『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』が、LINEメッセンジャーを基盤としたミニDappポータルより本日正式リリース開始！

株式会社Mint Town

Web3ゲームやプラットフォーム事業を手掛ける株式会社Mint Townは、KLab株式会社のWeb3関連事業を管轄する子会社の、株式会社BLOCKSMITH&Co.との共同開発メッセンジャーMini App『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』が、LINEメッセンジャーを基盤としたミニDappポータルより、本日正式リリースしたことをお知らせいたします。リリースを記念して、総額150万円相当のKaiaを山分けする、招待報酬キャンペーンを開始いたしました。詳しくは公式Mediumをご確認ください。

『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』概要

タイトル:『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』

プラットフォーム:LINE Mini Dapps / Webブラウザ

販売価格:無料

ゲームリンク:http://bridge.dappportal.io/dapp/N6788f64321089d16387aac17

対応言語:日本語・英語・タイ語・繁体字

公式Xアカウント:https://x.com/TsubasaMiniApp

公式LINEアカウント:https://lin.ee/BEIWVls

公式Medium:https://link.medium.com/Vzw808wLkQb

『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』とは

『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』は、2024年9月にTelegramでリリースされた「キャプテン翼 -RIVALS- on TON」の新チェーン対応版です。Telegram版「キャプテン翼 -RIVALS- on TON」は、ユーザー数500万人を超え、Binance主催のBNBチェーンのピッチイベントにも採択されるなど高い評価を受けています。また、BLUMをはじめとしたTelegram Mini Appの代表タイトルともコラボレーションを行っています。

今回の『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』 のリリースに合わせて、新たに、日本語・タイ語・繁体字を追加しました。LINEアカウントをお持ちの方なら、どなたでも手軽にゲームを始められるので、この機会に新たなゲーム体験をお楽しみください。

『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』主催のAMAのお知らせ

『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』のリリースを記念して、AMA(Ask Me Anything)を開催いたします。このAMAでは、皆様からの質問を受け付けており、『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』を始めるきっかけとしてご活用いただけます。ぜひお気軽にご参加ください!

テーマ:LINE Dapp Portalがついに解禁!『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』を徹底解説!

開催日時:1月22日22時~

開催スペース:https://x.com/i/spaces/1eaJbaalbqdGX

スピーカー:LUCIAN氏・國光 宏尚

告知ツイート:https://x.com/TsubasaMiniApp/status/1881592082923733231

『キャプテン翼』とは

『キャプテン翼』は、高橋陽一氏が描くサッカー漫画。1981年より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載がスタートし、日本のサッカー少年たちを中心に多大な影響を与えた作品です。その後も、主人公である大空翼たちの成長を描くシリーズを続編として発表。

集英社『グランドジャンプ』にて『キャプテン翼 ライジングサン』が2019年まで連載され、2020年からは『グランドジャンプ』の増刊『キャプテン翼マガジン』での掲載がスタートしています。日本国内での単行本・文庫本累計発行部数は計7000万部を突破。

国内のみならず、世界20言語に翻訳され、海外各国でも数多く出版されている大人気作品です。

※記載された会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。



株式会社BLOCKSMITH&Co.について

社名: 株式会社BLOCKSMITH&Co. (ブロックスミス アンドコー)

代表者:代表取締役社長CEO 真田哲弥

設立:2022年4月1日

資本金: 1,499万9,950円

本社所在地:〒106-6122

東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー

事業内容: ブロックチェーン技術または暗号資産、NFTを活用したプロダクトの開発および配信

URL:https://www.blocksmithand.co.jp/

SNS

Linkedin:https://www.linkedin.com/company/blocksmithandco/

Twitter:https://twitter.com/BLOCKSMITH_JP

KLab(クラブ)株式会社について

社名:KLab株式会社(英文名:KLab Inc.)

代表者:代表取締役社長 森田英克

設立:2000年8月1日

資本金:54億5795万円(2022年12月末現在)

株式公開:東京証券取引所・プライム(3656)

本社所在地:〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

事業内容:モバイルオンラインゲームの企画・開発・運用

URL:https://www.klab.com/jp/

株式会社Mint Townについて

社名:株式会社Mint Town

代表者:代表取締役CEO 國光宏尚

設立:2013年4月30日

本社所在地:東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F WeWork内

事業内容:Web3ゲーム・ゲームプラットフォームの企画・開発・販売・運営



【本件に関するお問合せ先】

株式会社Mint Town問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://minttown.jp/contact/