センチメンタルサーカス15周年記念 限定商品を2月8日（土）より発売

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、「センチメンタルサーカス」が今年15周年を迎えたことを記念し、限定商品を2025年2月8日(土)より発売することをお知らせします。

また、センチメンタルサーカスの新テーマ商品「スピカと面影星座の子」が2月上旬より発売されることに際し、一部店舗(※)にてキャンペーンを実施することが決定しました。

なお、ヤマシロヤ(東京・上野)ではキャンペーンの実施に伴い、期間限定POP UP SHOPも開催されます。

※大丸藤井セントラル(札幌)/上野ヤマシロヤ/アニメイト池袋本店/リラックマストア(吉祥寺店・原宿店・池袋サンシャインシティ店・大阪梅田店・心斎橋パルコ店)

センチメンタルサーカスについて ~今年15周年を迎えました~

主人公は捨てられていたぬいぐるみのシャッポ。街角や部屋の片隅に忘れられたぬいぐるみたちが、夜にこっそり抜け出して結成した秘密のサーカス団。今夜も不思議な仲間が集まって、ショータイムのはじまり はじまり。

センチメンタルサーカス15周年アニバーサリーサイトはこちら▼

https://www.san-x.co.jp/sentimental_15th_anniversary/

センチメンタルサーカス公式Xはこちら▼

https://twitter.com/Senti_official

シャッポ

センチメンタルサーカス15周年記念 限定商品を発売!

秘密の夜行飛行をテーマに、シャッポたちも可愛くおめかし。

15年分の大切な想い出と涙をのせて、小さなサーカス団から両手いっぱいの”ありがとう”をお届けします。

・アニバーサリープレート(4,730円※税込)

・ピンズセット(2,200円※税込)

シャッポ・スピカ・ドコカの星の子のセット

・あつめてぬいぐるみ(各4,400円※税込)

15周年を記念した特別な衣装

・ぶらさげぬいぐるみ(2,420円※税込)

たくさんの出会いを結んだリボンがポイント

発売日:2025年2月8日(土)

販売店舗:大丸藤井セントラル(札幌)、上野ヤマシロヤ、アニメイト池袋本店、リラックマストア(吉祥寺店・大阪梅田店・原宿店・池袋サンシャインシティ店・心斎橋パルコ店)

※品切れの場合もございます。予めご了承ください。

※リラックマストアでは、1会計につき各1点の販売とさせていただきます。

※その他店舗でも購入点数に制限を設けている場合がございます。詳しくは各店舗へお問い合わせください。

「スピカと面影星座の子キャンペーン」開催!

15周年限定商品販売店舗では2025年2月8日(土)より「スピカと面影星座の子」テーマ商品の発売を記念したキャンペーンを開催します。

店舗ごとに異なる、作者の直筆サイン付き商品と、ノベルティをご用意しました。

ノベルティの配布条件やご購入方法などの詳細はそれぞれ下記のサイトよりご確認ください。

※会場ごとに実施期間が異なりますのでご注意ください。

■大丸藤井セントラル(札幌)

実施期間:2025年2月8日(土)~2月28日(金)

作者直筆サイン入りトレーディングカード付き スーパーもーちもちぬいぐるみを予約販売

詳細を見る :https://www.san-x.co.jp/blog/toretate/2025/01/sec-18.htmlスーパーもーちもちぬいぐるみ / 作者サイン入りトレーディングカード

大丸藤井セントラル限定柄ノベルティステッカー

■アニメイト池袋本店

実施期間:2025年2月8日(土)~3月2日(日)

作者直筆サイン入りミニ色紙付き ぬいぐるみを抽選販売

詳細を見る :https://www.san-x.co.jp/blog/toretate/2025/01/sec-16.html星座の子ぬいぐるみセット / 作者サイン入りミニ色紙

アニメイト池袋本店限定柄ノベルティステッカー

■上野ヤマシロヤ

※実施期間:2025年2月8日(土)~

作者直筆サイン入りトレーディングカード付き ぶらさげぬいぐるみを抽選販売

詳細を見る :https://www.san-x.co.jp/blog/toretate/2025/01/sec-17.htmlぶらさげぬいぐるみセット / 作者サイン入りトレーディングカード

上野ヤマシロヤ限定柄ノベルティステッカー

■リラックマストア

実施店舗:吉祥寺店・大阪梅田店・原宿店・池袋サンシャインシティ店・心斎橋パルコ店

実施期間:2025年2月8日(土)~

作者直筆サイン入りぬいぐるみを抽選販売 他

詳細を見る :https://www.san-x.co.jp/blog/store/2025/01/sec-19.html作者サイン入りぬいぐるみ(2種)リラックマストア限定柄ノベルティステッカー

リラックマストアではこの他にもノベルティや限定商品をご用意しています。

また、リラックマストア吉祥寺店と心斎橋パルコ店ではセンチメンタルサーカスの原画展を開催します。

詳しくは上記サイトよりご確認ください。

新テーマ「スピカと面影星座の子」についての詳細はこちら▼

https://www.san-x.co.jp/sentimental/campaign/omokageseizanoko/

POP UP SHOP「センチメンタルサーカス15周年想い出夜間飛行inヤマシロヤ」

上野ヤマシロヤでは、センチメンタルサーカスのPOPUP SHOPを開催!

「スピカと面影星座の子」テーマ商品に加え、15周年限定商品の販売、特別な売場装飾など、15周年を盛り上げるPOP UP SHOPとなっています!

ぜひ遊びにきてください!

【開催概要】

『センチメンタルサーカス 15周年想い出夜間飛行 in ヤマシロヤ』

開催場所:東京・上野 ヤマシロヤ地階売場

開催期間:2025年2月8日(土)~

時間:10:00~21:30(店舗営業時間に準じます)

※開催期間・営業時間は状況により変更される場合がございます。公式HPをお確かめの上お出かけください。

ヤマシロヤ公式HP ▼

https://e-yamashiroya.com/event/48608/

【本イベントについてのお問い合わせ】

ヤマシロヤ売場直通:03-3831-2415

ヤマシロヤ代表:03-3831-2320

今後もセンチメンタルサーカス15周年の特別な情報をお楽しみに!

