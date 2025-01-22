¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Øhacomono¡Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òhacomono¤Ø¶¦Æ±¥êー¥É¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ½Ð»ñ
¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¡Ë¤Ï¡¢»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢»°°æÉÔÆ°»º¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¥°¥íー¥¹¥¹¥Æー¥¸¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤òÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Áí³Û300²¯±ß¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãーÅê»ñ»ö¶È¡Ö31VENTURES-¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó-¥°¥íー¥¹I»ö¶È¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥°¥íー¥¹I»ö¶È¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹/±¿Æ°»ÜÀß¸þ¤±¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Øhacomono¡Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òhacomono¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è / °Ê²¼¡¢hacomono¡Ë¤Ø¶¦Æ±¥êー¥É¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ½Ð»ñ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
hacomono¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»º¶È¤ò¡¢¿·¼¡¸µ¤Ø¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤ÇÆüËÜ¤Î·ò¹¯²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥Ðー¥Æ¥£¥«¥ëSaaS¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»º¶È¸þ¤±¤ËÆþ²ñ¡¦Í½Ìó¡¦·èºÑ¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤¤òDX¤·¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¹â¤á¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëºòº£¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¯ー¥ë¶È³¦¤ä¸ø¶¦»ÜÀß¤Ë¤âÆ³Æþ¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆâÀ½²½¤Ë¤è¤ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â³«»Ï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¤Ï¸ÜµÒ¤Î¥Ú¥¤¥ó¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·²ò·è¤¹¤ëhacomono¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯ÎÏ¤ä¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤ëÍ¥½¨¤Ê·Ð±Ä¿Ø¡¢¤Þ¤¿Ê£»¨¤ÊÍ½Ìó¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼ÂÁõ¤Ë¤è¤ê¡È¤¢¤é¤æ¤ë¾ì¤ÎºÇÅ¬³èÍÑ¡É¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÉ¾²Á¤·¤Æº£²ó¤Î½Ð»ñ¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»°°æÉÔÆ°»º¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢hacomono¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤È¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£hacomono¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼Òhacomono
½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°2ÃúÌÜ34ÈÖ17¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡½»Í§ÉÔÆ°»º¸¶½É¥Ó¥ë5F
ÂåÉ½¼Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Ï¡ÅÄ ·ò°ì
ÀßÎ©Æü¡¡2013Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¥¦¥§¥ë¥Í¥¹/±¿Æ°»ÜÀß¸þ¤±¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Øhacomono¡Ù¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
URL¡¡https://www.hacomono.co.jp/
¢£¥°¥íー¥¹I»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥¡¥ó¥ÉÌ¾¡¡31VENTURES-¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó-¥°¥íー¥¹I»ö¶È
±¿±Ä¼Ô¡¡»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
±¿ÍÑÁí³Û¡¡300²¯±ß
¢£¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«ÆóÃúÌÜ17ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ É´¹çËÜ °ÂÉ§
ÀßÎ©Æü¡¡1998Ç¯1·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë»ö¶È
URL¡¡https://globalbrains.com