東京・秋葉原に魂ネイションズ『ドラゴンボール』シリーズのフィギュアが大集合！「DRAGON BALL TAMASHII NATIONS FIGURE EXPO」

株式会社BANDAI SPIRITS

大人向けコレクターズ商品の統一ブランド「TAMASHII NATIONS」を展開する株式会社 BANDAI SPIRITS コレクターズ事業部は、2025年1月24日(金)から2025年3月23日(日)に東京・秋葉原の直営店「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」にて、魂ネイションズ『ドラゴンボール』シリーズのフィギュアが大集合するイベント「DRAGON BALL TAMASHII NATIONS FIGURE EXPO」を開催いたします。

本イベントでは、「TAMASHII NATIONS」の人気ブランド「S.H.Figuarts」「フィギュアーツZERO」のドラゴンボールアイテムの歴代展示や、完全新作アニメシリーズ『ドラゴンボールDAIMA』のジオラマ展示など、魂ネイションズならではの企画展示を実施します。

さらに新ブランド「Tamashii Art」より、『ドラゴンボール』最終話の扉絵を表現した「Tamashii Art ドラゴンボール 孫悟空＆龍」を世界初展示します。

また、来店者に向けて、『ドラゴンボール』シリーズの最新アイテム情報や、これまでの「S.H.Figuarts」アイテムを掲載した「SPECIAL パンフレット」の無料配布も実施します。

このほか、巨大な「S.H.Figuarts」のパッケージの中に入って写真が撮れるフォトスポット、海外イベント開催記念商品人気投票企画、イベント開催記念商品「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人2孫悟空」のオンライン販売など、充実のイベント内容となっています。

■「DRAGON BALL TAMASHII NATIONS FIGURE EXPO」イベント概要

開催期間：2025年1月24日(金)～2025年3月23日(日)

営業時間：10時～20時 ※最終日のみ17時閉店

会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO (東京都千代田区神田花岡町1-1)

イベントページURL：https://tamashiiweb.com/store/tokyo/event/detail/202501.html

※入場無料。

※混雑状況により、営業時間を変更する場合がございます。

※天候状況や施設準備などの都合により、営業日時が予告なく変更となる場合がございます。

■「Tamashii Art ドラゴンボール 孫悟空＆龍」世界初展示

壁に掛けられる立体絵画、魂ネイションズより新ブランド「Tamashii Art」が登場。第1弾は『ドラゴンボール』最終話の扉絵を商品化。

暮らしの中のインテリアとして、壁に掛けたり、棚に置いたりしてフィギュアを楽しむことができます。

LEDライトを搭載し天面のタッチセンサーに触れることで額縁内部のLEDが光ります。

内部構造の技術は「日本特許出願済」。

＜商品情報＞

Tamashii Art ドラゴンボール 孫悟空＆龍

サイズ ：全高 約275mm

発売時期 ：2025年10月予定（2025年3月予約開始予定）

特設サイト：https://tamashiiweb.com/item_brand/tamashiiart/

フィギュア・ジオラマ・フォトスポットで「ドラゴンボールシリーズ」を堪能する企画展示

■S.H.Figuarts、フィギュアーツZERO 完成品フィギュア歴代展示

S.H.Figuarts、フィギュアーツZEROシリーズを振り返る展示コーナーでは、これまで魂ネイションズが展開してきた商品の中でターニングポイントとなったフィギュアを展示。

2009 年に『ドラゴンボール』シリーズの「S.H.Figuarts」が始動し、「可動によるキャラクター表現の追及」をテーマに約15年の時を経て様々な進化を遂げた歴史をお楽しみいただけます。

■完全新作アニメシリーズ『ドラゴンボールDAIMA』展示

作中の世界観をイメージしたジオラマとS.H.Figuartsの最新フィギュアで作中に登場する場面を表現。

また、「S.H.Figuarts 孫悟空(ミニ)-DAIMA-」パッケージ風フォトスポットでは、「S.H.Figuarts」のパッケージを全高約2ｍの大きさで表現。中に入って記念撮影ができます。

■海外イベント開催記念商品人気投票

S.H.Figuarts『ドラゴンボール』シリーズ商品の海外イベント開催記念商品人気投票を実施します。

イベント会場では投票対象となるすべてのアイテムを展示。

投票期間：2025年1月24日(金)10時～2025年3月23日(日)23時59分

投票方法：24点の中から最大3個まで選んで投票できます。投票サイトからオンラインにて受付中。

投票サイト：https://questant.jp/q/42627STB

※本企画の対象年齢は15才以上です。

※本投票企画は商品化を確約するものではございません。予めご了承の上ご投票ください。

※本企画の内容は予告なく変更・中止する場合がございます。

※投票結果等に関するお問い合わせには、お答えいたしかねますのでご了承ください。

イベント開催記念商品や魂ストア限定商品など多数フィギュアを販売

■イベント開催記念商品「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人2孫悟空」事後抽選販売受付中

『ドラゴンボールZ』より「スーパーサイヤ人2孫悟空」がS.H.Figuartsに登場！魔人ベジータとの戦いの際の衣装を再現。スーパーサイヤ人2で印象的な電撃エフェクトが取り付けられるオーラエフェクトパーツが付属。

【魂ストアイベント開催記念商品】

S.H.Figuarts スーパーサイヤ人2孫悟空

売価格：11,000円(税込・送料手数料別)

販売時期：2025年6月発送予定

販売場所：プレミアムバンダイ内「TAMASHII NATIONS STORE ONLINE」販売サイト https://p-bandai.jp/tns-online/

■一般店頭発売商品

TAMASHII NATIONS STORE TOKYO、TAMASHII SPOT OSAKAなど、魂ネイションズオフィシャルショップや全国の玩具店、家電量販店、通販サイトで購入できるアイテム。

【一般店頭発売商品】

S.H.Figuarts 孫悟空(ミニ)-DAIMA-

メーカー希望小売価格：3,960円(税込)

発売時期：発売中

販売場所：TAMASHII NATIONS STORE TOKYOや一般店頭等

【一般店頭発売商品】

S.H.Figuarts ベジータ(ミニ)-DAIMA-

メーカー希望小売価格：3,960円(税込)

発売時期：発売中

販売場所：TAMASHII NATIONS STORE TOKYOや一般店頭等

【一般店頭発売商品】

S.H.Figuarts ピッコロ(ミニ)-DAIMA-

メーカー希望小売価格：7,150円(税込)

発売時期：発売中

販売場所：TAMASHII NATIONS STORE TOKYOや一般店頭等

■魂ネイションズオフィシャルショップだけで買えるフィギュア

TAMASHII NATIONS STORE TOKYO、TAMASHII SPOT OSAKAなど、魂ネイションズオフィシャルショップ限定のアイテム。

【魂ストア限定商品】

S.H.Figuarts スーパーサイヤ人孫悟空-Z戦士-

販売価格：5,500円(税込)

販売時期：発売中

販売場所：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO、TAMASHII SPOT OSAKAなど魂ネイションズオフィシャルショップ

【魂ストア限定商品】

S.H.Figuarts 孫悟空-無邪気な挑戦者-

販売価格：3,960円(税込)

販売時期：発売中

販売場所：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO、TAMASHII SPOT OSAKAなど魂ネイションズオフィシャルショップ

【魂ストア限定商品】

魂STAGE ドラゴンボール -Store Limited Edition-

販売価格：1,100円(税込)

販売時期：発売中 全7種(ランダム)

販売場所：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO、TAMASHII SPOT OSAKAなど魂ネイションズオフィシャルショップ

【魂ストア限定商品】

フィギュアーツZERO スーパーサイヤ人孫悟空（Store Limited）

販売価格：5,280円(税込)

販売時期：発売中

販売場所：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO、TAMASHII SPOT OSAKAなど魂ネイションズオフィシャルショップ

■イベント来店者にSPECIALパンフレットを無料配布

「DRAGON BALL TAMASHII NATIONS FIGURE EXPO」SPECIAL パンフレット

『ドラゴンボール』シリーズの最新商品情報に加え、約15年の間に発売された歴代S.H.Figuartsのアイテムなどを掲載。来店者に向けて無料配布します。

※無くなり次第終了

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【BANDAI SPIRITS の大人向けブランド「TAMASHII NATIONS」について】

BANDAI SPIRITS が掲げる、大人向けコレクターズ商品の統一ブランド「TAMASHII NATIONS」は2025年で18年目を迎えます。「超合金」シリーズをはじめ、フィギュアやロボットを中心に豊富なラインアップと高いクオリティの商品でファン層を拡大。現在は海外にも裾野を広げています。

＜TAMASHII NATIONS 公式サイト「魂ウェブ」：https://tamashiiweb.com/＞

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※本リリース掲載商品の対象年齢は15才以上です。

※本リリース中の画像は試作品のため実際の商品とは異なる場合がございます。

※本リリースの内容は2025年1月24日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション (C)バード・スタジオ／集英社 (C)「2018ドラゴンボール超」制作委員会