【かんたんAI文章校正】自社専用のAIツールを低価格・短期間でカスタマイズ開発するサービス「かんたんAI開発」にAI文章校正機能を追加！

株式会社キャリアサバイバル

株式会社キャリアサバイバル（本社：愛知県名古屋市、代表：松岡 大介）は、自社専用AIツールを低価格・短期間でカスタマイズ開発するサービス「かんたんAI開発」に、新たにAI文章校正機能を追加しました。この機能により、誤字脱字のチェックや分かりづらい表現の修正をAIが自動で行い、誰でも正確で読みやすい文章を作成できるようになります。社内文書や提案書、報告書、マニュアル作成など、多様な業務において文章チェック作業の工数を削減し、業務効率化を実現します。

【かんたんAI サービスサイト】

https://career-survival.com/kantan-ai/(https://career-survival.com/kantan-ai/)

■新機能：AI文章校正機能の特長

新たに追加されたAI文章校正機能には、以下の特長があります。

１. 誤字脱字や文法ミスをAIが自動修正

AIが文章の文法・スペル・表記ゆれを自動でチェックし、適切な修正案を提案します。これにより、人為的なミスを削減し、正確な文章作成が可能になります。

２. 自社の文章ルールに対応したカスタマイズが可能

業界特有の専門用語や自社独自の表記ルールにも対応可能。カスタマイズ設定を行うことで、社内規定に準拠した文章を自動校正できるため、品質の一貫性を保つことができます。

３. 柔軟なカスタマイズ対応

各社のニーズに応じて、外部システム連携、AI報告書作成機能、AIチャットボット機能などカスタマイズ開発することができ、柔軟でより確実なDX推進をすることができます。

■かんたんAI開発とは

「かんたんAI開発」は、当社が培ってきたAI開発ノウハウをもとに、以下の特長を備えた自社専用AIツールのカスタマイズ開発サービスです。

1. 自社専用のAIアプリを開発

AIアプリのテンプレートをベースに、必要な機能だけに絞って開発するため、無駄を省いた低価格を実現します。システムとの連携や機能拡張にも柔軟に対応可能です。

2. 最適なAI活用方法を提案

AIの専門家がお客様の課題や目的をヒアリングし、最適なAIツールと業務改善プランをご提案いたします。具体的な活用イメージがない段階でも、気軽にご相談いただけます。

3. 明確な費用体系・低価格から始められる

機能ごとに明確な費用体系を設定しているため、10万円～のスモールスタートが可能。利用状況に応じて段階的に機能拡張していくことで、リスクを低減しつつ導入が進められます。

【かんたんAI サービスサイト】

https://career-survival.com/kantan-ai/(https://career-survival.com/kantan-ai/)

■今後の展望

「かんたんAI開発」では、さらなる業務効率化を実現する新機能を順次追加予定です。製造業、建設業、不動産業、商社など、多岐にわたるお客様のニーズに応じてサービスを拡充し、企業のDX推進を強力にサポートしてまいります。

■参考リンク

【かんたんAI サービスサイト】

https://career-survival.com/kantan-ai/(https://career-survival.com/kantan-ai/)

■株式会社キャリアサバイバルについて

株式会社キャリアサバイバルは、「心躍る仕事を創る」をミッションに掲げ、製造業を中心とした企業様に対して評価制度設計コンサルティングとITを活用した業務改善コンサルティングを行っているスタートアップです。最新技術であるAI活用を通じて、深刻な人手不足問題の解消やDX推進をサポートします。

会社名： 株式会社キャリアサバイバル

本社所在地： 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目24番5号 第2森ビル401

代表者： 代表取締役 松岡 大介

事業内容：

HR事業（人事評価制度策定／組織コンサルティング／採用コンサルティング）

DX事業（DX導入支援コンサルティング／デジタル教育研修／システム設計開発）

設立： 2022年10月

HP： https://career-survival.com/

提供サービス：

KAKO虎：https://career-survival.com/kakotora/

かんたんAI開発：https://career-survival.com/kantan-ai/

かんたん勤怠：https://career-survival.com/kantan-kintai/

かんたん日報：https://career-survival.com/kantan-nippo/

かんたん評価：https://career-survival.com/kantan-hyouka/

NexisAI：https://career-survival.com/nexis-ai/