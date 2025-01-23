【ASUSお知らせ】ASUSのゲーミングブランドROGおよびASUS TUF GamingシリーズにてPC版「FINAL FANTASY VII REBIRTH」の推奨スペックPCを多数取得

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、大人気RPGゲーム「FINAL FANTASY VII REBIRTH」のPC版発売に合わせて、ASUSのゲーミングブランドROGおよびASUS TUF Gamingシリーズにおいて、快適に遊べる推奨スペックPCを多数取得いたしました。

▶推奨スペックPC一覧リスト◀ :https://asus-event.com/pdf/ff7rebirth_recommendpc_asus_f.pdf#toolbar=0FINAL FANTASY VII REBIRTH 推奨スペックPC一覧リスト

ゲーミングデスクトップPCの「ROG Strix G13CHR」シリーズや小型ゲーミングPCの「ROG NUC」シリーズをはじめ、プロゲーマーにも最適なハイパフォーマンスのROGゲーミングノートPCの「ROG Strix」シリーズ、持ち運びにも最適な13.3インチコンバーチブル2-in-1ゲーミングノートPC「ROG Flow X13」シリーズ、薄型軽量ハイパフォーマンスでスタイリッシュなゲーミングノートPC「ROG Zephyrus」シリーズや、あらゆるニーズに対応できるASUSのゲーミングシリーズ「ASUS TUF Gaming」シリーズゲーミングノートPCにおいて、快適に遊べる推奨スペックPCを計55製品取得いたしました。詳しくは「FINAL FANTASY VII REBIRTH 推奨スペックPC一覧(https://asus-event.com/pdf/ff7rebirth_recommendpc_asus_f.pdf#toolbar=0)」よりご確認ください。

以上

Republic of Gamers（ROG）について

ASUSのゲーミング向けブランドRepublic of Gamers（ROG）は様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。ROGが追求する革新的な技術と、「Start with People：人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式X（旧Twitter） : https://x.com/ASUSROGJP