎÇä¤ò2025Ç¯1·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹âÅÄÇÏ¾ì¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î¤Û¤«¡¢É´²ßÅ¹ºÅ»ö¤äÂæÏÑ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¹¿¿ðÄÁ¡Ê¥Û¥ó¥ì¥¤¥¼¥ó¡Ë¡×¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ç¤¹¤¬¡¢´ØÀ¾¤Ç¤â¤¤¤Ä¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¤ªÅ¹¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÂæÏÑÅ¼¾¦Å¹ ÇßÅÄºåµÞ»°ÈÖ³¹Å¹¤Ë¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤´Äó¶¡¥á¥Ë¥åー¡Û
¡¦Ëþ´Á¡Ê¥Ï¥à¡¢¥Á¥§¥Àー¥Áー¥º¡¢¤¿¤Þ¤´¡¢¼«²ÈÀ½¥Þ¥è¥Íー¥º¡Ë
¹¿¿ðÄÁ¡Ê¥Û¥ó¥ì¥¤¥¼¥ó¡Ë¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤¤áºÙ¤«¤¤¿©¥Ñ¥ó¤Ë´Å¤ß¤Î¶¯¤¤¼«²ÈÀ½¥Þ¥è¥Íー¥º¤Ë¥Ï¥à¡¢¥Á¥§¥Àー¥Áー¥º¡¢¤¿¤Þ¤´¤ò¶´¤ó¤ÀÄêÈÖ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡£
¡¦¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¥Áー¥º ¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¡Ë
¤ä¤µ¤·¤¯¹á¤ë¥³ー¥Òー¥¸¥ã¥à¤Ë¡¢¹¿¿ðÄÁ¼«²ÈÀ½¤Î¥Ð¥¿ー¥Úー¥¹¥È¤È¥Áー¥º¤ò¤Ï¤µ¤ó¤À¥æ¥Ëー¥¯¤Ê°ìÉÊ¡£
¢¨´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ï1¤«·î¤Ë1²óÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Á´Î³Ê´¥Ï¥à
É÷Ì£Ë¤«¤ÊÁ´Î³Ê´¤Î¿©¥Ñ¥ó¤Ë¡¢ÄêÈÖ¤Î¥Ï¥à¤È¤¿¤Þ¤´¡¢¥Þ¥è¥Íー¥º¤¬¥µ¥ó¥É¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
¡¦¥¤¥Á¥´
¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤Î¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¤È¼«²ÈÀ½¥Ð¥¿ー¥Úー¥¹¥È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂæÏÑÅ¼¾¦Å¹ ÇßÅÄºåµÞ»°ÈÖ³¹Å¹¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î24Æü¡Ê¶â¡Ë～½ªÎ»ÆüÌ¤Äê
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§ÂæÏÑÅ¼¾¦Å¹ ÇßÅÄºåµÞ»°ÈÖ³¹Å¹
ÈÎÇä²Á³Ê¡§
Ëþ´Á 390±ß
¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¥Áー¥º 420±ß ¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¡Ë
Á´Î³Ê´¥Ï¥à 390±ß
¥¤¥Á¥´ 350±ß
¤ª¹¥¤¤Ê¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á4¸Ä¥»¥Ã¥È 1,200±ß
¤ª¹¥¤¤Ê¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á6¸Ä¥»¥Ã¥È 1,750±ß
¢¨´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ï1¤«·î¤Ë1²óÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¥°¥ì¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤ÎÆú¶¶¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤Î¤â¤È¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤ÆÂæÏÑ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÆüËÜ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤¬»¾¤¨¤é¤ì¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÂæÏÑ¸òÄÌÉô´Ñ¸÷¶É¤è¤ê¡Ö´Ñ¸÷¹×¸¥¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃúÇ«¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤äºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ë¶ÐÊÙ¡¦¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤Ç¿´¤òÄÏ¤àÆüËÜ¤È¡¢¾ðÇ®¤È³èµ¤¤¬°î¤ìÍÛµ¤¤ÇÁÇËÑ¤Ê¿Í¾ðÌ£¤¢¤ëÂæÏÑ¡£¤³¤ì¤éÁÐÊý¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÅÀ¤ò·ë¤Ó¹ç¤»¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ä¿·¤·¤¤Ê¸²½¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ï¡ÖTogether 2025¡×¡£
Together¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¡¢¸ß¤¤¤ËÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¼Ò²ñ¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤ËÂæÏÑ¤Î¹¬Ê¡Ê¸²½¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤äÌÜÉ¸¤ËÍ¦´º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢2025Ç¯¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥°¥ì¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÅ·Ëþ4-4-16
ÀßÎ©¡§Ê¿À®24Ç¯2·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ´ÉÂîÌÀ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
1. ÂæÏÑÄ«¿©¡¦¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÅ¹±¿±Ä
2. ¸¶ºàÎÁÍ¢Æþ¡¦Í¢½Ð/ÄÌ´Ø
3. ¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É´ë²è¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
HP¡§https://www.glg-family.com/
¢§±¿±Ä¥Ö¥é¥ó¥É
ÂæÏÑÅ¼¾¦Å¹¡§https://taiwan-ten.com/
wanna manna¡§https://wanna-manna.com/
Ëü²Ú¡§https://banka1220.com/
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£