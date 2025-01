3月7日(金)『ウィキッド ふたりの魔女』公開記念！大ヒット！ミュージカル映画特集

AXN株式会社

洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、最新作『ウィキッド ふたりの魔女』(配給:東宝東和)3月7日(金)の公開を記念して、圧巻の音楽と物語が融合したエンターテインメントの極みは、日常を忘れる特別な体験を届け、世代を超えて愛される大ヒット!ミュージカル映画を特集いたします。1月23日(木)~24日(金)の期間にヒュー・ジャックマン主演作『グレイテスト・ショーマン』、『レ・ミゼラブル』、デジタルリマスター版の『オペラ座の怪人(2004)【デジタルリマスター】』を含む5作品をお届けいたします。最新作『ウィキッド ふたりの魔女』グッズが抽選で当たるプレゼント企画も開催予定です。

大ヒット!ミュージカル映画

不朽のミュージカル「ウィキッド」を実力派俳優シンシア・エリヴォとグラミー賞歌手アリアナ・グランデ主演で映画化した『ウィキッド ふたりの魔女』が3月7日(金)に公開(配給:東宝東和)!さらに本日1月22日に日本語吹替版のキャストとして、高畑充希がエルファバを、清水美依紗がグリンダの声を演じることが発表されました。合わせて、ザ・シネマでは歴代ミュージカル映画の大ヒット作をセレクトして特集放送!

実力派俳優たちが歌う名曲の数々が圧巻!世界的ロングラン・ミュージカルが映画でも感動を誘う『レ・ミゼラブル(2012)』、修道女たちの“天使の歌声”が元気を与える!ゴスペル聖歌隊の奮闘を描く音楽コメディ第1弾『天使にラブ・ソングを…』、第2弾『天使にラブ・ソングを2』、地上最高のショーマンの型破りな生きざまに迫る!ヒュー・ジャックマン主演の豪華絢爛ミュージカル『グレイテスト・ショーマン』、天才作曲家アンドリュー・ロイド=ウェバーのミュージカルを映画化した美しくも哀しい愛の物語『オペラ座の怪人(2004)【デジタルリマスター】』の5作品を1月23日(木)~24日(金)にお届けいたします!

特集ページ:https://www.thecinema.jp/tag/633

『ウィキッド ふたりの魔女』3月7日(金)公開記念プレゼントキャンペーン

最新作『ウィキッド ふたりの魔女』3月7日(金)公開を記念して、ザ・シネマでプレゼントキャンペーンを開催予定!

ポストカードブック、ブックカバーセットなど可愛いアイテムが続々登場!続報をお待ちください!

《劇場新作情報》

音楽と魔法が彩る感動のエンターテインメント

『ウィキッド ふたりの魔女』

3月7日(金)全国公開 (配給:東宝東和)

全世界で6,500万人以上の観客を魅了し、舞台で最も愛される傑作のひとつとして今も記録を

更新し続けている「ウィキッド」が、圧倒的な世界観と驚異の映像美で生まれ変わる。

監督:ジョン・M・チュウ

製作:マーク・プラット、デイヴィッド・ストーン

脚本:ウィニー・ホルツマン

原作:ミュージカル劇「ウィキッド」 / 作詞・作曲:スティーヴン・シュワルツ 脚本:ウィニー・ホルツマン

出演:シンシア・エリヴォ アリアナ・グランデ、ジョナサン・ベイリー イーサン・スレイター ボーウェン・ヤン

ピーター・ディンクレイジ、ミシェル・ヨー、ジェフ・ゴールドブラム

■公式HP: https://wicked-movie.jp/

《放送作品情報》

●『レ・ミゼラブル(2012)』

放送日:1月23日(木)18:00~

実力派俳優たちが歌う名曲の数々が圧巻!

世界的ロングラン・ミュージカルが映画でも感動を誘う

<あらすじ>

1815年のフランス。パンを盗んだ罪で19年間服役していたジャン・ヴァルジャンは、ジャベール警部から仮釈放を言い渡される。盗みを働いた教会の司教の慈悲に心を打たれたヴァルジャンは更生を決意し、仮釈放許可証を破り捨て別人として生き直す。それから8年後、工場を経営し市長にまでなった彼は、工場の元従業員ファンティーヌが娼婦に身を落としたことを知る。責任を感じた彼は彼女の娘コゼットを引き取ることに。

●『天使にラブ・ソングを…』

放送日:1月23日(木)21:00~ほか

修道女たちの“天使の歌声”が元気を与える!

ゴスペル聖歌隊の奮闘を描く音楽コメディ第1弾

<あらすじ>

ネバダ州を牛耳るギャング、ヴィンスの愛人であるクラブ歌手デロリス。ヴィンスによる殺人現場を目撃してしまった彼女は、警察に逃げ込み重要参考人として保護される。そしてヴィンスの裁判の日まで身を隠すため、聖キャサリン修道院でシスターとして過ごすことになる。ある日聖歌隊の指揮者を任されることになったデロリスは、メンバーを鍛えると同時に、退屈な聖歌をゴスペルにアレンジ。やがて聖歌隊は町中の人気を集める。

●『天使にラブ・ソングを2』

放送日:1月23日(木)23:00~ほか

型破りな修道女が荒廃した学校を歌で救う!

生徒たちのハーモニーが感動を誘う音楽コメディ第2弾

<あらすじ>

ギャングに追われた事件から1年後。ラスベガスで成功を収めた歌手デロリスの元に、かつて身を隠した聖キャサリン修道院の修道女たちが訪れる。社会奉仕先の高校で不良生徒に手を焼いていた修道女たちは、デロリスに協力を頼む。その高校が母校でもあったことからデロリスは承諾し、再び尼僧姿になり音楽教師として高校へ派遣される。生徒たちの歌の才能を見抜いたデロリスは、コーラス・グループを結成しコンクール出場を目指す。

●『グレイテスト・ショーマン』

放送日:1月24日(金)吹替12:30~、字幕21:00~

地上最高のショーマンの型破りな生きざまに迫る!

ヒュー・ジャックマン主演の豪華絢爛ミュージカル

<あらすじ>

19世紀半ばの米国。貧しい青年バーナムは幼い頃から愛を育み続けたチャリティと結婚するが、会社が倒産し職を失ってしまう。妻子を養うために見世物小屋をオープンし、ユニークな外見や個性を持つ人々を集めてショーを開催したところ、たちまち大成功。上流階級にも認められたいと野心を燃やすバーナムは、上流階級出身の劇作家フィリップをパートナーに迎え、さらにスウェーデン人歌手ジェニーを招いて興行を行おうとする。

●『オペラ座の怪人(2004)【デジタルリマスター】』

放送日:1月24日(金)23:15~ほか

天才作曲家アンドリュー・ロイド=ウェバーのミュージカルを映画化した、

美しくも哀しい愛の物語

<あらすじ>

19世紀パリ。オペラ座では夜ごと華やかな舞台が繰り広げられていたが、その一方で仮面をかぶった謎の怪人“ファントム”による奇怪な事件が続いていた。そんなある日、バレリーナのクリスティーヌが、プリマドンナの代役に大抜擢され、見事に演じきる。大喝采を受けた彼女のもとへ幼馴染みが祝福に訪れるが、喜びも束の間、突如としてファントムが現われ、クリスティーヌをオペラ座の地下深くへと連れ去ってしまう。

『レ・ミゼラブル(2012)』(C) 2012 Universal Pictures. All Rights Reserved. 『天使にラブ・ソングを…』(C) 1992 Touchstone Pictures. All rights reserved. 『天使にラブ・ソングを2』(C) 1993 Touchstone Pictures. All rights reserved. 『グレイテスト・ショーマン』(C) 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. 『オペラ座の怪人(2004)【デジタルリマスター】』(C) 2004 The Scion Films Phantom Production Partnership.

ザ・シネマとは

王道のハリウッドメジャースタジオのヒット作から「何度やっていてもついつい見てしまう」というベストセラー作品、貴重な地上波放送時のTV吹き替え版、さらにはDVDが未発売もしくは超高額になっているレア作品やミニシアター系作品にまでこだわった「王道+激レア」の充実のラインナップでお届けする洋画専門チャンネルです。

【HP】 https://www.thecinema.jp/

【X(旧Twitter)】 https://twitter.com/thecinema_ch

【Facebook】 https://www.facebook.com/the.cinema.jp

ザ・シネマのご視聴方法

ザ・シネマはスカパー!、J:COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビ 等でご視聴いただけます。スカパー!でのご視聴を希望の場合、ご自宅のテレビでCS161/QVCを選局してスカパー!が映ることをご確認ください。映ることが確認できましたら、B-CASカードをご準備頂き、WEB【https://www.thecinema.jp/lp】から簡単に加入お申し込みができます。お申し込み後は約30分でご視聴可能になります。