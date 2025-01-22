『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』が、LINEメッセンジャーを基盤としたミニDappポータルより本日正式リリース開始！
Web3ゲームやプラットフォーム事業を手掛ける株式会社Mint Townは、KLab株式会社のWeb3関連事業を管轄する子会社の、株式会社BLOCKSMITH&Co.との共同開発メッセンジャーMini App『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』が、LINEメッセンジャーを基盤としたミニDappポータルより、本日正式リリースしたことをお知らせいたします。リリースを記念して、総額150万円相当のKaiaを山分けする、招待報酬キャンペーンを開始いたしました。詳しくは公式Mediumをご確認ください。
『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』概要
タイトル：『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』
プラットフォーム：LINE Mini Dapps / Webブラウザ
販売価格：無料
ゲームリンク：http://bridge.dappportal.io/dapp/N6788f64321089d16387aac17
対応言語：日本語・英語・タイ語・繁体字
公式Xアカウント：https://x.com/TsubasaMiniApp
公式LINEアカウント：https://lin.ee/BEIWVls
公式Medium：https://link.medium.com/Vzw808wLkQb
『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』とは
『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』は、2024年9月にTelegramでリリースされた「キャプテン翼 -RIVALS- on TON」の新チェーン対応版です。Telegram版「キャプテン翼 -RIVALS- on TON」は、ユーザー数500万人を超え、Binance主催のBNBチェーンのピッチイベントにも採択されるなど高い評価を受けています。また、BLUMをはじめとしたTelegram Mini Appの代表タイトルともコラボレーションを行っています。
今回の『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』 のリリースに合わせて、新たに、日本語・タイ語・繁体字を追加しました。LINEアカウントをお持ちの方なら、どなたでも手軽にゲームを始められるので、この機会に新たなゲーム体験をお楽しみください。
『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』主催のAMAのお知らせ
『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』のリリースを記念して、AMA（Ask Me Anything）を開催いたします。このAMAでは、皆様からの質問を受け付けており、『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』を始めるきっかけとしてご活用いただけます。ぜひお気軽にご参加ください！
テーマ：LINE Dapp Portalがついに解禁！『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』を徹底解説！
開催日時：1月22日22時～
開催スペース：https://x.com/i/spaces/1eaJbaalbqdGX
スピーカー：LUCIAN氏・國光 宏尚
告知ツイート：https://x.com/TsubasaMiniApp/status/1881592082923733231
『キャプテン翼』とは
『キャプテン翼』は、高橋陽一氏が描くサッカー漫画。1981年より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載がスタートし、日本のサッカー少年たちを中心に多大な影響を与えた作品です。その後も、主人公である大空翼たちの成長を描くシリーズを続編として発表。
集英社『グランドジャンプ』にて『キャプテン翼 ライジングサン』が2019年まで連載され、2020年からは『グランドジャンプ』の増刊『キャプテン翼マガジン』での掲載がスタートしています。日本国内での単行本・文庫本累計発行部数は計7000万部を突破。
国内のみならず、世界20言語に翻訳され、海外各国でも数多く出版されている大人気作品です。
※記載された会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
株式会社BLOCKSMITH＆Co.について
社名： 株式会社BLOCKSMITH&Co. （ブロックスミス アンドコー）
代表者：代表取締役社長CEO 真田哲弥
設立：2022年4月1日
資本金： 1,499万9,950円
本社所在地：〒106-6122
東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー
事業内容： ブロックチェーン技術または暗号資産、NFTを活用したプロダクトの開発および配信
URL：https://www.blocksmithand.co.jp/
SNS
Linkedin：https://www.linkedin.com/company/blocksmithandco/
Twitter：https://twitter.com/BLOCKSMITH_JP
KLab（クラブ）株式会社について
社名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）
代表者：代表取締役社長 森田英克
設立：2000年8月1日
資本金：54億5795万円（2022年12月末現在）
株式公開：東京証券取引所・プライム（3656）
本社所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー
事業内容：モバイルオンラインゲームの企画・開発・運用
URL：https://www.klab.com/jp/
株式会社Mint Townについて
社名：株式会社Mint Town
代表者：代表取締役CEO 國光宏尚
設立：2013年4月30日
本社所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F WeWork内
事業内容：Web3ゲーム・ゲームプラットフォームの企画・開発・販売・運営
【本件に関するお問合せ先】
株式会社Mint Town問い合わせフォームよりご連絡ください。
https://minttown.jp/contact/