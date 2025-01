世界最大のK-POP Fan & Artist Festival「KCON」日本とアメリカで開催決定！K-POPの象徴的な2地域で独歩的なフェスティバルを披露

CJ ENM Japan 株式会社

CJ ENM Japan 株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)の韓国本社である株式会社CJ ENMは、グローバルK-POPファンとアーティストが一緒に作っていく世界最大のK-POP Fan & Artist Festival「KCON」が2025年の開催地を公式発表しました。

CJ ENMは5月9日から11日まで日本の千葉県で今年最初のKCONを開催すると発表しました。その後、アメリカがバトンを引き継ぎ、8月1日から3日までの3日間、ロサンゼルスでKCONの熱気を引き継ぐ予定です。

KCONはK-POP SHOWに韓国型ライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合した世界初・唯一無二のフェスティバルです。2012年のアメリカを皮切りに、日本、アラブ首長国連邦・アブダビ、フランス、メキシコ、オーストラリア、タイ、サウジアラビアなど世界14地域で開催され、KCONは韓国文化と音楽を世界に紹介し、アーティストのグローバル進出はもちろん、中小企業の海外進出を牽引してきました。過去13年間、約199万人に達するオフライン観客を動員し、デジタルプラットフォームを通じて数千万人のファンが言語と国境を越えて韓国文化とK-POPを楽しみ、強力なグローバルファンダムを形成してきました。

今年はKCON発祥の地であるアメリカとKCON初のアジア拠点である日本で、一新したKCONでファンの皆さんと会います。象徴的な2つの開催地で、KCONはより多様化されたコンテンツでファンとアーティスト、参加企業など、フェスティバル体験を最大化する予定です。KCONだけで楽しめるファンダムプログラムを大幅に拡大し、マルチステージを通じた多彩な公演と、ファンとアーティスト間の交流を最大化できる革新的なステージ演出を準備しています。また、オンラインコンテンツを強化し、デジタルプラットフォームを通じてどこでもKCONの現場感と熱気を楽しめるようにファンとの接点を広げる計画です。

昨年5月に行われた「KCON JAPAN 2024」は、過去最多の14万人の観客を動員し、44チームのアーティストが約100回のステージを繰り広げ、日本で行われたKCONの中で最大規模を記録しました。昨年開催された「KCON LA 2024」は、176の国と地域から580万人以上のファンが現場とデジタルプラットフォームを通じてフェスティバルを楽しみ、特にK-POPフェスティバルとして初めて約1億2千万世帯が視聴するアメリカ5大放送局CWネットワークを通じてプライムタイムにアメリカ全土に生中継され、K-POPのグローバルな地位を確固たるものとしました。

