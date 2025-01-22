アウトバウンドコールシステム『List Navigator. 』が「ITreview Grid Award 2025 Winter」において3部門で最高位のLeaderを受賞

株式会社Scene Live

株式会社Scene Live（本社：大阪府大阪市、代表取締役：磯村 亮典 以下、Scene Live）が開発・提供するアウトバウンドコールシステム『List Navigator.』が、「ITreview Grid Award 2025 Winter」にて、CTIシステム部門・コールセンターシステム部門・クラウドPBX部門の3部門で最高位の「Leader」を受賞したことをお知らせいたします。

CTIシステム部門は11期連続・クラウドPBX部門は10期連続・コールセンターシステム部門では6期連続での受賞となります。

また、通話録音システム部門で、今回新たに「High Performer」を受賞いたしました。

■ITreview Grid Awardとは

ITreview Grid Awardとは、ITreviewで投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。

今回は、2024年12月までに掲載されたレビューが審査対象となります。

■投稿いただいたコメント

List Navigator.は、5点満点中4.2点といった高評価をいただいております。いただいたコメントを一部紹介いたします。

※2025年1月15日時点 73レビュー

■List Navigator.の受賞カテゴリ-

CTIシステム：https://www.itreview.jp/categories/cti(https://www.itreview.jp/categories/cti)

クラウドPBX：https://www.itreview.jp/categories/pbx(https://www.itreview.jp/categories/pbx)

コールセンターシステム：https://www.itreview.jp/categories/call-center-system(https://www.itreview.jp/categories/call-center-system)

通話録音システム：https://www.itreview.jp/categories/call-recording-system(https://www.itreview.jp/categories/call-recording-system)

■アウトバウンドコールシステム『List Navigator.』とは

累計導入社数2,500社を誇るクラウド型アウトバウンドコールシステムです。発信リスト管理、ステータス・見込み管理、自動分析機能、プレディクティブコール（多回線同時発信機能）など、アポイントの獲得効率を底上げするために必要な機能が搭載されています。

詳細はこちら :https://scene-live.com/service/listnavigator/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20250122

■会社概要

会社名：株式会社Scene Live

設立：2011年4月1日

代表取締役：磯村 亮典

所在地：〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 EDGE備後町9階

事業内容：各種コールシステムの企画、開発、販売

詳細はこちら :https://scene-live.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20250122