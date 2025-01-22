DMM GAMES『ANGELICA ASTER』本日よりApp Store/Google Play版サービス開始！Zenfone11 Ultraなどがもらえるアプリ版リリース記念キャンペーンも開催！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、1月22日（水）より『ANGELICA ASTER』のApp Store/Google Play版のサービスを開始したことをお知らせいたします。あわせてアプリ版サービス開始を記念したキャンペーンを実施いたします。
公式サイト：https://angelicaaster.com/(https://angelicaaster.com/)
公式X：https://x.com/Angelica_Aster(https://x.com/Angelica_Aster)
■1月22日（水）よりApp Store/Google Play版のサービスが開始！
本日より『ANGELICA ASTER』のApp Store/Google Play版がサービスを開始いたしました。
大迫力の３Dバトルを手軽にスマホから楽しめるだけでなく、
スキマ時間に天使たちの活躍やストーリーをお楽しみいただけます！
またApp Store/Google Play版のサービス開始を記念して、
2025年1月22日（水）13時～2025年2月28日（金）の定期メンテナンス開始前まで、最大ジュエル2,300個、行動力回復剤IIなど豪華報酬がもらえる特別なログインボーナスを実施いたします。
詳細はゲーム内でご確認ください。
▼アプリ版ダウンロードはこちら！
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.angelica(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.angelica)
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/angelica-aster/id6670230568(https://apps.apple.com/jp/app/angelica-aster/id6670230568)
■絵文字で祝おう！アプリ版サービス開始記念Xキャンペーン実施！
開催期間：1月22日（水）アプリ版サービス開始後 ～1月28日（火）23：59まで
アプリ版正式サービス開始後より公式X（@Angelica_Aster）にてASUS最新モデルのスマートフォンZenfone11 Ultraなど豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。
下記参加方法をご確認の上、奮ってご応募ください！
また、本キャンペーンでは投稿内の天使の絵文字が多いほど当選確率がアップします。
天使盛りだくさんな投稿をお待ちしております！
▼参加方法
1. @Angelica_Asterをフォロー
2. 該当ポストをRP
3. 「#アンアスアプリ版サービス開始」と天使の絵文字をたくさんいれて投稿
▼賞品一覧
1等 ASUS Zenfone 11 Ultra ×1名
2等 Amazonギフトカード番号10,000円分 ×1名
3等 Amazonギフトカード番号300円分 ×102名
※キャンペーン詳細は公式Xの該当ポストよりご確認ください
※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。
お問い合わせはDMM GAMES サポート（https://support.dmm.com/games/contact/21/forms）までお願いいたします。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です
※各キャンペーン、イベント内容及び期間は変更となる可能性があります。
※最新情報は公式Xにて随時お知らせいたしますのでぜひフォローしてお待ちください。
■本作の特徴
本作はハイグラフィックスで描かれる ”天使”と”神獣”の3DバトルRPGです。
マルチデバイスでプレイ可能！本格バトルだけではなくサクサク遊べるミニゲームが楽しめます。
天使の翼を手に入れ抗う力を手に入れた少女たちを勝利へ導きましょう。
トレーラー映像：https://youtu.be/M_vMrrXQcSQ
▼製品概要
タイトル：ANGELICA ASTER
ジャンル：本格3Dグラフィックス美少女バトル
プラットフォーム：
PC(ブラウザ版、DMM GAME PLAYER版) / DMM GAMESストア版 / App Store / Google Play
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
権利表記：(C)︎2024 EXNOA LLC
Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。