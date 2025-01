サンリオキャラクターがスカジャンに！「ハローキティ」と「マイメロディ＆クロミ」がデザインされたスカジャン2着が登場！

株式会社ネバーマインド

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656565

左:SRO-2501 リバーシブルスカジャン \38,280- 右:SRO-2502 リバーシブルスカジャン \38,280-

アメリカに特化したライフスタイル型専門商社の株式会社ネバーマインド(本社:東京都墨田区横川3-9-7 大澤ビル3F、代表取締役社長:浅岡 弘明)より2025年1月25日(土)00:00にサンリオキャラクターのハローキティ―とマイメロディ&クロミのスカジャンを発売開始致します。

■キャラクター紹介

●ハローキティ

・1974年にデビューしたサンリオの代表的なキャラクター。イギリス・ロンドン生まれの明るく優しい女のコで、トレードマークは赤いリボン。世界中で愛されるアイコン的存在。昨年50周年を迎える。

●マイメロディ

・1975年にデビューしたすなおで明るい女のコ。赤いずきんがトレードマークで、優しくておっとりした性格。お菓子作りが得意で、友達思い。今年50周年を迎える。

●クロミ

・2005年に登場したマイメロディのライバル的存在。黒いずきんとピンクのドクロが特徴的な女のコ。ツンデレでやんちゃな一面がありつつも、実はロマンチックな性格。今年20周年を迎える。

それぞれ個性豊かで多くのファンに愛されているサンリオキャラクターの魅力を身にまとい、特別な日常をお楽しみください!

左:SRO-2502 リバーシブルスカジャン 右:SRO-2501 リバーシブルスカジャン

■SRO-2501

SRO-2501 リバーシブルスカジャン

■SRO-2501 リバーシブルスカジャン

■\38,280-(税込)

■キティスカジャン

・表面:着物を着たキティちゃん,桜をちらし和風のテイストににしています。

・裏面:桜を抱えたキティちゃん可愛らしさと華やかさがある1枚。

ハローキティの可愛らしさとクールなスカジャンデザインが絶妙にマッチ。アイコニックなリボンや、繊細な刺繍が施され、シンプルながらも存在感のある一着に仕上がっています。

■リバーシブル

■刺繍

■SRO-2502

SRO-2502 リバーシブルスカジャン

■SRO-2502 リバーシブルスカジャン

■\38,280-(税込)

■マイメロディ&クロミスカジャン

・表面:今年20周年を迎えるクロミちゃんのスカジャン。和風+ゴシックなクロミちゃんらしいデザイン。

・裏面:今年50周年を迎えるマイメロちゃん、20周年を迎えるクロミちゃんのWアニバサーリースカジャン

マイメロディの可愛らしさとクロミのちょっぴりダークでキュートな魅力を一つのスカジャンに表現。二人仲良く並ぶ和風デザインの刺繍はファンにはたまらない仕上がりです。

■リバーシブル

■刺繍

リンク先

https://never-mind.biz/collections/sanrio-characters-%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%82%AA

お問い合わせ先

NEVER MIND

TEL:03-3829-2130(お客様お問い合わせ先)

URL:http://www.never-mind.info/