F1日本GPにて特別なチャリティイベントを開催

Hersey Shiga Media(ハーシー・シガ・メディア)が運営するShiga Sports Japan(シガ・スポーツ)では、F1グランプリを現地よりレポートし、パドックやチーム関係者からの裏情報を日本にお届けしています。

このたび、F1ワールドチャンピオンを3度獲得したイギリスのレーサー、サー・ジャッキー・スチュワートが設立した国際的な認知症支援団体「Race Against Dementia(RAD)」を支援するため、チャリティオークションおよび昼食会イベントを開催いたします。

本イベントは、F1日本GP開催中に初めて実施され、2025年4月2日にグランドハイアット東京にて行われます。

モータースポーツ界のレジェンドが集結し、画期的な認知症研究を目的とした資金調達を目指すチャリティイベントです。モータースポーツファンや慈善家、先端医学研究の支援者にとって、比類なき体験を提供いたします。

この生涯に一度の機会であるチャリティーオークションでは、サー・ジャッキー・スチュワート本人による特別なF1体験プランも出品されます。参加者は、3度F1ワールドチャンピオンシップを制覇した伝説のサー・ジャッキー・スチュワートをはじめ、現役および元F1ドライバーとの交流やバックステージ体験を通じて、他では味わえない特別な経験をしていただけます。

HSM 公式HP :https://bit.ly/radt25ml

オークション出品リスト

- グッドウッド・スピード・フェスティバル:サー・ジャッキー・スチュワートとのプライベートツアー- F1日本グランプリ パドックパス- サイン入りF1コレクターズアイテム- その他F1および各種スポーツイベントでの特別体験- F1限定商品とスポンサー提供商品

さらに、オークションに加えて、F1チームやドライバーから提供された限定グッズや景品が当たる抽選会も開催し、参加者の皆様に当選のチャンスがあります。

この類稀なイベントには、モータースポーツ界のエリートが集結し、現役および元F1ドライバーをはじめとするサプライズゲストが参加予定です。この特別な昼食会では、モータースポーツの象徴的人物たちと交流しながら、重要な目的に貢献する絶好の機会を提供します。

認知症との闘いを支援

イベントの収益はすべて、RADの画期的な「Early Career Researchers(若手研究者育成)」プログラムを支援するために使用され、認知症の予防と治療を目指す研究を支援します。また、収益の一部は日本の認知症研究機関にも提供され、RAD(英国)への訪問や知識交換、トレーニングを通じて国際的な協力も強化されます。認知症は世界中で5,500万人以上が影響を受けており、毎年約1,000万件の新たな症例が報告されています。対策が講じられなければ、今日生まれた人の3人に1人が認知症で亡くなると予測されています。このオークションを通じて、認知症研究を前進させ、影響を受ける何百万人もの人々に希望をもたらすことを目指しています。

スポンサー、寄付者、ゲストへのご招待

Hersey Shiga Mediaでは、この特別なイベントに参加いただけるスポンサーや寄付者、ゲストの受付を開始しております。スポンサーの皆様には、イベントでのアナウンスをはじめ、サー・ジャッキー・スチュワートとの特別な交流の機会、そして世界的な健康問題への影響を与えることができる機会をご提供いたします。また、ユニークで貴重なアイテムや体験、メモラビリアをご提供いただけるオークション出品でのご協力も募集しています。

F1と認知症研究の革新的なイベントへ是非ご参加ください

Hersey Shiga Media主催 RADチャリティー昼食会の詳細

ご参加のご予約、スポンサーシップの詳細、ご寄付のご連絡はこちらまで:

デビッド・シュナイダー

CEO/President, Hersey Shiga Global K.K.

Email: charity@herseyshiga.com

Race Against Dementiaについて

Race Against Dementia(RAD)は、サー・ジャッキー・スチュワートによって設立された慈善団体で、若手研究者の支援を通じて認知症研究の加速に取り組んでいます。この団体は、F1テクノロジーや戦略に触発された革新的なアプローチを活用し、認知症治療と予防を革新することを目指しています。

Race Against Dementia 研究者 Credit: Race Against Dementiaサー・ジャッキー・スチュワートとRADチーム Credit: Race Against DementiaRace Against Dementia Credit: Race Against DementiaRAD Webサイト(英語) :https://www.raceagainstdementia.com

サー・ジャッキー・スチュワートについて

サー・ジャッキー・スチュワート Credit: Race Against Dementia

3度のF1ワールドチャンピオンであるサー・ジャッキー・スチュワートは、モータースポーツ界で最も象徴的な人物の一人です。「フライング・スコット」の愛称で知られ、レース界で非凡な成功を収め、モータースポーツの安全性における世界的な大使となりました。妻の認知症診断をきっかけに、サー・ジャッキー・スチュワートはRADを設立し、認知症研究における革新を推進しています。F1界内外における彼の絶え間ない献身、情熱、そして影響力は、この緊急の課題に対する世界的な注目を集め続けており、革新的な研究と解決策への道を切り開く助けとなっております。