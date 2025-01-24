¶áÆü¸ø±é¡ªÌ´ËíàÓ¸¶ºî¤Ë¤è¤ëÍî¸ìÉñÂæ¡Öµ´ÇØ»²¤ê¡×¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
ÉñÂæ¡Øµ´ÇØ»²¤ê¡Ù¡Ê¤ª¤Ë¤Î¤»¤Þ¤¤¤ê¡Ë
¡Ø±¢ÍÛ»Õ¡ÙÅù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî²È¡¦Ì´ËíàÓ¡Ê¤æ¤á¤Þ¤¯¤é¤Ð¤¯¡Ë¤¬Íî¸ì²È¡¦Ìø²È¶¬ÂÀÏº¤Î°Ù¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·ºîÍî¸ì¤òÎ¾Ì¾¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤½÷Í¥¡¦²ÃÆ£²Æ´õ¤¬ÉñÂæ²½¤òÇ®Ë¾¤·±é½Ð¤Ë¤ÏµìÃÎ¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëÎëÂ¼Å¸¹°¤ò·Þ¤¨ÉñÂæºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¡Øµ´ÇØ»²¤ê¡Ù¤ò¾å±é¡£
ÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤ò²Ã¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê¡Øµ´ÇØ»²¤ê¡Ù ¤òºî¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Íî¸ì¤ò¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍî¸ì¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤ò¤ªÂ£¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Ìø²È¶¬ÂÀÏº¤Ë¤è¤ëÍî¸ì¸ø±é¤ä¡¢ÌðÈø°ì¼ù¡¢´ØÃÒ°ì¡¢ÅÚ²°¥·¥ª¥ó¤Ê¤É¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê¥¥ã¥¹¥È¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤ÒÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡ã½Ð±é¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§²ÃÆ£²Æ´õ
¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤Ç¤¢¤ëÍî¸ì¤ËÉñÂæ¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¼ê¤´¤¿¤¨¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íî¸ì¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤´Íè¾ì¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡¦±é½Ð¡§ÎëÂ¼Å¸¹°
¡Ö°ì¿Í¤Ç¸ì¤ëÍî¸ì¤Ë¡¢ÉñÂæ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀ¤ÎÍ»¹ç¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±éµ»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÙ¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤âÍî¸ì¡¢À¼Í¥¡¢ÆÃ»£¤Ë¤æ¤«¤ê¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊý¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Íî¸ì¥Õ¥¡¥ó¡¢±é·à¥Õ¥¡¥óÁÐÊý¤¬³Ú¤·¤á¤ëÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó·à¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡¦ÆüÂØ¤ï¤ê¥¥ã¥¹¥È¡§ÌðÈø°ì¼ù
¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤·¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂæËÜ¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÎÉ¤¤ËÜ¤À¤Ê¡ªÎÉ¤¤Ìò¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÍî¸ì¤Ë¤¢¤Þ¤ê¿¨¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¤¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡×
¡ãÌø²È¶¬ÂÀÏº»Õ¾¢¥³¥á¥ó¥È¡ä
Ìø²È¶¬ÂÀÏº»Õ¾¢¤è¤êÉñÂæ¡Öµ´ÇØ»²¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1·î31Æü¡¡12:00¡¡¤«¤é¤Î¸ø±é¤Ç¤ÏÌø²È¶¬ÂÀÏº»Õ¾¢¡¢ÉñÂæ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÌø²È¾®Ê¿ÂÀ»Õ¾¢¤Ë¤è¤ëÍî¸ì¸ø±é¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=hq9GzWsG0rM ]
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.oninosemairi.com/
¢£½Ð±é¼Ô
ÇëÌî¿ò¡¡²ÃÆ£²Æ´õ¡¡»³ºê¿¿¼Â¡¡º´µ×´ÖÍ´¿Í
ºùÅÄ¹ÒÀ®¡¡¹Â²¼Íã¡¡Æ£ºê¼ë¹á¡¡µ×Î±ÅçÍþÀ¸¡Ê¤ê¤ª¡Ë¡¡ÇòÊö¤æ¤ê¡¡»Ö¿å¥¢¥ê¥«¡¡
¼ùºé¤¹á¡¡¤¬¤¬¡¡½¡ÁüÎçÀ¸¡Ê¤ì¤ª¡Ë¡¡Ç½Àª¡Ê¤Î¤»¡ËÂóÌï¡¡°ÂÆ£Úå¡¡°ì¥ÎÀ¥²íÌé¡¡
Ìø²È¾®Ê¿ÂÀ¡¡
¡ÚÆüÂØ¤ï¤ê¥¥ã¥¹¥È¡Û¡¡
ÌðÈø°ì¼ù¡¡´ØÃÒ°ì¡¡ÅÚ²°¥·¥ª¥ó¡¡
¡ÚÍî¸ì¸ø±é¡Û
Ìø²È¶¬ÂÀÏº¡¡
¢£±é½Ð
ÎëÂ¼Å¸¹°
¢£µÓËÜ
(Í§¾ð¼¹É®)Ä®ÅÄÀ¿ÌéR:MIX
¢£³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯1·î29Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î2Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£²ñ¾ì¡§¥·¥¢¥¿ー¥µ¥ó¥âー¥ë
¢©160-0022ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É1-19-10¡¡¥µ¥ó¥âー¥ë¥¯¥ì¥¹¥ÈB1
TEL 03-3352-5577¡Ê¸ø±éÅöÆü¤Î¤ß¡Ë
¡öÅìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡¦¿·½É¸æ±ñÁ°±Ø2ÈÖ½Ð¸ý¡ÊÂçÌÚ¸ÍÌçÊýÌÌ²þ»¥¡Ë¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬
http://theatersunmall.server-shared.com/
¢£¸ø±éÆüÄø¡¦»þ´Ö
¡ÚÉñÂæ¸ø±é¡¿ÆüÂØ¤ï¤ê¥¥ã¥¹¥È¡Û
£±.1·î29Æü19:00¡¿ÅÚ²°¥·¥ª¥ó
£².1·î30Æü15:00¡¿ÅÚ²°¥·¥ª¥ó
£³.1·î30Æü19:00¡¿ÌðÈø°ì¼ù
£´.1·î31Æü15:00¡¿ÌðÈø°ì¼ù
£µ.1·î31Æü19:00¡¿ÌðÈø°ì¼ù
£¶.2·î1Æü14:00¡¿´ØÃÒ°ì
£·.2·î1Æü18:00¡¿´ØÃÒ°ì
£¸.2·î2Æü13:00¡¿´ØÃÒ°ì
£¹.2·î2Æü17:00¡¿´ØÃÒ°ì
¡ÚÍî¸ì¸ø±é¡Û
1·î31Æü12:00¡¡Ìø²È¶¬ÂÀÏº¤Ë¤è¤ëÍî¸ìÆÈ±é²ñ
¢¨Íî¸ì¸ø±é¤ÏÌø²È¶¬ÂÀÏº¤ÎÍî¸ì¡Öµ´ÇØ»²¤ê¡×¤ò´Þ¤àÆÈ±é²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉñÂæ¥¥ã¥¹¥È¤Î½Ð±éÅù¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄêÀÊ¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÀÊ¡ÛÁ°Çä8,500±ß¡¡ÅöÆü9,000±ß
¢¨ÉñÂæ¸ø±é¤Î¤ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Íî¸ì¸ø±é¤Î¤ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÄÌ¾ïÀÊ¡ÜÆÈ±é²ñ¥»¥Ã¥È·ô¡ÛÁ°Çä12,500±ß¡¡ÅöÆü13,000±ß
¢¨ÉñÂæ¸ø±é¤ÈÌø²È¶¬ÂÀÏºÆÈ±é²ñ¤Î¥»¥Ã¥È·ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉñÂæ¸ø±é¤ÏÊ¿Æü¤Î²ó¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¡¡¡
¥Á¥±¥Ã¥È¥Ú¥¤¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ
ÈÎÇä¥Úー¥¸URL
https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=53794
¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ²ñ¼ÒÌ¾¤Þ¤¿¤ÏÃÄÂÎÌ¾
T.M.E.Studio¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥Óー¥¢¥¤
±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¡§µ®Êö¹¯Ç·
¥Ûー¥à¥Úー¥¸URL
www.oninosemairi.com
¼èºàÁë¸ý¡§oninosemairi2025@gmail.com
¢£¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥Ú¥¤¡×¤È¤Ï
¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¼Ô¤¬WEB¤«¤éÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¾Êý¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂÐ±þ¡¢ÈÎÇä¼ê¿ôÎÁ¤ÏÇä¤ì¤¿Ê¬¤À¤±¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆâÍÆÊÔ½¸¤äÈÎÇä¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²»³Ú¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¸Ä¿Í¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¤ÊÆþ¾ì´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://lp.ticketpay.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥Ã¥×¥¹¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¤ª¶â¤È·ÐºÑ¤Î¤¢¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¥«ー¥É·èºÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¡¢Å¹ÊÞ¸þ¤±Ã¼Ëö·èºÑ¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê·èºÑ¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë·èºÑÂå¹Ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
<²ñ¼Ò³µÍ×>
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥Ã¥×¥¹¥Ú¥¤¥á¥ó¥È
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆîÆóÃúÌÜ16ÈÖ5¹æ¡¡NBFÉÊÀî¥¿¥ïー5³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³ºê¡¡Í´°ìÏº
ÀßÎ©Æü¡§1999Ç¯3·î19Æü
»ñËÜ¶â¡§11²¯3,478Ëü±ß
URL¡§https://www.metaps-payment.com
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥Ã¥×¥¹¥Ú¥¤¥á¥ó¥È
¥Á¥±¥Ã¥È¥Ú¥¤¥°¥ëー¥×
mail¡§ticket@metaps-payment.com