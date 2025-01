劇場新作『映画を愛する君へ』1月31日公開！フランス映画界の名匠を特集ザ・シネマメンバーズセレクション 【アルノー・デプレシャン監督特集】

AXN株式会社

洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、アルノー・デプレシャン監督最新作『映画を愛する君へ』(配給:アンプラグド )1月31日(金)公開に合わせ、 【ザ・シネマメンバーズ セレクション】として、複雑な人間関係や心理描写を緻密に描く作風で知られ、カンヌ国際映画祭をはじめ多くの映画祭で評価を受けているフランス映画界の名匠アルノー・デプレシャン監督作品の中からカンヌ出品作『魂を救え!』や一躍注目を集めたデビュー短編『二十歳の死』など全5作品を1月28日(火)~31日(金)にテレビ初放送・CSベーシック初放送いたします。

ザ・シネマメンバーズセレクション 【アルノー・デプレシャン監督】

ザ・シネマ メンバーズがセレクトした上質な映画を特集する【ザ・シネマ メンバーズ セレクション】。

1月は、アルノー・デプレシャン監督最新作『映画を愛する君へ』(配給:アンプラグド )1月31日(金)公開に合わせて、緻密な人間心理の観察と、独自の言葉と行動を紡ぐ比類なき演出が特徴のフランスの名匠アルノー・デプレシャン監督を特集。

91年に短編『二十歳の死』を発表。映画ファンの熱狂的な支持を受けるとともに、ジャン・ヴィゴ賞を受賞。92年に初長編『魂を救え!』をカンヌ国際映画祭正式出品。96年の『そして僕は恋をする』で

評価を不動のものとしたアルノー・デプレシャン監督の代表作5作品を1月28日(火)~31日(金)にテレビ・CSベーシック初放送。

今では見る機会が失われていた初期作、 『二十歳の死』 、『魂を救え!』、『そして僕は恋をする』の3作に加え、『そして僕は恋をする』の続編である『あの頃エッフェル塔の下で』と、直近の作品である『私の大嫌いな弟へ ブラザー&シスター』の合計5作品をお届け。

最新作『映画を愛する君へ』は、『そして僕は恋をする』 『あの頃エッフェル塔の下で』で

マチュー・アマルリックが演じた、アルノー・デプレシャンの分身的なキャラクター、ポール・デダリュスを主人公に、デプレシャン自身の映画人生を投影しながら、映画の魅力を観客の視点から語り尽くした自伝的シネマエッセイ。最新作を見る前にザ・シネマで監督作をチェック!

特集ページ:https://www.thecinema.jp/tag/635

『映画を愛する君へ』1月31日(金)公開記念プレゼントキャンペーン

アルノー・デプレシャン監督最新作『映画を愛する君へ』(配給:アンプラグド )1月31日(金)公開を記念して、ザ・シネマでプレゼントキャンペーンを開催!

1.『映画を愛する君へ』1月31日(金)公開記念Xフォロー&リポストキャンペーン

・賞品:『映画を愛する君へ』ご招待券ペア 2名様

・期間:1/22(水)~1/27(月)23:59まで

・応募方法:1.映画『映画を愛する君へ』公式@filmloversjpとザ・シネマ公式@thecinema_ch をフォロー

2.この投稿をリポスト♻️ https://x.com/thecinema_ch/status/1881869396395909470

2. 『映画を愛する君へ』1月31日(金)公開記念プレゼントキャンペーン

・賞品: 『映画を愛する君へ』パンフレット、B2ポスター、トートバッグ…各2名様

・期間: 1/22(水)~2/24(月・祝)23:59まで

プレゼント応募ページ https://www.thecinema.jp/present/1312

《劇場新作情報》

『映画を愛する君へ』

1月31日(金)より新宿シネマカリテほか全国順次公開

アルノー・デプレシャン監督が映画ファンに贈る、映画と映画館への愛に溢れたシネマ・エッセイ

監督・脚本:アルノー・デプレシャン

出演:ルイ・バーマン クレマン・エルヴュー=レジェ フランソワーズ・ルブラン ミロ・マシャド・グラネール(『落下の解剖学』)

サム・シェムール ミシャ・レスコー ショシャナ・フェルマン ケント・ジョーンズ サリフ・シセ マチュー・アマルリック(『フレンチ・ディスパッチ』)

配給:アンプラグド

公式HP https://unpfilm.com/filmlovers/

(C) 2024 CG Cinema / Scala Films / Arte France Cinema / Hill Valle

《放送作品情報》

●『二十歳の死【HDリマスター版】』

放送日:1月28日(火)6:00~ ★テレビ初放送

ある若者の自殺をきっかけに織りなされる人間模様…

名匠アルノー・デプレシャン監督の鮮烈なデビュー短編

<監督・脚本>アルノー・デプレシャン

<出演>チボー・ドゥ・モンタランベール、レシュ・レボヴィッチ、マリアンヌ・ドニクールほか

<解説>

フランスの名匠アルノー・デプレシャン監督のデビュー作。短編でありながら多くの人物が登場し、1人の青年の自殺をきっかけに彼らの苦悩や虚無があらわになっていく、濃密で緊張感のある構成が秀逸。

●『魂を救え!【HDリマスター版】』

放送日:1月28日(火)7:15~ ★テレビ初放送

政治的な陰謀に巻き込まれた学生の運命は?アルノー・デプレシャン監督が長編デビューを飾ったサスペンス

<監督・脚本>アルノー・デプレシャン

<出演>エマニュエル・サランジェ、マリアンヌ・ドニクール、ヴァレリー・ドレヴィル、ジャン=ルイ・リシャールほか

<解説>

フランスの名匠アルノー・デプレシャン監督の長編第1作。医学生が事件に突然巻き込まれる不条理サスペンスとして始まったかと思えば、心理劇の様相を呈していくなど、物語の大胆な転換に目を見張る。

●『そして僕は恋をする【HDリマスター版】』

放送日:1月29日(水)6:15~ ★テレビ初放送

<監督・脚本>アルノー・デプレシャン

<出演>マチュー・アマルリック、エマニュエル・ドゥヴォス、マリアンヌ・ドニクール、エマニュエル・サランジェほか

<解説>

アルノー・デプレシャン監督が自らの評価を不動のものにした長編第3作。モラトリアム男の煮え切らない日常と恋愛を膨大な会話で紡ぐ。本作でセザール賞有望若手男優賞に輝いたマチュー・アマルリックの演技も光る。

●『あの頃エッフェル塔の下で』

放送日:1月30日(木)6:00~ ★CSベーシック初放送

[R15+]遠い日々の甘酸っぱい思い出が蘇える──

アルノー・デプレシャン監督が贈る追憶の青春劇

<監督・脚本>アルノー・デプレシャン

<出演>カンタン・ドルメール、ルー・ロワ=ルコリネ、マチュー・アマルリック、アンドレ・デュソリエほか

<解説>

名匠アルノー・デプレシャン監督が代表作『そして僕は恋をする』の主人公を再び描いた作品。中年になってから回想する青春の日々を甘酸っぱくノスタルジックに綴る。マチュー・アマルリックが現代の主人公を再演。

●『私の大嫌いな弟へ ブラザー&シスター』

放送日:1月31日(金)6:00~ ★CSベーシック初放送

[PG12]深く憎しみ合う姉弟に和解は訪れるのか?

名匠アルノー・デプレシャン監督が綴る家族ドラマ

<監督・脚本>アルノー・デプレシャン

<出演>マリオン・コティヤール、メルヴィル・プポー、ゴルシフテ・ファラハニ、パトリック・ティムシットほか

<解説>

これまで様々な家族模様を描いてきたアルノー・デプレシャン監督が、絶縁状態の姉弟をテーマにした作品。姉役マリオン・コティヤールと弟役メルヴィル・プポーが体現する、憎しみ合う姉弟の空気感が実にリアル。

『二十歳の死【HDリマスター版】』(C) Why Not Productions 『魂を救え!【HDリマスター版】』(C) Why Not Productions 『そして僕は恋をする【HDリマスター版】』(C) Why Not Productions 『あの頃エッフェル塔の下で』(C) JEAN-CLAUDE LOTHER / WHY NOT PRODUCTIONS 『私の大嫌いな弟へ ブラザー&シスター』(C) 2022 Why Not Productions - Arte France Cinema

