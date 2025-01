韓国ビューティーが有楽町マルイに集結！「MEKOKORE at 有楽町マルイ」第2回ポップアップイベント開催

株式会社KOLLECTION

韓国ビューティーイベント「MEKOKORE」が、2025年1月22日(水)から1月28日(火)まで東京・有楽町マルイで開催されます。昨年、原宿で大成功を収めた第1回イベントに続き、今回の第2回ではさらにパワーアップした内容で、韓国コスメブランドの魅力をお届けします。

「MEKOKORE」とは?

「MEKOKORE」は、韓国コスメブランドを日本市場に紹介するために株式会社KOLLECTIONがプロデュースするイベントシリーズです。2024年に原宿で開催された第1回イベントは、韓国コスメの最新トレンドを日本の消費者や業界関係者に直接体験してもらえる場として注目を集めました。今回の第2回は、有楽町マルイで開催し、さらに多くの方々に韓国ビューティーの魅力を届けることを目指しています。

イベント詳細

「MEKOKORE」第2回イベントのポイント

開催期間- 2025年1月22日(水)~1月28日(火): 7日間ポップアップ実施会場- 有楽町マルイ(東京都千代田区有楽町2-7-1)JR有楽町駅中央口から徒歩1分- 直接体験できるコスメブランド

韓国で注目を集める人気ブランドが多数参加。製品のサンプルや本製品を試し、購入することができます。

2. 韓国で大バズりしたレシート写真機が再登場!

韓国で大きな話題を呼んだ「レシート写真機」が今回のイベントにも登場。可愛いモノクロ写真で「MEKOKORE」との思い出を残せます。

3. 来場者全員に記念品をプレゼント

会場にお越しいただいた全ての方に、感謝の気持ちを込めた記念品を進呈します。

4. スタンプラリーで景品GET

会場内でスタンプを集めると、豪華な景品が当たるスタンプラリーも実施されます。

5. 購入者対象のスペシャルイベント

5,000円以上購入した方を対象に、特別な「クジ引き」抽選イベントを開催。豪華な商品が当たるチャンスをお見逃しなく!

※イベントの注意事項

22日(水): 観覧・購入のみ可能

- この日はイベントは行われませんのでご了承下さい。

23日(木)~:整理券を配布

参加ブランド

- 午前10時より整理券を配布いたします。詳しい情報は「MEKOKORE」公式Instagram(@mekokore_official)をご確認ください。MEKOKORE公式INSTAGRAM :https://www.instagram.com/mekokore_official

ティーブレス (TEABLESS)

お茶と香りの出会いが、あなたと肌に癒やしをお届けします。

お茶からのセラミドでベタつきなく長続きする保湿の「ボディローション」、本物の茶葉入りで角質に優しくアプローチする「ボディソープ」

展示商品

- Green Tangerine Yuja Kombu Tea Perfume Shampoo- Floral Meadow Sweet Tea Perfume Body Care- Sage Amber Purple Tea Perfume Body Care- Fig Peach Oolong Tea Perfume Body Care- Lily Musk White Tea Perfume Body Care- Herb Black Tea Perfume Body Care- Perfume Hair&Body Mist- Perfume Hand Cream- Inner Perfume

ドクターバイオ (Dr.Bio)

発酵成分の栄養が、そのまま肌まで。

あなたの肌悩みの根本からDr. Bioがケアします。

展示商品

- Green Rice Biome Anti-Aging Ampoule- Green Rice Biome Anti-Aging Cream- Green Rice Biome Pore Toner Pad- Double Layering Cleansing Water- Cica Biome Collagen Mask

ユアルン (ureun)

赤ちゃんから大人まで家族全員が安心して使えるやさしいヴィーガンスキンケアブランド

すべての商品は、厳しい審査基準を持つ英国ヴィーガンソサエティの認証を受けた天然由来成分を使用しており、肌に優しく、すべての肌タイプに効果的なケアを提供します。

展示商品

- VEGAN SHEA BUTTER INTENSIVE HAND CREAM- VEGAN TEA TREE CICA PORE PACK- VEGAN ALL IN ONE LOTION- VEGAN AHA PHA AMPOULE

フリーメイ (freemay)

一番美しい季節である5月の春のように、最も美しく、肌の悩みから解放されていた時期に戻ろうという意味を持っています。

フリーメイは、自然と科学の融合を通じて、さまざまな肌の悩みを根本的に改善するために研究と努力を重ねています。

展示商品

- HEARTLEAF CALM DOWN MOISTURE TONER- TRIPLE EFFECT SYNERGY SERUM- NO-SEBUM MINERAL POWDER- REAL DEEP CLEANSING OIL- REAL MOISTURE CREAM- VEGAN AMPOULE MASK

エイバジャル (avajar)

Value your routine, Avajar 日常に価値を加える

人々がそれぞれ違うことを理解し、それぞれの美しさを尊重します。

単純なスキンケアブランドから抜け出し、ライフスタイルと各自の肌の悩みを研究し、日常生活の中で簡単で楽に管理できる新しいルーチンを提示します。

展示商品

お問い合わせ先

- Rejuvenating Neck Wrinkle Control Mask- Perfect V Lifting Premium Plus Mask- Perfect Lifting Daily Eye Patch- Rejuvenating Double V Mask- Red Collagen Modeling Pack- Vita Collagen Modeling Pack

📩 info_korea@kollection.me

韓国ビューティーの最新トレンドを体験できる「MEKOKORE at 有楽町マルイ」にぜひお越しください!

【株式会社KOLLECTIONについて】

本社:〒577-0061 大阪府東大阪市森河内西1丁目4番9号

代表者:代表取締役 金 賢秀

設立:2019年2月

電話番号:06-4306-5400

URL:https://www.kollection.co.jp/

事業内容:輸入化粧品・日常生活品卸売業・化粧品輸入代行業・マーケティング代行業