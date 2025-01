『窪塚愛流1st写真集 Lila』3月発売！ カバー写真公開&イベント開催決定！！

株式会社小学館《カバー写真》 窪塚愛流 (C)小学館 写真/Great the kabukicho《カバー裏写真》 窪塚愛流 (C)小学館 写真/Great the kabukicho

現在放送中の日曜劇場ドラマ『御上先生』に出演中。昨年は初主演を務めた映画『ハピネス』や、初舞台となる『ボクの穴、彼の穴。W』にも挑戦した俳優・窪塚愛流。20歳という、記念すべき1年を撮りためた1st写真集のタイトル、カバー写真、イベント開催が決定しました。

カバー写真は言わば「白・愛流」、カバーの裏面写真は「黒・愛流」。朝と夜、それぞれの対照的な写真となっていて、爽やかからセクシーまで、彼の魅力の振り幅が楽しめるような両面となっています。

■イベント開催情報

自身初となる「窪塚愛流 写真集 お渡し会」イベントを開催!

開催日程/会場

2025年3月15日(土)13:00~

代官山 蔦屋書店3号館 2階 SHARE LOUNGE

詳細はこちら

https://bit.ly/3EfiTvy

■特典つきバージョンも発売

下記書店で、それぞれ絵柄の違う限定生写真の特典付きの写真集を発売します。

「紀伊國屋書店」 窪塚愛流 (C)小学館 写真/Great the kabukicho「楽天ブックス」 窪塚愛流 (C)小学館 写真/Great the kabukicho「HMV」 窪塚愛流 (C)小学館 写真/Great the kabukicho

■プロフィール

窪塚愛流(くぼづか・あいる)

2003年、神奈川県横須賀市生まれ。2021年から本格的に俳優活動を開始。2024年には映画『ハピネス』で初主演。最近の出演作に日曜劇場ドラマ『御上先生』、映画『恋を知らない僕たちは』など。

初舞台となる『ボクの穴、彼の穴。W』にも出演。その瑞々しい存在感と演技を着実に成長させている。

■書誌情報

タイトル: 窪塚愛流 1st写真集 Lila

撮影: Great the kabukicho

定価: 3,850円(税込)

発売日: 2025年3月5日(水)

判型:A4判

頁数:128ページ

ISBN:978-4-09-682474-0

発行:小学館

内容:生まれ育った横須賀や地元でもある大阪でロケを行いました。母校、子供の頃から通った定食屋では普段は見せない素顔のカットが楽しめます。ホテル、街並み、そしてビーチでのサーフィンなど、10代の頃とは違う大人になった姿も封入。182cmの高身長を生かしたファッショナブルなカットも魅力の1つです。また父・窪塚洋介がモルディブで撮影した家族旅行写真も掲載予定。

■写真集公式Xで情報発信中

写真集公式X(@airu_1st)で発売情報、オフショットや撮影秘話を発信します。

https://x.com/airu_1st

