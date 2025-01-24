TEAMZ Summit 2025 第一部豪華登壇スピーカーと協賛企業発表！
2025年4月16日（水）～17日（木）、日本最大級のWeb3・AIカンファレンス「TEAMZ Summit 2025」が虎ノ門ヒルズ国際フォーラムにて開催されます！第7回目を迎える本サミットは、Web3やAI業界のトップリーダー、起業家、投資家、そして革新的なプロジェクトが一堂に会し、業界の未来を議論する場となります。
TEAMZ Summit 2025 開催概要
開催日：2025年4月16日（水）～17日（木）
会場：虎ノ門ヒルズ国際フォーラム5F
参加予定人数：10,000人以上
公式サイト：https://web3.teamz.co.jp/
対象分野：Web3、AI、ブロックチェーン、NFT、DeFi、メタバースなど
130名以上の日本国内外トップクラスのスピーカーが登壇
業界のリーダーや政府関係者、ビジョナリーたちがWeb3とAIの未来、そしてその変革的な影響について議論し、130名以上のスピーカーが登壇する予定です。
TEAMZ Summit 2025 登壇スピーカー一覧
自民党広報本部長、デジタル社会推進本部長 平井 卓也 元大阪府知事・元大阪市長 橋下 徹 gemz Co-Founder & CEO Justin Waldron SANDBOX Co-Founder & COO Sebastien Borget
SNS MEDIA & CONSULTING株式会社 堀江 貴文 株式会社フィナンシェ 代表取締役CEO 國光宏尚 日本暗号資産取引業協会（JVCEA）の代表理事（会長）、SBIホールディングスの常務執行役員 小田 玄紀 コインチェック株式会社 執行役員CBDO 大塚 雄介
実業家/起業家/インフルエンサー 三崎 優太 ソニー銀行株式会社 カスタマーエクスペリエンス、CX戦略推進 金森 伽野 RIPPLE Former VP of Strategic Initiatives Emi Yoshikawa 東京都議会議員・都民ファーストの会副代表 入江のぶこ
...
登壇スピーカー詳細ページ:
https://web3.teamz.co.jp/teamz-web3-summit-2025-supika
グローバルスポンサーシップとパートナーシップ
TEAMZ Summit 2025 タイトル協賛はTronになります。またAlibaba Cloud、Iagon、Wework、 KeychainX、EMURGO、Jsquare、DFG、C² Ventuires 、Lbank Labs、MetaTech、ホリエモンAI学校など協賛企業として出展する予定です。
TEAMZ Summit 2025 VC パートナー一覧
VCパートナーページ：https://web3.teamz.co.jp/teamz-web3-summit-2025-shutten-sha
TEAMZ Summit 2025 メディアとコミュニティーパートナー一覧
メディアとコミュニティーパートナーページ：https://web3.teamz.co.jp/teamz-web3-summit-2025-shutten-sha
多様な参加者層と国際的な交流
参加者の内訳（TEAMZ Summit 2024 実績）:
日本から65%、海外から35%（東南アジア、米国、欧州、中国、韓国、UAEなど）
参加者プロフィール:
28% : Web3およびAI企業・プロジェクト
25% : 大手テック企業
16.5% : Web3およびAI事業を開始する伝統企業
10% : Web3およびAIサービスプロバイダー
10% : ベンチャーキャピタルおよび投資ファンド
8% : メディア、コミュニティ、KOL（キーオピニオンリーダー）
1.5% : 学生
1% : その他
TEAMZ Summit 2025で得られる独占的なネットワーキング機会
VIPウェルカムディナー
日時: 2025年4月15日
会場: BVLGARIホテル東京(調整中）
参加者:: 政府関係者、スピーカー、スポンサー、投資家、コミュニティリーダーなど200名限定
VIPウェルカムディナーページ：https://web3.teamz.co.jp/vip-dinner-teamz-summit-2025-jp
サイドイベント
サミット期間中に、100以上のネットワーキングセッションやブレイクアウトセッションが予定されています。
サイドイベントページ：https://web3.teamz.co.jp/tokyo-web3-week-2025
TEAMZ Summit 2025 Pre-event 1
Preイベント参加ページ：https://web3.teamz.co.jp/teamz-web3-summit-pureibento-wework-iceberg-shibuya
TEAMZ Summit 2025は、日本と世界のWeb3およびAIコミュニティを結びつける触媒として機能します。国境を越えたコラボレーションを促進し、イノベーションと普及を推進するためのプラットフォームです。Web3とAI革命をリードする絶好の機会、ぜひご参加ください！
チケットキャンペーン中:
https://web3.teamz.co.jp/tickets-list-2025
皆さまのご参加を心よりお待ちしております！