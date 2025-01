イー・ロジット、gf.P株式会社が運営するノースモール事業を譲受

株式会社イー・ロジット

Eコマース領域におけるBPOサービス及びコンサルティングサービス・人材育成サービスを提供する株式会社イー・ロジット(本社:東京都千代田区、代表取締役会長兼社長:角井亮一)は、gf.P株式会社(旧ノース・モール株式会社)(本社:東京都千代田区、代表取締役:浅見幸正)より、2025年2月1日をもって、ノースモール事業を譲受することをお知らせいたします。

◆事業譲渡の理由

当社は物流を中心としたB to BにおけるBPOサービスの提供を行っておりますが、B to C 領域における自社ECサイトでのサービス展開については未開拓となっており、社内にて検討を進めておりました。

エンドユーザー様に直接アプローチができるチャネルを持つノースモール事業と、当社が培ってまいりましたフルフィルメントサービス及び、EC関連コンサルティング事業とのシナジーにより、今後も高い付加価値を創出し、企業価値のさらなる向上を図ります。

◆ノースモールについて

ノースモール(旧:Otto)は、レディースファッションを中心としたアパレルアイテムや雑貨などを集めたカタログ・通販サイトです。

以前は「Otto(オットー)」という名称にて、アパレル中心のオンラインショップを展開しておりましたが、リニューアルを通じて「ノースモール」に生まれ変わりました。

現在は、雑貨やインテリア、ファッション、コスメ、食品やスイーツなど、暮らしを豊かにする商品を幅広く扱っています。

≪ノースモール ホームページ(https://www.northmall.com/)≫

◆今後の展望

ノースモールファンの皆様にご支持をいただいておりますカタログ通販を含め、既存のサービスは継続をさせつつ、お客様視点を持ちながらご満足頂けるサービスメニューの開発に努めてまいります。

取扱商品のバリエーションアップのみならず、コトニーズに対応した商品開発も強化し、事業展開を進めていく予定であり、新たなユーザー体験の提供を通じて、皆様にご愛顧いただけるECモールへと進化させてまいります。結果として、当社全体のEC事業の成長を加速させ、来年度の業績に寄与していく予定です。

【gf.P株式会社(旧ノース・モール株式会社)企業概要】

gf.P株式会社は、ジーエフホールディングス株式会社100%子会社であり、2024年1月にノース・モール株式会社から社名変更した会社で、アパレル、ファッショングッズ、ライフスタイル雑貨などの通信販売事業を行っています。

社名:gf.P株式会社(旧ノース・モール株式会社)

代表取締役:浅見 幸正

所在地: 東京都千代田区平河町1丁目6番8号 平河町貝坂ビル1F

ホームページ:https://www.northmall.com/pages/outline

設立:1986年9月

【株式会社イー・ロジット企業概要】

株式会社イー・ロジットはECフルフィルメントのBPOサービス事業者として、2000年の創業以来、累計1,700社を超えるクライアント企業と取引してまいりました。クライアント企業のビジネスの更なる成長を目指し、これまで培ってきたナレッジを活かして、EC事業戦略、マーケティング支援、フルフィルメントサービスやEC物流コンサルティング、人材育成サービスを提供しております。

社名:株式会社イー・ロジット

代表取締役会長兼社長:角井 亮一

所在地:東京都千代田区外神田3丁目11番11号

ホームページ:https://ec-bpo.e-logit.com/(https://ec-bpo.e-logit.com/)

設立:2000年2月14日

