【ルイ・ヴィトン】平野紫耀やj-hopeなどフロントローを華やかに彩るゲスト 2025秋冬メンズ・コレクション

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

パリ ルーヴル美術館の中庭クール・カレにて、ルイ・ヴィトンは、1月22日(水) AM 4:00(日本時間)に2025秋冬メンズ・コレクションのファッションショーを開催し、フロントローにはメゾンのアンバサダーの平野紫耀、j-hope、堀米雄斗や村上隆、ジャクソン・ワンなど豪華なゲストが揃い、華を添えました。

j-hope、平野紫耀村上隆、平野紫耀、堀米雄斗ジャクソン・ワン、平野紫耀アーロン・ピエール、イドリス・エルバ、サブリナ・エルバBAYOU、DINOS、メルヴィン・ブーマークリス・ポール、ジェレミー・ソーハンエミリオ・サクラヤフューチャー、トラヴィス・スコットミゲル・ベルナルドゥ、ディエゴ・クレイン、ピオ・マルマイプシャ・T、No Malice、スリック・リックシャイガール、シャブージー、エイサップ・ナストステフォン・ディッグス、AP Dhillonテオ・クリスティーヌ、セザール・ドンボーイトシン・コール、テオ・クリスティーヌ

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

2025秋冬メンズ・コレクションは、下記公式ホームページよりお楽しみいただけます。

https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/homepage

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ & ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。