河合拓氏登壇！　高収益を実現するアパレル経営セミナー

株式会社Goldratt Japan

Goldratt Japan(東京都港区)は、2025年2月19日、無料セミナー「高収益を実現するアパレル経営セミナーここまできた! AIが儲けを創る先進企業事例」を開催します。ゲスト講師に企業再生コンサルタントの河合拓氏をお招きし、オンラインにて講演を無料配信します。

ZARA、SHEINのMD業務を徹底解明

既存のビジネスモデルでは存続が難しい激動のアパレル業界。そんな中、これまでとは全くことなる経営手法で、売り上げを拡大し続ける2つのブランドがあります。『生き残るアパレル死ぬアパレル』著者であり、数々の小売業再生を手掛けた河合拓氏が、これまで明らかにされていなかったZARAとSHEINのMD業務を紐解き、高収益を実現する秘訣を徹底解説します。続く第2部では、Goldratt Japanのパートナー飛田基が、最先端のAIによる在庫運用で、プロパー消化率2桁アップを実現した実例をご紹介。企業規模にかかわらず、導入可能な在庫運用方法についてご紹介し、儲けに直結する在庫管理の在り方を解明します。

第2部終了後には、高収益を実現するアパレル経営について、講師2名にて対談を予定しております。

参加者の皆様より、ご質問を受付けます。身近な方とお誘い合わせの上奮ってご参加ください。

お申込みはこちら: https://jp.goldrattgroup.jp/form/onebeatseminar250219

*質問は、お申込み時に登録ください。

◆セミナーのポイント◆

1. 激動の時代で売上を上げ続けるアパレル経営とは

2. 儲けに直結するZARA・SHEINのMD業務

3. 売れ残りと売り逃しのジレンマを解決する在庫管理とは

4. 驚異の投資対効果:導入6ヶ月で3.4倍のROIを実現した事例紹介

5. 人間にはできない、AIならではの精緻な在庫最適化の仕組み

◆セミナー概要◆

タイトル: 高収益を実現するアパレル経営セミナー ここまできた! AIが儲けを創る先進企業事例

日時:2025年2月19日(水) 14:00-16:30

場所:ZOOM(オンライン開催)

参加費:無料

【第1部】 ゲスト講師:河合拓氏

「謎のベールに包まれていたZARA、SHEINのMD業務を初公開!

効果的に商品を作り儲けに変えるデジタルMD戦略 」

【第2部】 講師:飛田基

「プロパー消化率2桁アップの実例、日本のみならず世界24か国で次々と利益増を実現

AIが売り切れと売り逃しのジレンマを解消」

*第2部終了後、講師による対談、質疑応答を予定しています。

◆スピーカー◆

ゲスト講師:河合拓(かわいたく)

Arthur D Little Japan, Kurt Salmon US inc, Accenture strategy, 日本IBMのパートナー等、世界企業のマネジメントを歴任。大手通販 (株)スクロール(東証一部上場)の社外取締役 (2016年5月まで)。The longreachgroup(投資ファンド)のマネジメントアドバイザを経て、最近はスタートアップ企業のIPO支援、DX戦略などアパレル産業以外に業務は拡大。会社のヴィジョンは小さな総合病院。

著作:アパレル三部作「ブランドで競争する技術」「生き残るアパレル死ぬアパレル」「知らなきゃいけないアパレルの話」。メディア出演:「クローズアップ現代」「ABEMA TV」「海外向け衛星放送Bizbuzz Japan」「テレビ広島」「NHKニュース」。経済産業省有識者会議に出席し産業政策を提言。デジタルSPA、Tokyo city showroom 戦略など斬新な戦略コンセプトを産業界へ提言。

講師: 飛田 基(とびた もとい)

宇宙飛行士を目指し、米国フロリダ大学で化学物理学のPh. D(博士号)取得。AI黎明期の研究やシミュレーション技術に従事してきた。「儲けのクリエイター」の二つ名を持つ科学者であり、その数学的知見と、ゴールドラットグループで得た製造業、小売業の経験が、在庫運用ソフトOnebeat(https://www.1beatjapan.com/)のコアエンジンに活かされている。科学的思考法を用いて、儲けを最大化する全体最適のオペレーションを啓蒙し、時代をアップデートしようと日々活動している。子どもの教育、研究開発、スポーツ指導の分野においても、既存の考え方を打破するブレークスルー思考の実践者である。

■ゴールドラットグループについて

ゴールドラットグループは、世界で1000万人が読んだベストセラー『ザ・ゴール』の著者エリヤフ・ゴールドラット博士が母国のイスラエルで創業した企業グループです。同グループは全体最適のマネジメント理論「TOC(制約理論)」を活用して、お客様の経営改革を支援しています。日々進化するTOCの知識体系を駆使して、世界中のお客様にブレークスルーをもたらしています。私たちは、ゴールドラット博士が提唱した「月曜日が楽しみな会社にしよう!」を合い言葉に企業活動を展開しています。

URL: https://www.goldratt.co.jp/