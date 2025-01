雪ミクが「一億年の時間旅行ができるまち」北海道三笠市を応援！　コラボマップ片手にまちめぐり＆フォトスポットで記念写真を撮ろう！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之、以下クリプトン)が展開する北海道を応援するキャラクター『雪ミク(初音ミク)』が、北海道三笠観光協会が主催する市内周遊キャンペーン「三笠市×雪ミク まちめぐりキャンペーン」のメインキャラクターとして三笠市を応援いたします。本キャンペーンでは、三笠市の名所をモチーフにした雪ミクのオリジナルイラストを新たに制作。2025年1月31日(金)~9月30日(火)まで、同イラストを用いた「三笠市×雪ミク まちめぐりマップ」の配布やコラボグッズの製作を行うほか、市内6ヶ所にフォトスポットを設置いたします。ぜひ雪ミクと共に、石炭と鉄道発祥のまち・三笠市の魅力をお楽しみください。

特設ページ:https://domingo.ne.jp/article/44375

「一億年の時間旅行ができるまち・三笠」を雪ミク&ラビット・ユキネが再び応援!

雪ミクが三笠市とコラボレーションするのは、2023年12月24日に開催した「北海道超三笠フェスティバル! with 雪ミク」に続いて2度目です。前回は三笠の食・クラフト・ステージが集まる1日限定のイベントとして開催。三笠市内外から約5,000人が来場し、大いに盛り上がりました。前回の好評を受けて、今回のコラボレーションは約8ヶ月にわたるキャンペーンとして展開いたします。

2023年に開催した「北海道超三笠フェスティバル! with 雪ミク」の様子1.2023年に開催した「北海道超三笠フェスティバル! with 雪ミク」の様子2.2023年に開催した「北海道超三笠フェスティバル! with 雪ミク」の様子3.

キャンペーンのメインビジュアルは、前回に引き続きイラストレーター・まおうさんにご担当いただきました。石炭と鉄道の発祥の地として栄えた「一億年の時間旅行ができるまち」として知られる三笠市の名所を、雪ミクがペットキャラクターのラビット・ユキネと旅しています。さらに、三笠の様々なモチーフ(スキー場・初音町バス停・立坑櫓)をテーマにしたデフォルメイラストも新たに制作。メインビジュアルとともに、まちめぐりマップやフォトパネル等に用いられております。

「三笠市×雪ミク まちめぐりキャンペーン」メインビジュアル(Art by まおう)「三笠市×雪ミク まちめぐりキャンペーン」デフォルメイラスト(Art by まおう)

本キャンペーンの一環で実施する企画は以下の通りです。

★コラボマップを片手に三笠市を楽しもう!

三笠市内でまちの散策に活用いただける「三笠市×雪ミク まちめぐりマップ」を配布いたします。三笠市の観光名所や人気のグルメ店等、23ヶ所のおすすめスポットを雪ミクが紹介しております。マップを片手に、三笠市内の周遊を楽しみましょう!

三笠市×雪ミク まちめぐりマップ

<配布場所>

・道の駅 三笠(サンファーム三笠)三笠観光協会

・イオンスーパーセンター三笠店

・三笠市民会館

・三笠高校生レストラン MIKASA COOKING ESSOR

・桂沢国設スキー場

・三笠市役所

★三笠市を旅する雪ミク&ラビット・ユキネのフォトパネルが市内6ヶ所に登場!

イラストレーター・まおうさんに描き下ろしていただいた4種類のビジュアルを使用したフォトパネルを、三笠市内6ヶ所にフォトスポットとして設置いたします。旅の思い出に、雪ミク&ラビット・ユキネと一緒に記念の一枚を撮りましょう!

<フォトパネル設置場所>

・メインビジュアル:イオンスーパーセンター三笠店、三笠高校生レストラン MIKASA COOKING ESSOR

・スキー場ビジュアル:桂沢国設スキー場(※冬季営業時期のみ展示)、三笠鉄道記念館(※4/16以降展示)

・初音町バス停ビジュアル:三笠市民会館

・立坑櫓ビジュアル:道の駅 三笠(サンファーム三笠)

★描き下ろしビジュアルを使用したオリジナルグッズを製作!

北海道三笠観光協会より、本キャンペーンの描き下ろしビジュアルを使用した「三笠市×雪ミク」のオリジナルグッズが販売される予定です。グッズの販売開始日を含む詳細は、後日あらためて特設ページ(https://domingo.ne.jp/article/44375)で公開いたします。続報をお待ちください。なお、本キャンペーンのPRを兼ねて、2025年2月8日(土)・9日(日)に行われる「SNOW MIKU 2025」(https://snowmiku.com/2025/)(https://snowmiku.com/2025/%EF%BC%89)のメインイベントに、北海道三笠観光協会がブース出展いたします。「SNOW MIKU 2025」のウイングベイ小樽会場にお越しの際は、ぜひ北海道三笠観光協会のブースにもお立ち寄りください。

各スポット情報と最新のトピックスは、北海道の情報メディア「Domingo」特設ページから!

「三笠市×雪ミク」のコラボレーションは、クリプトンが運営する北海道の全179 市町村公認の情報メディア「Domingo(ドミンゴ)」が三笠市の情報も発信しているご縁から生まれた企画です。Domingoでは本キャンペーンと連動した三笠市の情報をお届けしております。「三笠市×雪ミク まちめぐりキャンペーン」に関する基本情報はもちろん、まちめぐりマップに掲載されているスポットの魅力も深掘りしておりますので、三笠市の周遊にはぜひDomingoもご活用ください。

【「三笠市×雪ミク まちめぐりキャンペーン」開催概要】

開催期間:2025年1月31日(金)~9月30日(火)

開催場所:北海道三笠市内各所

特設ページ:https://domingo.ne.jp/article/44375

イベントポスター:https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:5bcb9b9c-0a8a-47eb-afa1-c21f082d89ab

主催:一般社団法人北海道三笠観光協会

共催:三笠市

協力:クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

【本件の取材に関するお問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 ローカルチーム(担当:水上)

E-mail: mizukami@crypton.co.jp

【イベントに関するお問い合わせ先】

(一社)北海道三笠観光協会 TEL:01267-3-2828

三笠市役所商工観光課商工観光係 TEL:01267-2-3997

<参考情報>

▼『雪ミク』とは https://snowmiku.com/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する”北海道を応援するキャラクター”。2010年の「さっぽろ雪まつり」で”真っ白い『初音ミク(https://piapro.net/pages/character)』の雪像”を作ったことをきっかけに誕生した。それ以来「雪ミク」が主役のフェスティバル「SNOW MIKU」を毎年北海道で開催。同フェスティバルで「雪ミク」が着る衣装デザインは毎年テーマを設けた上で公募しており、2025年のテーマは「キラキラスノーマテリアル」に決定している。現在では、北海道を盛り上げる各種取り組みのアンバサダーを務め、企業やキャラクターとのコラボレーションを行うなど、応援の場を多方面に広げている。2024年9月から札幌観光大使としても活動中。

※『雪ミク』のペットキャラクターとして誕生した『ラビット・ユキネ』(https://x.com/rabbityukine)も、同じく”北海道を応援するキャラクター”として活動中。『雪ミク』とともに札幌観光大使を務めているほか、単独でも北海道を盛り上げる施策を応援している。

▼Domingo https://domingo.ne.jp

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営する「Domingo」は、北海道の地域情報に特化したメディア・プラットフォーム。北海道の交流人口・関係人口拡大に寄与するべく、アプリとウェブサイトを通じ、イベントや食などの地域の魅力や、ローカルプレイヤーとして地域に根差した活動を行う方々の取り組みの発信などを行っている。2017年には北海道とのタイアップ協定を締結し、現在までに北海道全179市町村からの公認を受けて運営。

-「Domingo」スマートフォン用アプリ:https://domingo.ne.jp/redirect.php

※対応OS:iOS14.0以降/Android6.0以上

※価格:完全無料

-「Domingo」公式WEBサイト:https://domingo.ne.jp

-「Domingo」公式X(旧Twitter):https://x.com/cfm_domingo

-「Domingo」公式Instagram:https://www.instagram.com/cfm_domingo

<会社概要>

会社名:クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者:代表取締役 伊藤博之

所在地:〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立:1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、3,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト:https://www.crypton.co.jp/