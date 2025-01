「OWNth」POP UP 2025 春の訪れを装う、新たなコレクションが芦屋に登場！

株式会社antiqua

株式会社antiqua(本社:大阪府和泉市)が展開するファッションブランド「OWNth」のPOP UP STOREが、2025年2月1日(土)より約2ヵ月間、芦屋「MAINDISH DELICATESSEN」で開催決定!2025年春の新作をはじめ、人気アイテムや話題のキルティングバッグまで、幅広いラインナップを取り揃えてお待ちしております。

OWNth POP UP STORE

●開催期間:2025年2月1日(土)~3月末

●開催時間:11:00-21:00

●開催場所:MAINDISH DELICATESSEN

兵庫県芦屋市大原町2-6ラ・モール芦屋1階 124号

2025 SPRING COLLECTIONも登場!

OWNthの2025年新作コレクションや人気のキルティングバッグ、定番アイテムなど、幅広いラインナップを展開。洗練されたデザインと個性が光るアイテムの数々を、ぜひ店頭でお確かめください。

MAINDISH DELICATESSEN レセプションパーティー開催!

OWNth POP UP :https://ownth.jp/pages/2501popupOWNth 公式ウェブサイト :https://ownth.jp/LOOK BOOK :https://ownth.jp/pages/2025spring_lookOWNth '25 SPRING

POP UP STOREの開催に先駆け、新たに移転オープンする「MAINDISH DELICATESSEN(メインディッシュデリカッセン)@ラ・モール芦屋」のレセプションパーティーが2025年1月25日(土)・26日(日)に開催されます。当日は、パーティー会場にOWNthの最新コレクションを展示いたします。さらに、レセプションパーティーならではの特別な演出もご用意。DJセレクトの心地よい音楽とともに、ウェルカムドリンクやフィンガーフードをお楽しみいただけます。リラックスした空間で、心地よいひとときをお過ごしください。

MAINDISH DELICATESSEN レセプションパーティー

●日程:2025年1月25日(土)・26日(日)

●時間:各日 15:00 - 21:00

●参加費:無料

ウェルカムドリンクやフィンガーフードをご用意しております。

■MAINDISH DELICATESSEN(メインディッシュデリカッセン)

自然派デリカッセン&セレクトショップ「MAINDISH DELICATESSEN」

「人生を愛しみ楽しみ、何者でもなく自分らしく」。

何気ない日常にインスピレーションを与える、

新しいMAINDISH DELICATESSENで特別なひとときをお過ごしください。

Instagram:@maindish.official(https://www.instagram.com/maindish.official/)

魅力的な空間でOWNthのアイテムを実際に手に取ってお確かめいただける機会をお見逃しなく。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

■OWNthについて

人が着てはじめて価値がつく、それぞれの服と人との物語のはじまりを提案。何からも影響を受けずに、自由に“自分”を生み出す。

“人が着る”ことに重きを置きスタイリッシュかつシックなベーシックアイテムをもとに服への愛着を湧き立たせるような異彩さと発想を表現するファッションブランド。

Value is created only when people wear them.

We propose the beginning of a story between people and clothes.

Create your own "self" freely without being influenced by anything.

We place emphasis on the fact that "people wear" the clothes.

Our fashion brand expresses a sense of uniqueness and ideas that inspire attachment to clothes with our sophisticated and stylish basic items.

■antiquaについて

インターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。遊び心のあるハイデザインを取り入れシルエットや素材に拘ったアイテムが多数。他では見られない「アンティカ」らしさで「こんなデザインが欲しかった」を叶えるブランド。

<参考URL>

OWNth(オンス)Official site

https://ownth.jp/

OWNth(オンス)公式インスタグラム

https://www.instagram.com/ownth2022/

MAINDISH DELICATESSEN 公式インスタグラム

https://www.instagram.com/maindish.official/

ANTIQUA(アンティカ)公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua(コーポレートサイト)

https://www.antiqua.me/