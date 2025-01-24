FENDER CUSTOM SHOP 2025年コレクションを発表

フェンダーミュージック株式会社

フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：アンディ・ムーニー、以下FMIC）は、Fenderの最高峰の楽器を生み出すFender Custom Shopより、2025年の年次コレクション『Prestige Collection』および『Cocktail Collection』を発表しました。カスタムギターにおける革新と芸術性の頂点として世界的に知られるFenderの職人“マスタービルダー”たちは、今年も卓越したクラフトマンシップとデザインの限界を再定義しています。2025年のコレクションでは、Fenderの愛されるモデルが持つタイムレスな魅力と、想像力豊かな新しいコンセプトを融合し、アーティスト、コレクター、そしてプレイヤーにとって比類のない楽器を提供します。

『Prestige Collection』は、それぞれのビルダーの創造性と技術的な卓越性を証明する特注の傑作をラインナップしています。精緻な仕上げ、希少なトーンウッド、そして完璧なディテールを備えたこれらの楽器は、ギターの革新に対するFenderの取り組みを象徴しています。一方、『Cocktail Collection』はミクソロジー（カクテル作り）の世界からインスピレーションを得て、こだわり抜いたギター製作の芸術性とクラシックカクテルの鮮やかな美学やスピリットを融合し、視覚的にも音響的にも驚くべき唯一無二の作品を生み出しました。これらのコレクションは、Custom Shopの卓越した伝統を称えると同時に、現代のプレイヤーに大胆で、かつ新たな表現を提供します。

Fender Custom Shopのプロダクト デベロップメント ディレクターを務めるチェイス・ポールは、「Custom Shopに携わるすべてのメンバーは、お互いに創造性と技術の限界に挑戦し続けています」と述べています。続けて「今年は、マスタービルダーと、彼らに師事するアプレンティスたちが再び驚異的な楽器を生み出しました。『Prestige Collection』は、それぞれのビルダーが芸術性とクラフトマンシップのバランスを追求する独自のアプローチを反映しており、『Cocktail Collection』は、これらの素晴らしいギターを作り上げた人々の個性を垣間見ることができます」と語っています。

各製品の詳細および画像をPDF（こちら(https://fmic.egnyte.com/dl/v3WxO2njKv)）をご覧ください。

製品ラインナップ

THE FENDER CUSTOM SHOP PRESTIGE COLLECTION

『Prestige Collection』は、マスタービルダーによる創造性、技術、クラフトマンシップを体現した年次コレクションです。緻密な仕上げ、希少な木材、プレミアムな特徴を備えたこれらの楽器は、ビルダー一人ひとりの個性を表現した唯一無二の作品であり、非常に希少で貴重なコレクターズアイテムです。Fender Custom Shopの創造的表現の集大成として、本コレクションはマスタービルダーたちの情熱、卓越性、才能、そして独創性を示す大きな証といえます。

- Prestige Sub-Sonic Jazzmaster(R), Journeyman Relic(R)（市場想定売価：2,124,100円/税込）マスタービルダー：アンディ・ヒックス- Prestige Custom Telecaster(R) NOS（市場想定売価：2,091,100円/税込）マスタービルダー：オースティン・マクナット- Prestige Custom Spalted Maple Stratocaster(R) NOS（市場想定売価：2,025,100円/税込）マスタービルダー：デヴィッド・ブラウン- Prestige Paisley Telecaster(R) XII NOS（市場想定売価：1,860,100円/税込）シニアマスタービルダー：デニス・ガルスカ- Prestige '66 Stratocaster(R) NOS（市場想定売価：1,683,000円/税込）マスタービルダー：グレッグ・フェスラー- Prestige Elite Stratocaster(R) NOS（市場想定売価：1,922,800円/税込）マスタービルダー：ジェイソン・スミス- Prestige Carved Top Meteora(R) NOS（市場想定売価：2,248,400円/税込）マスタービルダー：カイル・マクミリン- Prestige Performer(R) Closet Classic（市場想定売価：1,873,300円/税込）マスタービルダー：リヴァイ・ペリー- Prestige Koi Stratocaster(R) NOS（市場想定売価：3,638,800円/税込）シニアマスタービルダー：ポール・ウォーラー- Prestige Candy Burst Stratocaster(R) NOS（市場想定売価：2,077,900円/税込）シニアマスタービルダー：デイル・ウィルソン- Prestige Contura Stratocaster(R) NOS（市場想定売価：9,487,50円/税込）- 主任マスタービルダー：ユーリ・シスコフ

※本コレクションには、正規製品認定書が付属しております。

THE FENDER CUSTOM SHOP COCKTAIL COLLECTION

毎年、Fender Custom Shopのマスタービルダーと、彼らに師事するアプレンティスたちは、一堂に会し、特定のテーマに基づいたユニークな楽器コレクションを制作します。これまでにも、特定のカラーやユニークな素材、仕上げからインスピレーションを得てきました。そして2025年、彼らはクラフトカクテルとギターの共通点に注目しました。各ビルダーがクラシックなカクテルにインスパイアされた驚くべき楽器をデザインし、歴史あるフェンダーモデルを新たな解釈で蘇らせています。

- Cocktail Collection Bourbon Barrel Subsonic Tele(R)（市場想定売価：1,612,600円/税込）マスタービルダー：アンディ・ヒックス- Cocktail Collection Moscow Mule Esquire(R)（市場想定売価：1,848,000円/税込）マスタービルダー：オースティン・マクナット- Cocktail Collection PR Esquire(R)（市場想定売価：1,724,800円/税込）マスタービルダー：デヴィッド・ブラウン- Cocktail Collection Lemon Drop Martini Strat(R)（市場想定売価：1,588,400円/税込）シニアマスタービルダー：デニス・ガルスカ- Cocktail Collection Manhattan Strat(R)（市場想定売価：1,761,100円/税込）マスタービルダー：ジェイソン・スミス- Cocktail Collection Blackberry Bramble Strat(R)（市場想定売価：1,949,200円/税込）シニアマスタービルダー：トッド・クラウス- Cocktail Collection Absinthe Strat(R)（市場想定売価：1,658,800円/税込）マスタービルダー アプレンティス：マイク・モラレス- Cocktail Collection Cantarito Tele(R)（市場想定売価：1,922,800円/税込）マスタービルダー アプレンティス：ジョージ・ルイス- Cocktail Collection Mai Tai Strat(R) Thinline（市場想定売価：1,633,500円/税込）マスタービルダー アプレンティス：ディラン・デル・ピッツォ

※本コレクションには、正規製品認定書が付属しております。