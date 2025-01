新感覚イマーシブ・アートエンタテインメント『HOKUSAI : ANOTHER STORY in TOKYO』による6つのコラボを一挙ご紹介！

HOKUSAI : ANOTHER STORY 製作委員会

HOKUSAI : ANOTHER STORY 製作委員会は、東急プラザ渋谷にて2025年2月1日(土)~ 6月1日(日)に開催する『HOKUSAI : ANOTHER STORY in TOKYO』において、北斎が描く浮世絵の世界への”超没入体験”を届けるため、人気ファッションブランド「WACKO MARIA」や、江戸文化の中心地・深川でジャパニーズクラフトジンを手掛ける「深川蒸留所」など、日本を代表するブランドやクリエイターとの多彩なコラボレーションを実施いたします。

1.日本製の質の高さで人気の「WACKO MARIA」とのコラボファッション

音楽や映画、アートなどのカルチャーにインスパイアされたデザインと、日本製の質の高さで人気のWACKO MARIAから、葛飾北斎の名作「冨嶽三十六景」とのコラボレーションアイテムが登場。ブランドを象徴する「HAWAIIAN SHIRT(アロハシャツ)」と、10年ぶりに登場する「YUKATA(浴衣)」が複数カラーで展開されます。

販売場所:東急プラザ渋谷3階 展覧会GIFT SHOP

販売スケジュール:

先行予約:2月1日(土)~(展覧会GIFT SHOP内の専用QRコードから予約可能)

販売開始:4月中~下旬予定

※先行予約期間中、WACKO MARIA店頭での販売はございません。

- 商品概要

商品名 :葛飾北斎 × WACKO MARIA HAWAIIAN SHIRT

(アロハシャツ)

価 格:38,500円(税込)

サイズ :XS, S, M, L, XL, XXL

カラー :White, Black, Navy, Burgundy *本展覧会限定カラー

商品名 :葛飾北斎 × WACKO MARIA YUKATA(浴衣)

価 格:66,000円(税込)

サイズ :S, M, L, XL

カラー :White, Black

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※数に限りのある商品もございますので、売り切れの際はご容赦ください。

■WACKO MARIAとは

2005年に日本で設立されたブランド。音楽を常に根底に置き上質でロマンティックな、色気を感じさせるスタイルを提案している。 現代のシーンやカルチャーに影響を与える多くの有名人・著名人や、日本のアンダーグラウンドで活躍するアーティストからも愛されるファッションブランド。昨今では、国内外のアーティストとコラボレーション作品を発表している。

https://wackomaria-paradisetokyo.jp/

2.伝統と革新を併せ持つジャパニーズクラフトジンを生み出している「深川蒸留所」とのオリジナルジンが完成

北斎が生きた江戸時代から、自由で新しい雰囲気だったと言われる深川。この地で、深川蒸留所とのコラボレーションにより、本展覧会オリジナルのジャパニーズクラフトジンが完成しました。

北斎の芸術と深川の伝統が、時代を超えて交差する唯一無二の一品です。

ボタニカルは、同蒸留所のフラッグシップであるクラフトジン「FUEKI」をベースに、北斎が自作の薬で大病から回復したという逸話にちなんだ柚子が爽やかに香る「YUZU」と、北斎が愛した大福に由来する小豆のフレーバーを加えた和の香り豊かな味わいが特徴の「AZUKI」。エチケット部分は、北斎の描いた冨嶽三十六景「深川万年橋下」と、写真家・荒木累×アーティスト・歓喜の作品を表裏で楽しめます。

さらに、世界で30セット限定の SPECIAL LIMITED EDITION「YUZU & AZUKI」も発売。深川蒸留所のプロダクトに、椎名切子(GLASS-LAB)により日本の伝統工芸である「江戸切子」とサンドブラストによる彫刻が加わり、「冨嶽三十六景」を視覚でも味覚でも堪能できる、特別なアートボトルとなりました。このコレクションはこの展覧会でしか手に入らない限定アイテムです。

漆黒の桐箱に収められたこの特別なクラフトジンは、ご自宅でのコレクションや大切な方への贈り物にもおすすめです。

- 商品概要

商品名:HOKUSAI × 深川蒸留所 Original Japanese Craft GIN

SPECIAL LIMITED EDITION 「YUZU & AZUKI」 2本セット

価 格:110,000円(税込)

容 量:700ml × 2本

仕 様:桐箱入り・黒/オリジナルエディションカード付き

伝統工芸 江戸切子 特別加工ボトル

限定30セット

商品名:HOKUSAI × 深川蒸留所Original Japanese Craft GIN

「YUZU & AZUKI」2本セット

価 格:21,780円(税込)

容 量:700ml × 2本

仕 様:桐箱入り

商品名:HOKUSAI × 深川蒸留所Original Japanese Craft GIN

「YUZU」 「AZUKI」

価 格:10,890円(税込)

容 量:各700ml

仕 様:桐箱入り

販売場所:東急プラザ渋谷3階 展覧会GIFT SHOP

販売開始:2月1日(土)~

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※数に限りのある商品もございますので、売り切れの際はご容赦ください。

■深川蒸留所とは

2023年春、清澄白河に誕生した蒸留所。

理化学を面白む社風の「リカシツ」代表・関谷幸樹氏と、400以上のクラフトジンを取り扱ってきた「NICO」オーナー・小林幸太氏が立ち上げた。江戸時代の「ツブロ式蒸留器」を基に、独自設計した「ニューツブロ蒸留器」というクラシカルで珍しい蒸留器を開発し、緻密な温度管理と精度の高い抽出プロセスを実現。蒸留家であり絵描き・瀧徹和氏の手で蒸留され、伝統と革新を併せ持つジャパニーズクラフトジンを生み出している。

https://fukagawa-distillery.tokyo/

■椎名切子(GLASS-LAB)とは

1950年の創業以来70年以上の歴史を持つガラス加工ブランド。伝統技術を継承しつつ、現代のライフスタイルに調和する江戸切子を製造。独自のデザイン性と機能性を兼ね備えたプロダクトは国内外で高く評価されている。三代続く江戸切子の熟練職人による高品質なものづくりと、環境に配慮した持続可能な製造を追求し、日常を彩るアイテムを提案している。

https://glass-labo.com/

3.そばを食べて長生きしたといわれる北斎と挽きたての香りにこだわる「手打ちそば 竹之内」がコラボ

寝る前にそばを食べていた葛飾北斎は、平均寿命が約40歳と言われた時代に90歳まで長生きしました。北斎が好んでいたそばを東急プラザ渋谷内にある「手打ちそば 竹之内」とのコラボレーションで再現いたしました。国内産の蕎麦粉を店内の石臼でじっくりと挽き、挽きたての香りそのままに職人が手打ちするこだわりの限定コラボ商品を月替りで提供いたします。

商品名 :2月 北斎の夜食そば(温) \ 1,980(税込)

3月 冨嶽天ざるそば(冷) \ 2,970(税込)

4月 北斎の凱風快晴そば(冷)\2,200(税込)

5月 江戸そばきり三昧(冷)\2,200(税込)

提供店舗:東京都渋谷区道玄坂1丁目2-3 東急プラザ渋谷 6階「手打ちそば 竹之内」

■手打ちそば 竹之内とは

2019年12月にオープンした「手打ちそば 竹之内」は、江戸前の伝統を守りつつ、蕎麦本来の美味しさを追求した二八そばを提供しています。細めに仕上げた蕎麦は、滑らかな喉ごしと風味豊かな味わいが自慢です。甘辛で深みのあるつけ汁は、蕎麦の美味しさを最大限に引き立てる工夫を凝らし、江戸前ならではの濃い味わいに仕上げています。つけ汁の量を控えめにすることで、より蕎麦を楽しめるよう配慮しています。また、江戸前の天ざるでは、天つゆを使わず、そばつゆで天ぷらも楽しむ伝統的なスタイルを採用しています。

天ぷらや薬味には、誰にとっても馴染みやすいシンプルで上質な食材を厳選。蕎麦とともに、気取らず、心から美味しいと思える一品をご提供します。伝統を大切にしながら、新しい挑戦も楽しんでいただける「手打ちそば 竹之内」で、特別な一杯をご堪能ください。

4.北斎の浮世絵にインスパイアされて、作品を制作したアーティストとの個展を同会場にて開催!

工芸、彫刻、音楽、建築、ファッション、デザインなどあらゆるジャンルで世界に大きな影響を与えた葛飾北斎。北斎の浮世絵にインスパイアされたアーティストたちとの200年以上の時を超えたコラボが実現いたしました。現代の必需品でもあるスマホを片手に、「今」というこの時代ならではの疑問や理想を落とし込んだ作品を制作し、国内外で高い評価を得る覆面現代アーティストの「COIN PARKING DELIVERY」、日本のポップカルチャーをインスパイアしたアートで国内外の多くのブランド、アーティストとのコラボレーションを手がけている「Fantasista Utamaro」、緻密な点描画で多数の個展を開催している「GOMA」の計3名とコラボいたします。

会場内にコラボエリアを設置しており、チケットなしでもご覧いただけます。

・コラボアーティスト

COIN PARKING DELIVERY(会期:2月1日~3月13日)

2018年、電車での移動時間にスマートフォンを使い、指で絵を描き出したことからクリエーション活動をスタート。

現代人の必須アイテムでもあるスマホを片手に、「今」というこの時代ならではの疑問や理想を落とし込んだ作品を制作、 国内外で高い注目を浴びている、新しい世代を象徴するアーティスト。様々なグローバルブランドとコラボレーション実績多数。

Fantasista Utamaro(会期:3月14日~4月24日)

アーティスト、クリエイティブディレクター、アートディレクター、アニメーションディレクターとして、NYを活動の拠点に置き、日本のポップカルチャーからインスパイアされたアートワークを創作、自身の創作を通じて日本のカルチャーを世界に発信し続けている。無限増殖するアートワークはあらゆるメディアにインストールされ、その活動の幅はアートにとどまらず、デザイン、ファッション、映像と、ボーダレスに拡張し続けている。これまでに、Apple、Google、Microsoft、Disney、Nike、ADIDAS、NetflixなどのグローバルブランドやPharrell Williams、初音ミクなどのポップアーティスト、Gundamや進撃の巨人、LOVE LIVEなどの日本を代表するアニメIPとのコラボレーションを数多く手がける。近年では、2022年、アートディレクターとして制作に参加した英国放送協会BBCの東京オリンピックのトレーラーフィルムが英国アカデミー賞BAFTAを受賞。

GOMA(会期:4月25日~6月1日)

ディジュリドゥを演奏する音楽家であり画家。1998年にオーストラリアのバルンガで行われたディジュリドゥコンペティションで準優勝。その後、国内外の音楽フェスティバルで活動。2009年、交通事故に遭い高次脳機能障害の症状により音楽活動を中断。しかし、事故後に緻密な点描を駆使した絵画を描き始める。以来、新宿高島屋美術画廊(2019年)、PARCO Museum Tokyo(2022年)、GYRE Gallery(2024年)などの会場で個展を開催。2024年文化庁のプロジェクトにてGOMAの代表作『ひかりの世界』を万博記念公園の上空に千機のドローンで描き出す壮大な演出を行う。現在も音楽・アート・ストーリーテリングの独自の融合を通じ、逆境を乗り越える力やアートの持つ変革の力を示しながら観客にインスピレーションを与え続けている。

5.日本と世界各地を結ぶ「成田空港」との特別コラボムービー公開

日本の玄関口である成田空港。海外から訪れるお客様が初めて降り立つ場所で、日本の魅力を発信し、これから始まる旅の期待感や高揚感を高めていただくため、成田国際空港の第1旅客ターミナルビル到着コンコース(※入国前)で、『HOKUSAI : ANOTHER STORY in TOKYO』の本編の一部を含む、成田空港との特別コラボレーション映像を、会期に合わせた2月1日(土)~6月1日(日)まで放映いたします。北斎が描いた冨嶽三十六景の世界をフォトリアルなCGと組み合わせて表現することで日本の魅力を印象的に伝え、これから始まる旅への期待感が高まるような、成田空港との特別コラボレーションが実現しました。

※第1ターミナル国際線到着のお客様のみ立ち入ることができる場所となります。

6.着物を着るとプレゼントが当たる!着物レンタルVASARAとのコラボレーション

1月30日(木)より着物レンタルVASARAをご利用のお客様に、「HOKUSAI:ANOTHER STORY in TOKYO」のご招待チケットが抽選で当たるプレゼントキャンペーンを実施予定です。

同時キャンペーンとして、着物を着用して本展覧会に来場したお客様を対象に、体験の様子をSNSで投稿いただくと、抽選でイベントグッズが当たるプレゼントキャンペーンも予定しています。(VASARAでレンタルした着物でない場合も、キャンペーンにはご参加いただけます。)

■着物レンタルVASARAとは

株式会社バサラホールディングス(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:鈴木雄一郎)が全国に21店舗を展開する着物レンタル店。伝統的な礼装だけでなくレトロモダンでファッション性の高い着物・浴衣を取り揃え「新たな着物文化を根付かせるブランド」として、東京、川越、横浜、鎌倉、名古屋、京都、大阪、金沢、倉敷、福岡など、全国各地に店舗を展開しています。地域観光はもちろん、お友達やカップルでのショッピング・街歩き、LIVEやイベント参加の「推し活」でも、気軽に最新の可愛い着物・浴衣の全身コーディネートで一日過ごせることが、若い世代に絶大な支持を受けており、利用者急上昇中です。

■“超没入体験”『HOKUSAI : ANOTHER STORY in TOKYO』とは

『HOKUSAI : ANOTHER STORY in TOKYO』とは、葛飾北斎が生きた江戸の浮世にタイムスリップしたような新感覚が味わえる「映像×サウンド×触覚」の次世代型イマーシブ体験です。

誰もが一度は見たことがある北斎の作品を、超高精細イメージデータを使用し、ソニー製LEDディスプレイのCrystal LEDで臨場感のある高精細な映像をリアルに再現。さらに、床が水たまりや砂浜に変わったかのように感じさせるソニーの触覚提示技術(ハプティクス)などの演出により、葛飾北斎が見た景色や歩いた感覚を、圧倒的な没入感で体感いただけます。

■開催概要

展覧会名 :HOKUSAI : ANOTHER STORY in TOKYO

会場 :東京都渋谷区道玄坂1丁目2-3 東急プラザ渋谷3階

https://shibuya.tokyu-plaza.com/access/

開催期間 :2025年2月1日(土)~2025年6月1日(日)

主催 :HOKUSAI : ANOTHER STORY 製作委員会

株式会社ギークピクチュアズ、東急不動産株式会社、株式会社RED、

ソニーPCL株式会社、株式会社朝日新聞社

企画協力・画像提供

:株式会社アルステクネ

監修 :久保田巖

原作品所蔵元:山梨県立博物館

協力 :文化庁

協賛 :アビームコンサルティング株式会社

後援 :J-WAVE

公式HP :https://hokusai.anotherstory.world/

X :https://x.com/anotherstory_w/

Instagram :https://www.instagram.com/w_anotherstory/

TikTok :https://www.tiktok.com/@w_anotherstory/