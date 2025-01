【ヘアオイルランキング】メンズもパサつきを抑えて老け見え回避！ 第1位はプロも太鼓判を押す乾燥から髪を守ってくれるアイテム

株式会社晋遊舎メンズのパサつく髪にこそヘアオイルでうるおいケアを!

「LDK the Beauty Men」(『MONOQLO』×『LDK the Beauty』合同企画)では、メンズも使える最新ヘアオイル8製品を検証! 年齢と共に乾燥しやすくなる髪のダメージを補修して、ツヤやうるおいを加えてくれる1本を探しました。数々のコスメをテストしまくってきた『LDK the Beauty』と『MONOQLO』が選んだ優秀アイテムで、男の魅力を磨きましょう!

評価項目はこちら▼

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/294_1_c2502d6adf563abb2285b7ef68b8dc1c.jpg ]メンズも使えるサラつやヘアオイル8選ふんわりしなやかな髪に仕上がる1本! つけ心地も軽やかです【同率1位/83.3】スパイスプラス ヘア&ボディ オイル

実勢価格:2530 円

「軽やかなさらツヤ髪」というウリどおり、水のようなサラサラしたオイルがタオルドライ後の髪にスッとなじみ、ベタつき感はほぼなし。手にもオイルがほとんど残りませんでした。ドライヤー後も、ふんわりと仕上がり、パサついてかたくなった髪がしなやかになりました。また、保湿効果のあるセラミド3種やUVカット成分も入っており、髪にうるおいを与えるだけでなく、紫外線対策効果も期待できちゃうのが嬉しいポイントです。ドライヤーで乾かす前に使うだけで、髪にツヤが出て若々しく見えるので、普段使っていない人もぜひ使ってみるといいでしょう。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/294_2_0930e06506ffa846f4b449b7d64ede55.jpg ]

贅沢な成分配合! まとまりのある仕上がりで、ドライヤー後はサラサラに【同率1位/83.3点】シグサ ヒートリペア ロックヘアオイル

実勢価格:3080円

とろっとしていて少し重めですが、つけ心地は軽く、髪になじみやすいとモニターからも好評でした。ドライヤー後はまとまりのある髪になり、パサついた毛先もしなやかにうるおいました。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/294_3_71ebb8752364c340e88491b7aa876429.jpg ]

フローラル系の爽やかな香り。つけ心地が軽くて髪にもなじみやすい【3位/82.0点】KANTANシリーズ さらつや

実勢価格:2420円

無色透明のオイルでつけ心地は軽めです。ドライヤー後の髪もまるで素髪かのようなサラサラ感を実現しました。使用感評価ではモニター全員がベタつかないと回答し、高評価を獲得しました。髪をセットする前のブースターオイルとしてうってつけの一本です。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/294_4_e25f19d6d217535fb6d237b4579fe694.jpg ]

髪のダメージを補修する成分を配合。ベタつかないテクスチャーが好評でした【4位/81.7点】ドロップ グルーミング HAIR OIL 31

実勢価格:3080円

やや重めなテクスチャーながら、髪を乾かした後のベタつきにくさがモニターから高評価を獲得した一本です。髪につけるとよくなじみ、毛の量が多い人なら髪がサッと収まるので、まとまりのあるツヤ髪を演出します。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/294_5_cd55e38a74aa1201727b666d62080504.jpg ]

肌にもヘアにもマルチに使えるオイル【5位/71.3点】&be バリアオイル

実勢価格:3080円

保湿成分や補修成分を配合しており、成分評価は満点。ただドライヤー後のベタつきが気になる人もいました。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/294_6_c7243ecc19d944031f50f51fe985d6ad.jpg ]

髪のしっとり感は好評! まとまりにくいパサつき髪にはアリ【6位/70.7点】トラック トラックオイル No.1

実勢価格:4180円

重めのテクスチャーで少量でもしっかりまとまります。少し伸ばしづらいのでつけすぎには注意が必要です。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/294_7_25e3ddb44b5dd8b284ddd4b83820af6e.jpg ]

保湿効果のある植物油が入ったシンプルな成分配合【7位/62.7点】AROMATICA リチュアル ヘアオイル

実勢価格:2750円

ドライヤー後のベタつきのなさは好評だったものの、傷んだ毛先まではうるおわず、パサついた印象になりました。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/294_8_a7df6eaffa1cb4da8fda3d7fc0e2deb1.jpg ]

サラッとしているわりには伸ばしづらさが気になります【8位/60.7点】シドレ ナチュラル スタイリングオイル

実勢価格:2420円

オイルが重く、つけるとベタッとします。ヘアケアではなくスタイリング剤として使うのであればアリです。

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/294_9_19222c70786f87f7aa898d5769491191.jpg ]

各製品の詳しい検証結果は、発売中の『MONOQLO』2025年3月号をチェック! 今後も『MONOQLO』最新号で掲載したランキングをいち早く発信していきます。お楽しみに!

