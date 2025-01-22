2025.2.26(水) 第４回賛助会員限定オンラインセミナー「SNS上の数々の動物虐待投稿を社会から無くしたい」開催のご案内
特定非営利活動法人 どうぶつ弁護団
セミナー詳細
[表: https://prtimes.jp/data/corp/111147/table/19_1_27f17f3015a66f480258cfdcfc14cc3c.jpg ]
ご参加にあたって
NPO法人どうぶつ弁護団の賛助会員になる :
https://donation.goen.org/supporter/s/eventinfo/a0e2s00000KuhcAAAR/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E9%9D%9E%E5%96%B6%E5%88%A9%E6%B4%BB%E5%8B%95%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%B6%E3%81%A4%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%9B%A3%E8%B3%9B%E5%8A%A9%E4%BC%9A%E5%93%A1
どうぶつたちを取り巻く社会問題について、一緒に考えてみませんか？
特定非営利活動法人 どうぶつ弁護団について
セミナー詳細
[表: https://prtimes.jp/data/corp/111147/table/19_1_27f17f3015a66f480258cfdcfc14cc3c.jpg ]
ご参加にあたって
■ 賛助会員の方はお申込み手続き不要です。当日、ご案内URLよりお気軽にご参加くださいませ。
■ 非会員の方は恐れ入りますが、賛助会員（5,000円／年）のお申し込みを頂いたうえでご参加いただけますようお願い申し上げます。
NPO法人どうぶつ弁護団の賛助会員になる :
https://donation.goen.org/supporter/s/eventinfo/a0e2s00000KuhcAAAR/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E9%9D%9E%E5%96%B6%E5%88%A9%E6%B4%BB%E5%8B%95%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%B6%E3%81%A4%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%9B%A3%E8%B3%9B%E5%8A%A9%E4%BC%9A%E5%93%A1
どうぶつ弁護団では、web上で動物虐待情報を受け付けています。寄せられた情報を精査し、可能な事案に関して告発をはじめとする法的な手続きをします。これらの手続きは、賛助会員様のご支援のおかげで成り立っています。
どうぶつたちを取り巻く社会問題について、一緒に考えてみませんか？
皆様のご参加をお待ちしております！
特定非営利活動法人 どうぶつ弁護団について
当法人のMission（理念）
「動物虐待の予防によって、人と動物にやさしい社会を目指します」
法人概要
弁護士と獣医師から構成されるNPO法人
法人名
特定非営利活動法人どうぶつ弁護団
本社所在地
兵庫県伊丹市西台１丁目２ー１１ Ｃ-３ビル５階
理事長
細川 敦史
設立
2022年9月
事業内容
・動物虐待に対し、適切な処分がなされるように求める活動
・動物取扱業者による動物虐待に対し、行政処分を含む適切な対応がなされるように求める活動
・動物愛護への理解を深めるための普及啓発、調査及び研究
・動物関係法令等に対する提言
・関係諸機関との情報交換
団体URL https://animal-dt.org/(https://animal-dt.org/)